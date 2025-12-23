Lupa.cz  »  Zemřel komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko

Zemřel komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko

Filip Rožánek
Včera
Radko Kubičko Autor: Khalil Baalbaki, Český rozhlas

Ve věku 58 let zemřel dlouholetý komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko. Veřejnoprávní rozhlas to se souhlasem rodiny oznámil v tiskové zprávě. 

„Radko byl chodící historií Plusu a naším propojením na dlouhou tradici Svobodné Evropy. Je nám nesmírně líto, že předčasně odešel,“ říká šéfredaktor ČRo Plus Josef Pazderka.

„Zpráva o úmrtí Radka Kubíčka mě velmi zasáhla. Radka jsem považoval za poctivého novináře, za respektovaného komentátora s velkým přehledem i za vždy korektního a přátelského rozhlasového kolegu. Zapsal se nesmazatelně do historie jak Českého rozhlasu, tak i české redakce Rádia Svobodná Evropa. Čest jeho památce a upřímnou soustrast pozůstalým,“ uvádí René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.

Radko Kubičko se narodil 2. listopadu 1967 v Brně. Vystudoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kterou dokončil v roce 1995. Po sametové revoluci začal pracovat v časopise Reflex a byl na stáži v mnichovské pobočce Rádia Svobodná Evropa, kam nastoupil v roce 1992 jako komentátor (mezi lety 1994 a 2002 na navazujícím ČRo 6). 

V říjnu 2009 se stal pověřeným ředitelem Českého rozhlasu 6. Tuto funkci vykonával do 16. dubna 2010, kdy jej nahradil Daniel Raus. 

Jako editor se v poslední době podílel na přípravě pořadu Názory a argumenty ČRo Plus.

