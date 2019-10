 »  BBC končí s teletextem, pro české i evropské diváky má ale pořád význam

I když by se mohlo zdát, že v roce 2019 už jednoduché textové informace prostřednictvím teletextu nebudou nikoho zajímat, přinejmenším u českých diváků to neplatí. Poptávka sice v průběhu let poklesla, pro řadu lidí jde ale pořád o důležitou službu.

Doba čtení: 4 minuty