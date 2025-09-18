Zkušený režisér a producent Samo Jaško přechází do skupiny Prima, povede zábavu

Vedení televizní skupiny Prima posiluje Samo Jaško, který se stává novým ředitelem pro reality show a zábavu. Jaško, který je v česko-slovenském mediálním prostředí známý především díky své práci na úspěšných formátech jako jsou Survivor nebo Love Island, bude mít za úkol rozvíjet a vytvářet nový obsah pro televizní vysílání i pro streamovací platformu Prima+.
Jeho jmenování je součástí strategie skupiny Prima, která se snaží posílit svou pozici v oblasti zábavních a reality pořadů, jež se těší velké divácké oblibě. Jaško bude přímo podřízen výkonnému řediteli Lukáši Kubátovi a bude spolupracovat s ředitelkou televizního vysílání Alex Ruzek a ředitelem pro video on demand Janem Maxou.
Podle vyjádření výkonného ředitele Lukáše Kubáta je příchod Sama Jaška strategickým krokem, od něhož si vedení slibuje posílení programové nabídky a přinesení inovativních a atraktivních pořadů.
Samo Jaško má za sebou více než dvacetiletou praxi v televizní produkci. Během své kariéry se podílel na tvorbě několika řad reality show Survivor a Love Island, a také na formátu Farma, a to jak na Slovensku, tak v České republice. Jako režisér pracoval rovněž na hudebních pořadech a soutěžích krásy.
Je absolventem dokumentární tvorby na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a filmové režie na Filmové univerzitě Babelsberg Konrada Wolfa v Postupimi.
Sám Jaško uvedl, že se na novou roli v televizi Prima těší a chce navázat na své dosavadní úspěchy s cílem přinést divákům inovativní a atraktivní pořady.