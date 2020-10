Anketa: Jak velký FUP je ideální? Odpovídají šéfové operátorů i ČTÚ

Pošťuchování mezi operátory a regulátorem letos nabíralo obrátky. Na konci roku se ale většina z protagonistů v poklidu sešla v ročenkové telekomunikační anketě Lupy.

Do naší ankety se tak zapojil šéf O2 Tomáš Budník, jeho kolega z T-Mobile Milan Vašina a za druhou stranu se mezi svátky zapojil i předseda ČTÚ Jaromír Novák. Vodafone jsme oslovili se stejnou sadou otázek, ale do hodnocení roku se firma nakonec nezapojila.

Tomáš Budník, generální ředitel O2

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku v oblasti telekomunikací?

V Evropě i ČR pokračovalo rychlé pokrývání LTE sítěmi (v ČR 98 % populace, což je ve srovnání s jinými zeměmi EU výborné číslo), ale operátoři již avizovali pilotní projekty IoT (NB IoT na frekvenci 800 MHz nebo 900 MHz) a piloty 4,5G, případně 5G. Internet věcí se tak dostává do praktické použitelnosti v projektech „chytrých domácností“ nebo „chytrých měst“. A technologie 4,5G/ 5G slibuje nejen 1Gbps rychlosti, ale i nízkou latenci, která je důležitá např. pro dopravní systémy či samořiditelná auta.

TIP: Jak O2 v praxi testuje 4,5G sítě:

Co bude podle vás měnit český internet, respektive českou operátorskou scénu v příštím roce?

Od 1. 7. 2017 začne naplno platit EU regulace roamingu. Očekáváme, že se tím změní i chování zákazníků v zahraničí a celkově to bude mít vliv jak na retailový, tak velkoobchodní trh v celé EU. Další trend, se kterým musíme bohužel počítat, jsou rychle rostoucí kybernetické hrozby a tím vznikající poptávka po implementaci bezpečnostních procesů a řešení.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Balíčky služeb na španělském trhu – operátoři tam nabízejí kombinace fixních i mobilních služeb a televize a jsou v tom neuvěřitelně úspěšní. Je inspirativní pochopit, proč a jak to dělají. A jako fandu streamování hudby mne zaujal T-mobile USA a jeho služba Music freedom.

Který ze zahraničních trhů je vám nejsympatičtější a proč?

Nemám konkrétní preference, sledujeme všechny trhy v EU a díváme se na přístup zejména menších hráčů, kteří působí jen na jednom či málo trzích, protože z takových případů se můžeme poučit. A snad občas inspirujeme naopak ostatní hráče právě my, například ve využívání big dat nebo v investicích do startupů.

Na co se chcete příští rok zaměřit jako na svůj hlavní cíl?

To je jednoduché, cílem je již několik let jednoznačně simplifikace, tj. další zjednodušování produktů, procesů, IT systémů i celé organizace. A jak říká klasik, dělat věci jednoduše není vůbec jednoduché ;-)

Projevila se letos na trhu nějak role virtuálních operátorů?

Podle mě se dál potvrzuje, že pokud chcete být úspěšný virtuální operátor, musíte mít buď silnou značku, nebo silnou distribuci, a pak zákaznická báze roste. Takže mne nepřekvapuje, že velkým se daří lépe a malí to mají více a více obtížné.

Jak velký objem dat je podle vás ideální u měsíčního tarifu?

Průměrný zákazník O2 využívající data spotřebuje měsíčně 1 GB. Proto si myslím, že naše tarify jsou nyní nastaveny optimálně. Záleží také na tom, jaký má zákazník telefon. Aby si data v mobilu skutečně užil, doporučujeme vždy telefon podporující 4G LTE.

Jaromír Novák, předseda Rady ČTÚ

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku v oblasti telekomunikací?

Splnění první fáze rozvojových kritérií pro LTE sítě v ČR, stanovení pravidel pro síťovou neutralitu, vyjednávání o konci roamingu v Bruselu, několik soudních rozhodnutí a rozhodnutí ČTÚ v oblasti ochrany spotřebitele. Na trhu datových služeb bohužel došlo z mého pohledu k naprosto neracionálnímu rozevření nůžek mezi segmentem firem/státních institucí a domácnostmi, což do budoucna může mít negativní dopad na celý telekomunikační sektor.

Co bude podle vás měnit český internet, respektive českou operátorskou scénu v příštím roce?

Příští rok v sobě paradoxně spojí dvě aukce: tu z roku 2013, kdy ČTÚ po získání nových dat opětovně vyzve operátory k úpravě velkoobchodních cen datových služeb, a novou aukci na kmitočty z pásma 3,7 GHz, které mají potenciál rozhýbat trh datových služeb. To vše bude doprovázeno zvýšením datových objemů, bohužel se však obávám, že žádný z hráčů na trhu nebude mít odvahu datové limity zrušit a zavést neomezené datové tarify s diferenciací třeba na rychlostech.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Pravomoc regulátora v případě pravomocného sankčního deliktu požadovat vrácení neoprávněných plateb uživatelům.

Který ze zahraničních trhů je vám nejsympatičtější a proč?

Třeba Finsko, protože tam operátoři pochopili svou klíčovou roli v rozvoji digitální ekonomiky.

Na co se chcete příští rok zaměřit jako na svůj hlavní cíl?

Úspěšná realizace aukce 3,7 GHz a zahájení první diskuze nad podmínkami aukce v pásmu 700 MHz. A pak klasika – pokračování v projednávání nových regulačních pravidel v Bruselu, pokračování v umravňování těch operátorů, kteří si stále ještě nevšimli, že ČTÚ je speciální sektorový orgán ochrany spotřebitele, realizace nových pravomocí z novely zákona pro podporu výstavby NGA a odstranění alespoň některých bariér výstavby NGA sítí v ČR atd.

Projevila se letos na trhu nějak role virtuálních operátorů?

Určitě ano, bohužel zatím jen v segmentu hlasových služeb, nikoliv datových.

Jak velký objem dat je podle vás ideální u měsíčního tarifu?

Pokud vůbec mají existovat objemová omezení, dosud nesprávně označovaná jako FUP, tak základní tarif by měl mít v roce 2016 – 2017 nejméně 10 GB dat měsíčně. Efektivnější pro rozvoj české digitální ekonomiky a pro české konzumenty by měly být neomezené datové tarify škálované podle rychlostí (např. 2, 5, 50, 150 Mbit/s).

Balesh Sharma, ředitel Vodafone

Odmítl se ankety zúčastnit.

Milan Vašina, ředitel T-Mobile ČR a SR

Jaké byly podle vás zásadní události letošního roku v oblasti telekomunikací?

Samozřejmě 20leté výročí působení T-Mobile na českém trhu :) Ale vážně – jako zásadní bych označil aukci kmitočtů frekvenčních bloků v pásmech 1 800 a 2 600 MHz a rozšíření pokrytí České republiky rychlým mobilním internetem. Za zmínku určitě stojí i rozvoj tzv. Internetu věcí (IoT) a inovace evropského formátu v podobě naší nedávno spuštěné služby Chytré auto.

Co bude podle vás měnit český internet, respektive českou operátorskou scénu v příštím roce?

Vzhledem k tomu, že příští rok bude rokem volebním, očekávám bohužel řadu populistických návrhů a rozhodnutí, která přinesou více škody než užitku, neboť jejich jediným cílem bude získat navrhovatelům laciné politické body.

Co se vám letos líbilo jako možná inspirace ze zahraničí?

Velmi mě inspirují trhy v Asii a USA. Funguje tam totiž silná podpora investic a současně jsou rozumně regulované, což značně prospívá rozvoji celého telekomunikačního odvětví. Evropa se má v tomto ohledu co učit.

Který ze zahraničních trhů je vám nejsympatičtější a proč?

Těžko říci, asi nedokážu vybrat jeden za všechny. Obecně ale sympatizuji s těmi, v nichž se snoubí podpora investic se zohledňováním zájmů zákazníků – to umožňuje dlouhodobou udržitelnost klíčového infrastrukturálního odvětví.

Na co se chcete příští rok zaměřit jako na svůj hlavní cíl?

Chceme dále růst v oblastech dat a ICT a investovat do infrastruktury. Hodláme průběžně rozšiřovat a posilovat pokrytí sítí LTE, pod hlavičkou naší mateřské společnosti Deutsche Telekom se pak budeme dále podílet na přípravě standardu mobilní sítě nové generace 5G.

Projevila se letos na trhu nějak role virtuálních operátorů?

Virtuálové mají na trhu rozhodně své místo, drtivá většina zákazníků ale dává najevo, že preferuje kvalitnější služby a lepší zákaznickou péči velkých operátorů. To dokládá i tržní podíl virtuálních operátorů nedosahující ani 10 %.

Jak velký objem dat je podle vás ideální u měsíčního tarifu?

Ideální objem dat neexistuje, vždy záleží na potřebách konkrétního zákazníka. Průměrná spotřeba mobilních dat u našich tarifních zákazníků je necelých 800 MB měsíčně. Pochopitelně ale existují i klienti s výrazně vyšší spotřebou.