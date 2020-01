 »  Apple ukončuje vývoj AirPower, třetina českých firem využívá cloud, vychází Visual Studio 2019

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Mikropočítače Raspberry Pi nyní mají také oficiální klávesnici a myš. Klávesnice vyjde na 459 korun a prozatím není k dispozici v české variantě. Poslouží také jaké USB hub, k dispozici jsou tři konektory. Připojit lze třeba myš, která má tři tlačítka a kolečko. Stojí 329 korun.

Apple to konečně rozseknul a sdělil, že ukončil vývoj bezdrátové nabíječky AirPower. Ta byla představena v roce 2017, ale nikdy se nedostala na trh. Apple kolem situace mlčel a až nyní ukončení potvrdil webu TechCrunch. Firma prý nedokázala dosáhnout na „vysoké standardy“, které od nabíječky požadovala.

Google oficiálně ukončil zkracovač webových adres Goo.gl, který byl oznámen už před rokem. Firma doporučuje přechod na Firebase Dynamic Links (FDL).

Cloudfare před rokem spustil DNS na adrese 1.1.1.1 a nyní k tomu přidává také VPN. Službu nazval Warp a k dispozici bude v rámci mobilních aplikací pro iOS a Android. Přesný termín spuštění prozatím není známý, stejně jako ceny. Základní tarif má být zdarma.

Společnost Valve oficiálně oznámila, že pracuje na brýlích Index. I když, je to takové oznámení/neoznámení. Firma pouze naťukla, že detaily představí někdy v květnu. Není jasné, co přesně tento VR headset bude umět, jaké bude mít parametry a tak dále. Snad jedinou věc lze tvrdit s jistotou, a to napojení na SteamVR. Novinka by se na trh měla dostat 15. června.

Třetina českých firem používá cloudové služby, uvádí průzkum společnosti Algotech. V případě, kdy společnosti o nasazení cloudu uvažují, v polovině případů preferují českého dodavatele. Není to ale z důvodů ukládání dat v Česku, ale zejména kvůli podpoře v češtině.

Boston Dynamics vydal nové video, kde ukazuje další možnosti svého robotického skladníka Handle. S krabicemi to umí celkem dobře. O tom, jak se Boston Dynamics rozvíjí, více v našem článku. Boston Dynamics zároveň kupuje firmu Kinema Systems, která vyvíjí deep learning systém, který robotům pomáhá „vidět“ a interagovat právě například s balíky ve skladech.

Microsoft do světa vypustil Visual Studio 2019, k dispozici je pro Windows a macOS. Seznam novinek je k dispozici zde, poznámky k vydání pak tady.