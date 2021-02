Zemřel Otakar Černý

V noci zemřel dlouholetý sportovní novinář a moderátor politických debat Otakar Černý. Bylo mu 77 let. S tehdejší Československou televizí začal externě spolupracovat v roce 1969, do důchodu odešel v dubnu 2013. Před 15 lety založil program ČT sport.

„Hlavu vzhůru, furt se de.“ To bylo profesní krédo respektovaného redaktora, moderátora, dlouholetého šéfredaktora sportu, zakladatele programu ČT sport a člověka, který pro tuzemské diváky objevil třeba biatlon. Ota Černý byl s Českou televizí od roku 1969. Už je zase smutno... pic.twitter.com/9ahopL461U — Česká televize (@CzechTV) February 16, 2021

Vystudoval pedagogickou fakultu a měl se stát učitelem fyziky. „Vždycky jsem chtěl být sporťák. Když jsem skončil školu, vyhrál jsem konkurz do Československé televize, ale bohužel jsem nebyl akceptován, takže jsem dělal dvacet let externistu. Byl jsem tedy učitel/sportovní redaktor, tak jsem pracoval dvacet let,“ vzpomínal.

Po listopadu 1989 byl jedním z prvních moderátorů politických diskusních pořadů. Diváci si ho pamatují pro neotřelý styl, s nímž vedl pořady Debata nebo Co týden dal. Proslavila ho zejména typická otázka „Co na to občan?“. „Tehdy přišel šéfredaktor Petr Krul, vzal Josefa Hübela a mě a řekl, že má pro nás projekt, že budeme dělat nedělní besedy v poledne. A říkal, kluci, nebojte se, to jsou dvě neděle a je po tom, na to nebude nikdo koukat. A ono to trvalo osm let. Takže já jsem se stal politickým komentátorem z nouze,“ řekl Černý před osmi lety v rozhovoru pro Českou televizi.

Start programu pod tehdejším názvem ČT4 Sport byl podobně dynamický. „To jsme vymysleli ve čtyřech lidech. Tehdy nám generální ředitel Jiří Janeček v září (2005) řekl, že to v únoru (2006) spustíme. Celá televize se chytala za hlavu, lidi říkali, že ten Janeček je blázen. Když jsem přišel do redakce, Vojta Bernatský řekl: Šéfe, to je produkt na dva roky! A my jsme to fakt v únoru spustili. To je pravděpodobně to, co po mně zůstane,“ dodal Černý.