A zase ten Kick. Vysílací rada sleduje reklamní spolupráce českých influencerů

Kdo stojí za účtem SousediLive na streamovací platformě Kick? Rada pro rozhlasové a televizní vysílání minulý týden požádala o pomoc s jeho identifikací Celní úřad v Plzni. Podle tiskové zprávy má podezření, že uživatel tohoto účtu šířil reklamu na online kasino Roobet v rozporu se zákonem o regulaci reklamy.
Na účet SousediLive přišly vysílací radě dvě stížnosti. Další dva podněty, které obdržela, se týkaly účtů krabs04 a opat04.
Kick provozuje australská společnost Kick Streaming Pty Ltd., ale úřad z hlediska jeho kompetencí zajímá jen obsah, který na této platformě šíří čeští streameři. Zákon o regulaci reklamy totiž svěřuje vysílací radě dohled také nad reklamou ve službách platforem pro sdílení videonahrávek.
Reklama na hazardní hry provozované bez potřebného českého povolení je zakázaná. Ministerstvo financí provozuje seznam legálních provozovatelů, který má charakter tzv. whitelistu. Jinými slovy, pokud na něm nějaká služba není, je považována za nelegální.
A jak jsme nedávno psali na Lupě, v září vysílací rada oslovila estonskou společnost Crystal Future OÜ, která provozuje portál CSGO.NET, a britskou ITSFAIL LTD stojící za aplikací GGDROP. Chtěla vědět, zda jejich služby představují hazardní hru podle práva příslušné země. Zjišťovala také podobu smluv či jiných dohod o komerční spolupráci s českým uživatelem CSkyf na Kicku.
Toto prověřování se týká služeb nabízejících náhodné virtuální předměty pro Counter-Strike 2. Uživatelé otevírají virtuální bedny a získané předměty mohou převádět do prostředí Steamu. Pro posouzení legálnosti je podstatný konkrétní způsob fungování jednotlivé služby. Označení za „herní bedny“ samo o sobě neřeší otázku, zda jde o hazard vyžadující povolení.
Na Instagramu se vysílací rada v září zajímala o profil profesionálního boxera Tomáše Polláka. Vyzvala ho, aby vysvětlil, zda prezentace výhry v online kasinu SpinBetter prostřednictvím Stories byla placenou propagací nebo obchodní spoluprací. Toto kasino rada označila za službu bez české licence.
Ministerstvo varuje influencery
Ministerstvo financí také v září upozornilo influencery, že zákaz nelegální propagace hazardu může dopadat také na živé přenosy hraní, komentáře vybízející ke hře nebo odkazy a promo kódy vedoucí na nepovolené služby. Popsalo spolupráce, při nichž tvůrce získává provizi za přivedené hráče. Varovalo i před tím, že ukazování vysokých výher může vytvářet zkreslenou představu o šanci na úspěch.
„Nejčastěji se lze s nelegální reklamou na hazardní hry setkat prostřednictvím tzv. session videí, na kterých influencer hraje na nelegální platformě a zároveň i toto hraní komentuje a tím i propaguje. Sledujícím ukazuje vysoké výhry, bagatelizuje prohry a pod videem zanechá odkaz na registraci. Za každého nového hráče, který se přes odkaz zaregistruje a vloží peníze, pak inkasuje provizi. Typicky se tedy jedná o klasický affiliate model, který má ale jeden zásadní háček – pokud nemá propagovaná platforma licenci, pak je považována za nelegální propagaci nepovoleného hazardu,“ upozorňuje ministerstvo.
S influencery šířícími reklamu na nelegální hazard může být vedeno správní řízení. Podle ministerstva financí riskují sankce až v řádu milionů korun a zablokování uživatelského účtu na platformě.
„Za problematické lze považovat také soutěže, ve kterých je formální výhrou například telefon, herní konzole, hotovost nebo jiná cena, ale podmínkou účasti je registrace u nelicencovaného provozovatele, zaslání screenshotu registrace nebo použití odkazu poskytnutého influencerem,“ varují ministerští úředníci.
I když influencer třeba neřekne název casina, ale ukáže „výhru“ (přičemž název je vidět na obrazovce), jde o propagaci. Často jde navíc o uměle vytvořené výhry, které mají přilákat nové hráče. Ministerstvo varuje před zveřejněním screenshotů nebo videí zobrazujících vysoké výhry, zůstatek na hráčském účtu, potvrzení o výplatě prostředků nebo převod peněz z nelegální platformy, pokud takový obsah motivuje další osoby ke hře.
Případ TVTwixx
Že úřad musí každý případ přesně vyhodnotit, ukazuje spor kolem kanálu TVTwixx na YouTube. RRTV v září 2025 uložila jednomu z jeho tvůrců napomenutí za zpracování a šíření reklamy ve čtyřech videích z let 2018 a 2019 (věc původně řešili pražští celníci, vysílací rada záležitost převzala po změně legislativy). Nedovolená reklama se týkala služeb Drakemall, 1win a Gloryunbox. Rada tvůrci zároveň předepsala 2500 Kč jako paušální náhradu nákladů řízení.
Potrestanému tvůrci se ale rozhodnutí nelíbilo, takže dal vysílací radu k soudu. Městský soud v Praze následně rozsudkem z 29. dubna 2026 celé rozhodnutí zrušil a věc vrátil radě k dalšímu řízení. Klíčovým problémem byly rozpory mezi výrokem o vině a odůvodněním.
Přestupek musí být podle zákona společensky škodlivým jednáním. Jestliže v konkrétním jednání, přestože naplňuje zákonem stanovené formální znaky, nelze shledávat společenskou škodlivost, o přestupek se jednat nemůže.
Soud se například pozastavil nad hodnocením jednoho z videí, u kterého vysílací rada konstatovala, že „obsahovalo sice nadsazené a v určitých ohledech kontroverzní prvky, nicméně ty se pohybovaly na hranici, nikoli za hranicí zákona o regulaci reklamy a zákona o hazardních hrách“. Video ani neobsahovalo přímou výzvu k účasti na hazardních hrách a bylo z něj zřejmé, že se jedná o fantaskní scénář, který průměrný divák nemůže vnímat jako jednoznačně motivační k zapojení do hazardního jednání. A jestliže vysílací rada sama říká, že to bylo na hranici, ale ne za hranicí, tak k porušení těchto zákonů nedošlo, a v takovém případě nemohlo dojít ani k přestupkům.
Proto soud žalobě vyhověl a rozhodnutí zrušil jako nepřezkoumatelné pro jeho nesrozumitelnost. Vysílací rada má znovu srozumitelně posoudit všechny znaky jednotlivých přestupků, včetně společenské škodlivosti. Kvůli délce řízení musí prověřit také případný zánik odpovědnosti.
S tím mimochodem souvisí další chyba, na kterou soud upozornil, a to právě ohledně výše nákladů řízení. Úřady začaly věc řešit už v roce 2019, takže se podle přechodných pravidel měla použít částka 1000 Kč. Rada místo ní předepsala novější sazbu 2500 Kč. V této části soud shledal rozhodnutí nezákonným.
Prověřování propagace nelegálního hazardu na Kicku a dalších platformách budeme nadále sledovat. „Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spoluprací obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není ‚jen další výnosná spolupráce‘ – je to porušení zákona, které může mít vážné následky,“ vzkazuje resort Aleny Schillerové (ANO), který také sepsal varovné znaky, jak poznat, že je nabídka spolupráce nelegální.
- Chcete mít Lupu bez bannerů?
- Chcete dostávat speciální týdenní newsletter o zákulisí českého internetu?
- Chcete mít k dispozici strojové přepisy podcastů?
- Chcete získat slevu 1 000 Kč na jednu z našich konferencí?
Staňte se naším podporovatelem