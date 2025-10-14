Začala třetí fáze testování technologie 5G Broadcast, opět z vysílače na Žižkově

Společnost České Radiokomunikace (CRA) oznámila zahájení třetí fáze testování televizního a rozhlasového vysílání ve standardu 5G Broadcast. Cílem technologie je umožnit divákům sledovat televizní vysílání ve vysoké kvalitě na mobilních telefonech a tabletech bez nutnosti připojení k internetu a spotřeby mobilních dat.
Celoroční testovací provoz bude probíhat ze žižkovské televizní věže se stejným výkonem, jaký se používá pro běžné DVB-T2 vysílání.
Podle generálního ředitele CRA Miloše Mastníka patří mezi hlavní přínosy této technologie efektivnější využití kmitočtového spektra, nižší spotřeba elektrické energie a vysoká spolehlivost signálu například při krizových událostech. Uvedl také, že je tento způsob šíření signálu hospodárnější a ekologičtější ve srovnání se stávajícími technologiemi.
Aktuální fáze testů se zaměřuje na ověření parametrů sítě, pokrytí signálem a zejména na kompatibilitu s prvními modely mobilních telefonů, které příjem 5G Broadcast podporují.
Společnost informovala, že po softwarové aktualizaci budou schopny signál přijímat telefony Motorola Razr 50 Ultra a Motorola Edge 50 Ultra. Testování v Česku je součástí širšího evropského trendu, kdy podobné zkoušky probíhají také ve Francii, Německu, Itálii nebo Polsku.
Test má rovněž prověřit propojení s datovými sítěmi a interoperabilitu s mobilními 5G sítěmi v pásmu 700 MHz.
Technické údaje:
- Kmitočet:750 MHz (CH55/56)
- Vyzářený výkon ERP: 32 kW (Praha – město)
- Šířka kanálu: 8/5 MHz
- Polarizace: vertikální