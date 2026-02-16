Lupa.cz  »  Warneři se možná vrátí k jednání s Paramountem

Warneři se možná vrátí k jednání s Paramountem

Filip Rožánek
Dnes
Paramount Autor: Paramount Global
Portfolio společnosti Paramount zahrnuje televizní síť CBS, filmové studio Paramount Pictures, stanice Nickelodeon, MTV a Comedy Central, nebo streamovací služby Paramount+ a Pluto TV.

Správní rada společnosti Warner Bros. Discovery (WBD) se podle informací agentury Bloomberg přiklání k návratu k jednacímu stolu se společností Paramount Skydance. Pokud by k formálním rozhovorům skutečně došlo, mohl by být ohrožen plánovaný prodej WBD streamovací platformě Netflix.

Paramount Skydance předložil WBD od loňského roku už devět nabídek. Ta nejnovější, zveřejněná 10. února, obsahuje mimo jiné prémiový příplatek pro akcionáře WBD ve výši přibližně 650 milionů dolarů (zhruba 13 miliard korun) za každé čtvrtletí, o které by se případné dokončení spojení Paramountu s WBD protáhlo za termín 31. prosince 2026.

Správní rada WBD by měla v nejbližších dnech svolat další jednání, na němž formálně rozhodne, zda jednání s Paramountem otevře. Investoři zároveň čekají na termín mimořádné valné hromady, na níž by akcionáři měli schválit transakci s Netflixem. 

Investiční fond Pentwater Capital, jeden z významných vlastníků akcií WBD, veřejně vyjádřil nespokojenost s dosavadním postupem vedení společnosti. Na obnovení rozhovorů s Paramountem tlačí také investiční holding Ancora, který postupně ve WBD získal akcie v hodnotě asi 200 milionů dolarů.

Netflix má podle prosincové dohody právo dorovnat jakoukoli konkurenční nabídku, jejíž parametry budou posouzeny jako lepší, a to až do formálního dokončení akvizice. Žádná z firem se k informacím Bloombergu nevyjádřila.

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

