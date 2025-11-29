Lupa.cz  »  Zuckerberg chtěl, aby mu prezident Číny pojmenoval dítě. V češtině vyšla kniha, kterou chtěl Facebook zakázat

Jan Sedlák
Dnes
Kniha Bezohlední lidé, Careless People Autor: Euromedia

Letos v březnu vyšla v anglickém originále kniha Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism. V následujících měsících se stala bestsellerem. Společnost Meta, které patří Facebook, WhatsApp nebo Instagram, se totiž snažila zastavit propagaci tohoto díla, čímž dosáhla přesného opaku. O knize se začalo mnohem více mluvit. Teď před vánoci publikace vychází v českém překladu, pod názvem Bezohlední lidé: Jak jsem pracovala ve Facebooku jí na trh přineslo nakladatelství Mimochodem, respektive Euromedia.

Knihu napsala Sarah Wynn-Williams, což je takzvaná whistleblowerka a bývalá ředitelka pro veřejnou politiku (public policy) v tehdejším Facebooku, dnes Metě. Díky tomu měla velice blízko k Marku Zuckerbergovi a Sheryl Sandberg, jeho pravé ruce. S oběma za firmu řešila různé citlivé politické a veřejné záležitosti, což v knize popisuje. Pro aktéry to někdy asi není příjemné čtení, takže není divu, že se Meta snažila šírení knihy zarazit.

Wynn-Williams například rozebírá, jak Zuckerberg tak moc chtěl proniknout na čínský trh, že nabídl prezidentovi Si Ťin-pchingovi, aby pojmenoval Zuckovo dítě. Vládce Číny odmítl. Dále Facebook například učil Huawei, jak budovat internetovou infrastrukturu (a dostal ho do Open Compute Projectu). Popsán je také přístup k médiím – Zuckerberg je chtěl zničit, ne s nimi vyjednávat o licenčních poplatcích, citování, odkazech a podobně.

“Co se děje za oponou jedné z nejvlivnějších společností planety? Bývalá vysoce postavená zaměstnankyně Facebooku Sarah Wynn-Williams v memoáru mapuje svou kariéru a dává nahlédnout do rozhodnutí, která v posledních desetiletích ovlivnila světové dění, a do pohnutek lidí, kteří je učinili. Od výletů soukromými letadly a setkávání se světovými vůdci až po šokující svědectví o mizogynii a dvojím metru v zákulisí – její strhující a často absurdní vyprávění odkrývá osobní i politické důsledky neomezené moci a prohnilé firemní kultury a je svědectvím toho, jak pouhých pár jednotlivců v rukou bezstarostně drží celý svět. Bezohlední lidé odhalují pravdu o vedoucích osobnostech Facebooku – o tom, že čím větší mocí vládnou, tím méně se starají o následky svého jednání – a jsou neúprosným pohledem na roli, kterou v našich životech zaujala sociální média,” shrnuje anotace publikace.

V češtině nedávno vyšla kniha na podobné téma. Dlouholetá novinářka ze Silicon Valley Kara Swisher v titulu Burn Book kritizuje technologické podnikatele s tím, že chtěli změnit svět, ale jenom ho rozbili.

