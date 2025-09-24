Lupa.cz  »  Ze stanice Nova Gold se stane Nova Krimi. Uvede legendární seriály

Ze stanice Nova Gold se stane Nova Krimi. Uvede legendární seriály

Filip Rožánek
Dnes
Nové logo TV Nova na budově na Barrandově Autor: TV Nova

Televizní stanice Nova Gold se v listopadu přejmenuje na Nova Krimi. Oznámila to skupina Nova s tím, že cílem změny je dát kanálu jasnější identitu, která bude lépe odpovídat jeho programovému zaměření. 

Stanice se totiž soustředí především na vysílání populárních kriminálních a detektivních seriálů. Změna názvu bude doprovázena také kompletně novým vizuálním stylem. Nova ho představí později.

Podle generálního ředitele TV Nova Daniela Grunta je tento krok reakcí na poptávku diváků po osvědčeném obsahu na lineárních kanálech. „Naší strategií je budovat značky, které mají jasnou identitu a silný vztah s divákem,“ uvedl Grunt.

Programová ředitelka Silvia Majeská upřesnila, že se diváci mohou již v listopadu těšit na zavedené zahraniční seriály. V nabídce se objeví například Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspektor George Gently, Dr. House, Můj přítel Monk, Mentalista nebo Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti. Dle jejích slov bude program stavět na příbězích s výraznými vyšetřovateli, kteří v každé epizodě řeší uzavřený případ.

Pro diváky proběhne změna automaticky v průběhu listopadu. Přejmenování stanice z Nova Gold na Nova Krimi si tak z jejich strany nevyžádá žádný technický zásah ani změnu v nastavení televizních přijímačů.

