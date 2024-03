Zapojte se do konzultací o rozvoji internetu, Mezinárodní telekomunikační unie hledá nápady

Autor: Karel Choc, Internet Info

Pracovní skupina Rady Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) spustila veřejnou konzultaci na téma rozvoje internetu. Ministerstvo průmyslu a obchodu vyzvalo zainteresované strany, aby se do konzultace zapojily. Výstupy se projednají na následném zasedání pracovní skupiny Rady ITU.





Konzultace je konkrétně na téma “The developmental aspects to strengthen the Internet”. Zahrnuje body jako nasazení IPv6, satelitní konektivita, dostupné služby, univerzální přístup, investice soukromého a státního sektoru do infrastruktury a podobně.





Příspěvky je možné posílat do sedmého září tohoto roku, a to v jednacích jazycích OSN (angličtina, arabština, čínštína, francouzština, ruština, španělština).