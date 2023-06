Akcelerátor a fond NATO v Česku, metaverse je velký průšvih, půl miliardy pro český IP Fabric

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

NATO v Česku chystá technologický akcelerátor a Česko se také připojí k fondu NATO s miliardou eur. Celé to má podpořit zapojení startupů a univerzitních spin-offů do modernizace obranného průmyslu. Akcelerátor by mohl sídlit na rekonstruovaném stadionu na Strahově.

Český startup IP Fabric získal investici 25 milionů dolarů, tedy více než půl miliardy. Hlavním investorem series B je One Peak, který drží podíl třeba v Neo4j. IP Fabric dělá software na podrobný monitoring sítě. Do konkurenčního startupu Forward Networks zainvestoval Michael Dell.

Evropská komise představila další balík sankcí vůči Rusku. Mimo jiné se zaměřuje na postihování ruských IT společností nebo dalších podniků, které porušují dřívější sankce a například do Ruska dováží technologie. Celkem jde o zhruba devadesát subjektů.

Evropská unie také v návaznosti na regulaci umělé inteligence (AI Act) rozjíždí testovací centra. V nich se má prověřovat, jak na tom jednotlivé technologie jsou. Aktuální rozpočet je 220 milionů eur.

Metaverse je zatím jeden velký fail. Zpráva Gartneru ukazuje, že firmy moc neví, k čemu je to dobré, co tam dělat a jak zvýšit zapojení uživatelů. Ve VR se chytají pouze hry, ostatní způsoby užití spíš ne.

YouTube by mohlo získat automatický dabing. The Verge popisuje projekt Aloud, který pomocí prvků AI převede zvuk do textu a následně provede hlasovou syntézu.

Velký čínský firewall dokáže blokovat šifrované protokoly, které není schopen sledovat. Techniku podrobněji rozebírá tento výzkumný dokument.

Spojené státy uvažují, že ještě více zpřísní sankce týkající se exportu čipů vhodných pro zpracování AI. Nvidia už například do země nesmí prodávat H100, nyní by mohlo dojít i na starší modely. To by zabolelo jak Čínu, která má v AI značné ambice, tak Nvidii a spol., pro které je tento trh vysoce důležitý. Šéf Nvidie před takovým krokem opět varoval. Ukazuje se ale, že americká vláda je ochotna obětovat výsledky „svých“ firem za cenu co největšího postižení Číny.





ASML zase uvedla, že rozpojení a lokalizace dodavatelských řetězců kolem čipů je nereálná věc. A čínský prezident začal ujišťovat zahraniční investory, že mohou být v klidu a že nepředvídatelná regulace už nehrozí. Vláda například nedávno vyděsila konzultační firmy, protože může říci, že i pouhý výzkum trhu se v Číně rovná špionáži.

Satelitní komunikace přes mobilní telefony se zase přiblížila. Satelit BlueWalker 3 od společnosti AST SpaceMobile v testech dokázal komunikovat o rychlosti 10,3 Mb/s, jde o download. Satelit je na nízké oběžné dráze. Během testů na Havaji byly použity různé chytré telefony komunikující přes 4G/LTE. Firma na tom spolupracuje s AT&T (frekvence) a Nokií (RAN).

Nothing získal investici 96 milionů dolarů. Jde o firmu sídlící v Londýně vyvíjející telefon Nothing Phone a bezdrátová sluchátka. Podnik založil tvůrce značky OnePlus Carl Pei. Nothing má venku prozatím jeden velmi povedený telefon a dva druhy pecek, prodávají se i u nás. Teď se chystá nový telefon – doufejme, že opět s téměř čistým Androidem jako u jedničky. Peníze přilily Google, EQT Ventures a C Capital. Celkově Nothing posbíral 250 milionů dolarů.

Valve se podařilo ulovit zajímavou osobnost. Alyssa Rosenzweig se tam věnuje vývoji grafických ovladačů pro Linux, což potvrzuje další ambice Valvu udělat z linuxového hraní běžnou věc. Majitel Steamu na to tlačí mimo jiné přes Steam Deck. Rosenzweig je v oboru známá, dělala například na Asahi Linuxu, tedy distribuci spustitelné na čipech Apple M1 a M2.

Tři největší čínští operátoři se připojují k hnutí za otevření operátorských API. Jinými slovy China Mobile, China Telecom a China Unicom vstupují do GSMA Open Gateway, která chce standardizovat API operátorů a najít tak nový obchodní model. Akce byla spuštěna letos na MWC. Zapojení Číny je dalším velkým krokem.

USA a Indie se dohodly na vývoji technologií pro 5G a 6G. Zmiňují zejména Open RAN, tedy otevřenou alternativu pro Ericsson, Huawei či Nokii. USA tlačí Open RAN už nějakou dobu, snaží se vytvořit vlastní protipól proti dodavatelům z Evropy a Asie (těží z toho i v Brně fungující Mavenir). Indie má zase rostoucí technologické ambice ve všem možném a Open RAN může být cesta do mobilních sítí. Open RAN zatím velkou penetraci nemá.

IBM za 4,6 miliardy dolarů v hotovosti kupuje firmu Apptio. Prodávajícím je fond Vista Equity Partners, který Apptio stáhl z burzy v roce 2018 za 1,94 miliardy dolarů. Jde o velkou sázku na oblast FinOps, která je pro mnoho firem stále aktuálnější. Služba dokáže monitorovat a hlídat účty za provoz IT, typicky v případě cloudových operací.

Databricks za 1,3 miliardy dolarů získává firmu MosaicML. Ta umožňuje zákazníkům běh a trénování vlastních modelů v rámci strojového učení, takže například zamezuje sdílení interních dat s třetími stranami. Databricks nabídku integruje do své Lakehouse Platform.

Thomson Reuters za 650 milionů dolarů kupuje startup Casetext. I zde se jedná o deal zaměřený na generative AI. V tomto případě software pomáhá zejména právníkům procházet smlouvy a další materiály. Mezi zákazníky je přes sto tisíc právních firem.

Cisco si zase za 370 milionů dolarů pořizuje Accedian. Tato kanadská firma se zaměřuje na monitoring výkonu sítí, což více rozebírá Light Reading. Cisco dále kupuje SamKnows pro monitoring sítě. Rozšíří tím možnosti ThousandEyes, mimo jiné chce získat podklady pro zjištění, jak se chovají zařízení při práci na dálku.

Americká čipová firma Wolfspeed získala půjčku 1,25 miliardy dolarů od fondu Apollo Global Management. Získat může dalších 750 milionů dolarů. Wolfspeed toho chce využít k výrobní expanzi v USA. Globálně hodlá podnik investovat 6,5 miliardy dolarů. Jedná se i o Evropu, v Německu společně s ZF rozjíždí aktivity kolem karbidu křemíku.

Amazon Web Services spouští fond se sto miliony dolarů na investice do projektů kolem generative AI. Půjde o takzvané AWS Generative AI Innovation Center.

V Litvě vznikne velký evropský hub pro technologie. V hlavním městě Vilniusu do toho půjde sto milionů eur. Projekt dostal název Tech Zity a zabere plochu 55 tisíc metrů čtverečních na místě bývalé továrny z éry Sovětského svazu. Litva je jedním z evropských aspirantů na slibnou pozici ve startupech.

Meta spouští Meta Quest+, předplatné pro virtuální realitu. Vyjde na 7,99 dolaru měsíčně, případně 59,99 dolaru ročně. Každý měsíc nabídne „zdarma“ dva VR tituly, samozřejmě pro headsety Oculus.

Oracle certifikoval svoji Database 19c Enterprise Edition pro ARM. A to jak v cloudu, tak on-premise. Cílí tak na možnost nasazení databáze na procesorech Ampere Altra, kde je Oracle velkým investorem. V cloudu je nabízí také Google nebo Microsoft. Ampere v serverech prodávají HPE a další.

Prodeje serverů padají, ale roste poptávka po drahých strojích pro akceleraci AI. Ukazují to čísla společnosti Omdia. Díky poptávce po akcelerátorech nedávno vystřelila Nvidia na hodnotu jednoho bilionu dolarů.

Další investice do AI startupů. Inflection AI nabral 1,3 miliardy dolarů od Microsoftu, Nvidie a dalších. Celestial AI nabral sto milionů dolarů pro optické spoje. Typeface posbíral rovněž sto milionů dolarů při valuaci jedné miliardy dolarů. Firmu založil bývalý technický šéf Adobe.

AMD uvádí, že díky FPGA umožní emulovat skutečně vyspělé čipy. Stojí za tím koupená sekce Xilinx. Více píše The Register.

Čtení na Cnews.cz: Recenze Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 2. Microsoft zdražuje. Apple Mac Pro s M2 Ultra má sloty pro SSD, ale disky vyměnit nejde. Seagate má disky na PCI Express 5.0 s rychlostí až 10 GB/s.