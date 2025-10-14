Lupa.cz  »  Začala třetí fáze testování technologie 5G Broadcast, opět z vysílače na Žižkově

Začala třetí fáze testování technologie 5G Broadcast, opět z vysílače na Žižkově

Filip Rožánek
Dnes
Žižkovský televizní vysílač Autor: České Radiokomunikace

Společnost České Radiokomunikace (CRA) oznámila zahájení třetí fáze testování televizního a rozhlasového vysílání ve standardu 5G Broadcast. Cílem technologie je umožnit divákům sledovat televizní vysílání ve vysoké kvalitě na mobilních telefonech a tabletech bez nutnosti připojení k internetu a spotřeby mobilních dat.

Celoroční testovací provoz bude probíhat ze žižkovské televizní věže se stejným výkonem, jaký se používá pro běžné DVB-T2 vysílání.

Podle generálního ředitele CRA Miloše Mastníka patří mezi hlavní přínosy této technologie efektivnější využití kmitočtového spektra, nižší spotřeba elektrické energie a vysoká spolehlivost signálu například při krizových událostech. Uvedl také, že je tento způsob šíření signálu hospodárnější a ekologičtější ve srovnání se stávajícími technologiemi.

Aktuální fáze testů se zaměřuje na ověření parametrů sítě, pokrytí signálem a zejména na kompatibilitu s prvními modely mobilních telefonů, které příjem 5G Broadcast podporují.

Společnost informovala, že po softwarové aktualizaci budou schopny signál přijímat telefony Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra. Testování v Česku je součástí širšího evropského trendu, kdy podobné zkoušky probíhají také ve Francii, Německu, Itálii nebo Polsku.

Test má rovněž prověřit propojení s datovými sítěmi a interoperabilitu s mobilními 5G sítěmi v pásmu 700 MHz.

Technické údaje:

  • Kmitočet:750 MHz (CH55/56)
  • Vyzářený výkon ERP: 32 kW (Praha – město)
  • Šířka kanálu: 8/5 MHz
  • Polarizace: vertikální
