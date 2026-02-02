Změny u Skylinku a FreeSatu. Přibývá kriminální kanál, jiné stanice mizí ze satelitu

Televizní služby Skylink a FreeSat zařazují tematickou stanici Viasat True Crime, která se zaměřuje na dokumentární rekonstrukce skutečných zločinů a mrazivé detektivní příběhy.
Program bude dostupný od 10. února pro předplatitele s balíčkem Smart a vyšším. Zároveň se zařazením nové stanice probíhá tradiční marketingová akce, kdy Skylink a FreeSat od 3. února do 3. března bezplatně zpřístupní vybrané placené kanály všem svým zákazníkům bez ohledu na jejich aktuální tarif.
Během únorového volného vysílání mohou diváci sledovat filmový kanál Film+ a dokumentární Viasat Explore. Stanice Film+ nabídne například československý muzikál s Karlem Gottem Hvězda padá vzhůru z roku 1974 nebo moderní sci-fi thriller Anihilace. Později se k této „ochutnávce“ připojí i nově spuštěný kanál Viasat True Crime.
Program Film+ je rovněž dostupný v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají zákazníci v ceně svých balíčků. Ze stanice Viasat Explore jsou v internetové videotéce jen vybrané pořady. Kriminální kanál Viasat True Crime bude také součástí nabídky Skylink Live TV.
Rozšiřování nabídky však doprovázejí změny v distribuci stávajících stanic, které směřují k posílení internetové platformy na úkor satelitního vysílání. Už 27. ledna došlo k přesunu stanic Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons a MTV Europe ze satelitního vysílání do internetové televize Skylink Live TV.
A s účinností od 3. února dojde na satelitu Thor k vyřazení stanic Nick Jr., Nicktoons, Nickelodeon, History HD a MTV Europe.
Technické parametry stanic:
|Program
|Film+
|Viasat Explore
|Viasat True Crime
|Pozice
|41
|73
|74
|Satelit
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Astra 23,5°E
|Kmitočet
|11 856 MHz
|12 012 MHz
|12 090 MHz
|Polarizace
|vertikální
|vertikální
|vertikální
|FEC
|3/4
|3/4
|3/4
|Symbolová rychlost
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|29 900 kS/s
|Norma
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|DVB-S2/8PSK
|Pilot
|ON
|ON
|ON