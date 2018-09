 »  Wikipedia vyzvala k digitální záchraně vyhořelého muzea, lidé poslali tisíce fotek

Požáru brazilského národního muzea (Museu Nacional) v Rio de Janeiru před týdnem padlo za oběť možná až 20 milionů historických předmětů. Wikipedia vzápětí vyzvala uživatele, aby pomohli alespoň s digitální „záchranou“ sbírek.

„Vyfotili jste některý z předmětů? Pomozte nám uchovat jejich podobu a nahrajte jejich fotografie na Wikimedia Commons,“ vyzvala pár dní po požáru na svém twitterovém účtu. Uživatelé mají snímky do veřejné databáze věnovat bez nároku na autorská práva.

There were over 20 million objects inside the #MuseuNacional. Did you take a photo of any of them? Help us preserve the memories of as many as we can and add them to @wikicommons. Here's how to do it from your desktop: pic.twitter.com/jMwbj15Kg3