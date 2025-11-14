Znevýhodňuje antispam Googlu neoprávněně mediální weby? Evropská komise zahájila vyšetřování

Evropská komise otevřela oficiální vyšetřování toho, zda opatření proti manipulaci vyhledávacích algoritmů Googlu neoprávněně nepoškozují mediální weby.
„Monitoring Komise zjistil náznaky toho, že Google na základě svých pravidel pro zneužívání reputace webů znevýhodňuje ve výsledcích vyhledávání zpravodajské weby a další mediální obsah, pokud je na těchto webech obsah od komerčních partnerů,“ popisuje Komise, co ji k vyšetřování vedlo.
Pravidla pro tzv. zneužívání reputace webů (site reputation abuse) zavedl Google v roce 2024. Chceme zabránit případům, kdy nějaký web publikuje obsah třetí strany s úmyslem zneužít svou vyšší reputaci (ranking signals) k posílení reputace vydaného obsahu, argumentoval.
„Tato pravidla mohou mít přímý dopad na obvyklé a legitimní způsoby monetizace obsahu a webů,“ říká Komise. Vyšetřování má zjistit, zda Google neporušuje právo vydavatelů legitimně podnikat, což by bylo v rozporu s nařízením o digitálních trzích (Digital Markets Act, DMA).
Google s obviněním nesouhlasí. „Naše pravidla proti šíření spamu existují z jediného důvodu: aby bránila uživatele před klamným a nekvalitním obsahem a podvody a pochybnými způsoby, jak jej propagovat,“ reagoval v příspěvku na svém blogu.
Opatření podle něj má bránit případům, kdy spammer zaplatí provozovateli respektovaného webu za to, že na něm zveřejní jeho nekvalitní obsah a zneužije jeho vyšší reputaci k tomu, aby uživatelé na takový obsah klikali.
Podle dokumentace Googlu by pravidla měla postihovat třeba případy, kdy web publikuje článek třetí strany s nesouvisejícím tématem (například se na webu o vzdělávání objeví text s odkazy na služby poskytující úvěrové služby). Mezi případy, kdy se o porušení pravidel nejedná, uvádí reklamní texty či nativní reklamu, pokud není obsah publikován se záměrem zmanipulovat hodnocení (ranking) tohoto obsahu ve vyhledávání.
Google teď bude mít možnost se k obvinění vyjádřit, teprve poté Komise rozhodne o tom, zda se firma skutečně něčím provinila.