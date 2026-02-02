Lupa.cz  »  Změny u Skylinku a FreeSatu. Přibývá kriminální kanál, jiné stanice mizí ze satelitu

Změny u Skylinku a FreeSatu. Přibývá kriminální kanál, jiné stanice mizí ze satelitu

Filip Rožánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Diváci, televize, divák, televizor, vysílání Autor: Filip Rožánek, Internet Info s použitím Google Gemini

Televizní služby Skylink a FreeSat zařazují tematickou stanici Viasat True Crime, která se zaměřuje na dokumentární rekonstrukce skutečných zločinů a mrazivé detektivní příběhy. 

Program bude dostupný od 10. února pro předplatitele s balíčkem Smart a vyšším. Zároveň se zařazením nové stanice probíhá tradiční marketingová akce, kdy Skylink a FreeSat od 3. února do 3. března bezplatně zpřístupní vybrané placené kanály všem svým zákazníkům bez ohledu na jejich aktuální tarif.

Během únorového volného vysílání mohou diváci sledovat filmový kanál Film+ a dokumentární Viasat Explore. Stanice Film+ nabídne například československý muzikál s Karlem Gottem Hvězda padá vzhůru z roku 1974 nebo moderní sci-fi thriller Anihilace. Později se k této „ochutnávce“ připojí i nově spuštěný kanál Viasat True Crime. 

Program Film+ je rovněž dostupný v internetové televizi Skylink Live TV, kterou mají zákazníci v ceně svých balíčků. Ze stanice Viasat Explore jsou v internetové videotéce jen vybrané pořady. Kriminální kanál Viasat True Crime bude také součástí nabídky Skylink Live TV.

Rozšiřování nabídky však doprovázejí změny v distribuci stávajících stanic, které směřují k posílení internetové platformy na úkor satelitního vysílání. Už 27. ledna došlo k přesunu stanic Nick Jr., Nickelodeon, Nicktoons a MTV Europe ze satelitního vysílání do internetové televize Skylink Live TV.

A s účinností od 3. února dojde na satelitu Thor k vyřazení stanic Nick Jr., Nicktoons, Nickelodeon, History HD a MTV Europe. 

Technické parametry stanic:

Program Film+ Viasat Explore Viasat True Crime
Pozice 41 73 74
Satelit Astra 23,5°E Astra 23,5°E Astra 23,5°E
Kmitočet 11 856 MHz 12 012 MHz 12 090 MHz
Polarizace vertikální vertikální vertikální
FEC 3/4 3/4 3/4
Symbolová rychlost 29 900 kS/s 29 900 kS/s 29 900 kS/s
Norma DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK DVB-S2/8PSK
Pilot ON ON ON
Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Filip Rožánek

Filip Rožánek

Novinář se zaměřením na média. Dlouholetý účastník i pozorovatel českého mediálního cirkusu. Pracoval v Marketing & Media, Hospodářských novinách a Českém rozhlase.

Témata:

Anketa

Vláda potvrdila konec televizních poplatků. Je to správné rozhodnutí?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

IT kolos se snaží přesvědčit EU, že USA nekradou data

Repasovaným mobilům vládnou iPhony. Co na to Android?

Juraj Polerecký vede český a slovenský marketing Microsoftu

Google mění podobu Gemini v Chromu

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění a informace o přehledech

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

Marcel Divín: S tiskárnami Epson doma i ve firmě

Takhle teď vypadá prohlídka u praktika, která může zachránit vaše srdce

Alza začala prodávat organizéry oblíbené mezi bastlíři

Příznaky menopauzy mohou vypadat úplně jinak než obávané návaly

Kontrolní hlášení

Jaké čtyři věci změní nová vláda u důchodů co nejdřív?

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Poslední den na přiznání k dani z nemovitostí a dani silniční

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Chcete mít Lupu bez bannerů? Staňte se naším podporovatelem
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).