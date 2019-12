 »  Zoot se v listopadu vrátil do provozního zisku

Karel Wolf

Zoot se v listopadu letos poprvé vrátil do provozního zisku, ten dělal 0,6 milionu korun. Oproti tomu loňský listopad ještě firma končila s měsíční provozní ztrátou 1,2 milionu korun.

V říjnu, což byl soudní deadline, společnost předložila hotový reorganizační plán. Hlavním bodem plánu na záchranu společnosti, která skončila s dluhy přes tři čtvrtě miliardy, zůstává investiční vstup společnosti Company New, která spadá pod největšího věřitele Zootu, investiční skupinu Natland (drží pohledávky za 230 milionů korun). Svolení k reorganizaci získal Zoot od městského soudu v Praze začátkem května, nyní musejí plán ještě schválit věřitelé. Pokud k tomu dojde, může obchod vystoupit z insolvence a začít se chovat jako běžná společnost. K tomu by mohlo dojít již příští rok v lednu, nebo v únoru.

Company New drží zajištěné pohledávky za 108 milionů, jež má v plánu kapitalizovat a získat za to v Zootu kontrolní podíl. Investor by měl dále vložit do Zootu vlastní kapitál ve výši 120 milionů korun a to formou příplatku mimo základní kapitál, tím dojde ke splacení části provozního úvěru a snížení zadluženosti e-shopu.

Věřitelé, kteří své pohledávky včas přihlásili, mají být uspokojeni z prostředků investora opět formou příplatku do základního kapitálu a to ve výši 40 milionů. Mohou si přitom vybrat buď 10 procent z pohledávek vyplacených za tři roky, nebo vyplacení 2,5 % v okamžiku, kdy vstoupí reorganizační plán v platnost. Nešťastní držitelé nezajištěných firemních dluhopisů (je jich kolem 300), kteří původně neměli získat nic, získají za tři roky 9,5 procenta hodnoty svých dluhopisů, případně vymění své dluhopisy za podíl v akciích ozdravené společnosti.

Zoot a.s. vydal v letech 2016 a 2017 celkem dvě emise firemních dluhopisů v celkové hodnotě cca 230 milionů Kč. V rámci soudem povolené reorganizace představují nezajištěné podřízené pohledávky ve výši cca 239 milionů Kč (včetně jejich ročního úročení).