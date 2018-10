 »  Balšínkovo Echo Media testuje nový projekt. Odstartuje do konce ledna

Dalibor Balšínek vzbudil na mediální scéně očekávání před koncem minulého roku, kdy oznámil dohodu s Miroslavem Motejlkem. Včera rozjel vydavatel týdeníku Echo, serveru Echo24 a pár dalších titulů, neveřejné testování nového projektu.

Podle serveru Mediaguru by se měl, pokud vše půjde podle plánu, veřejnosti představit nejpozději do konce letošního ledna.

Novinka by měla monitorovat informace v tuzemských médiích na denní bázi. A to v češtině i v angličtině. Odběratelé především politického a ekonomického zpravodajství by měli mít ranní přehled ve schránce v osm ráno. Na jedné PDF stránce nebo na webu.

Jako hlavního editora získal Balšínek Leoše Rouska, pražského korespondenta The Wall Street Journal. „Monitoring budou připravovat zkušení profesionálové, kteří informace doplní autorskými pohledy a komentáři,“ přiblížil pro MediaGuru Balšínek. Echo Media počítá s tím, že projekt bude zpoplatněný.

Nakolik se v projektu angažuje již zmíněný Miroslav Motejlek, zatím není jasné. „S kolegou Motejlkem určitě spolupracovat budeme, ale zatím to nebudeme specifikovat,“ říká Balšínek.