AI rozevře nůžky mezi dobrými a špatnými vývojáři. V Netclubu debatovali Michal Pěchouček, Honza Sládek a Jan Macek

Svět vstupuje do nové výpočetní éry, ve které může být programátorem kdokoli. K vytvoření aplikací podle něj bude stačit nástrojům vybaveným AI nadiktovat, jak má vypadat výsledek, a o zbytek se už postará umělá inteligence. Tak o blízké budoucnosti nedávno mluvil výkonný ředitel společnosti NVIDIA Jensen Huang.

Jde o marketingové vize, nebo pokroky v generativních AI nástrojích skutečně změní způsob, jak dnes aplikace či software vznikají? Na diskusním setkání Netclub na toto téma debatovala trojice hostů: CTO bezpečnostní firmy Gen (dříve Avast) a profesor AI na ČVUT Michal Pěchouček, zakladatel a šéf startupu Contember Honza Sládek a spoluzakladatel a co-CEO firmy MAMA AI Jan Macek.

Co v diskusi o vývojářích a AI mimo jiného zaznělo:

Jan Macek: „Pro nás jsou AI nástrojem způsobem, jak vývojáře zefektivnit, ale ne nahradit. Velké jazykové modely (LLM) v současné chvíli mohou vývojáři pomáhat napsat kousky kódu, například boilerplate code, asistovat s vysvětlením kódu či s psaním testů. Ale pořád potřebujete mozek programátora, který ví, co chce naprogramovat, jak to má celé fungovat dohromady, a když píšete produkční systém, jak jej nasadit do produkce a udržet jej naživu. Toho velké jazykové modely ještě úplně nejsou schopny.“

Michal Pěchouček: „Programátorská práce se bude měnit. Programátoři budou nuceni fungovat více abstraktně, více věci promýšlet. Kreativní práce se přesune do promptování, do práce s technologiemi, která bude stejně zajímavá nebo možná i zajímavější. V mnohém se bude podobat programování, protože promptování chatbota v sobě určitý styl programování obsahuje. Ale bude to změna.“

Honza Sládek: „Pozoruji, že se velmi rychle posouvá pozice juniorního vývojáře. Spousta lidí dnes umí třeba React, umí v něm vyřešit základní komponenty, ale nejdou do hloubky. Prostě jen rozumí tomu, co je potřeba vyřešit a znají možnosti, jak to udělat. Řada lidé, které znám nad tím dál neuvažuje, protože třeba v oboru dělají teprve krátce. A to, co umíme dělat pomocí promptování a návazného generování kódu, zvládáme posouvat rychleji, než se tito lidé stíhají učit. Na Twitteru vedu delší dobu diskusi o tom, jestli AI nástroje juniorním vývojářům pomůžou, nebo jejich pozici výrazně zkomplikují. A stále výrazněji se kloním k tomu, že zkomplikují.“

Jan Macek: „Juniorní programátor by si měl uvědomit, že je pro něj důležité sbírat zkušenosti. Ale pomocí velkých jazykových modelů nebo GPT je nastřádat nedokáže, pomohou mu jen s částmi kódu. Kolega minulý týden řešil nasazení velmi specifického kódu v jazyce, který je v LLM podreprezentovaný. S LLM se dostal do cyklu, kdy mu AI nabízela tři varianty, které procházel a nakonec se mu jen točily. Jediným řešením pro něj nakonec bylo jít za seniorním kolegou, který rozuměl deploymentu a rozseknul to. Je důležité uvědomit si omezení LLM, což bude pro juniory možná zpočátku problém.“

Michal Pěchouček: „Umělá inteligence bude v mnoha oborech, a v programování zejména, rozevírat nůžky mezi těmi dobrými a těmi špatnými. Programátoři, kteří dobře abstraktně přemýšlí – umí dobře matematiku – a zároveň umí pracovat s nejnovějšími nástroji generativní AI, budou mít největší výtlak. A ti, kteří tyto nástroje odmítali používat, protože si třeba říkali, že je to jen marketing a že se jich to netýká, budou pozadu a už se nikdy nechytí. Tohoto rozevírání nůžek v práci se hodně bojím a myslím, že v programování bude velmi silné.“

Honzak Sládek: „Část našeho týmu používá GitHub Copilot, ale část ne, protože jak říká kolega: ‚Trávím víc času vyhodnocováním toho, jestli je kód napsaný AI dobrým řešením, nebo ne.‘ ChatGPT používají v týmu skoro všichni, protože čtvrtá generace prostě je dost daleko. A naše řešení stavíme na API GPT-4, které používáme pro transformaci lidského zadání do webové aplikace. Zákazníkům neskrýváme, že API OpenAI používáme, prostě proto, že to tak v současné době být musí, jiná volba zatím úplně neexistuje.“

Michal Pěchouček: „Myslím, že v budoucnosti budou firmy pracovat trojím způsobem. Jedny – a bude jich velké množství a budou velmi úspěšné – budou LLM používat jako se dnes používá cloud. Nebude je to moc stát, protože ceny půjdou dolů a bude to pořád state-of-the art nástroj. To bude jeden model a bude velmi úspěšný. Druhý bude ten, že někdo z různých důvodů nebude chtít tato řešení používat a bude používat opensource řešení. Věřím tomu, že mezi investory v kalifornské komunitě bude zájem na tom, aby něco opensourcového vzniklo a bylo to skoro tak dobré jako proprietární nástroje. Podobně jako vznikl Linux, který je fenoménem a vždycky bude, vznikne něco podobného i v LLM. A pak tady je třetí skupina firem, různé banky, možná taky firmy ve zdravotnictví nebo v resortu obrany, které budou potřebovat mít vlastní modely. Budou do nich muset investovat stovky milionů a získají něco, co bude velmi drahé, ale pořád to bude suboptimální, protože to bude klopýtat za state-of-the-art systémy. Ale tyto firmy pro své použití nebudou chtít využívat ani opensource, ani systémy třetích stran.“

