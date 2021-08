Bitva o pozice ve srovnávačích zboží: feedy jsou vrženy

Jednou z vděčných lidových zábav internetových jezevců bývá sledování boje mezi vyhledávači a těmi ostatními – ať už „emefáčkaři“ (producenty MFA webů, tedy webů s fakticky nulovým obsahem, ale zato plných reklam, které dodal Google AdSense) nebo nejrůznějšími SEO „koumesy“. Boj s vyhledávačem je rozhodně napínavou sportovní disciplínou a její průběh připomíná nejspíše tenis. Nebo možná šachy. Tenis střídající se a stále se zvyšující prudkostí úderů, šachy pak jistou intelektuální jemností, která vždy provází promyšlený podvod – a odpověď na něj. Podobnou kratochvíli ovšem může nabídnout i kdejaký jiný vyhledávací stroj než Google či Seznam. Hledat se dá dnes už skoro cokoliv, od obrázků a zpráv přes statistické údaje až po reality. Bitva se však pochopitelně stává více vzrušující tam, kde jde o peníze. A kde jde o peníze víc, než v nejrůznějších nákupních rádcích, vyhledávačích a srovnávačích zboží?

Půl roku od redesignu Zboží.cz

Mezi nejnavštěvovanější a také nejznámější vyhledávače a srovnávače zboží patří nepochybně „seznamácké“ Zboží.cz. Tam ovšem bitva přerostla provozovatelům přes hlavu a i proto se rozhodli pro změnu. Nová verze funguje od října loňského roku. Seznam slíbil zrychlit aktualizaci (stahování XML feedů od prodejců), čímž se snažil odstranit změny ceny u prodejce, které se delší dobu neprojevily ve vyhledávači. Přesněji řečeno, ceny bývaly podezřele často v obchodě vyšší než ty uvedené na Zboží.cz.

Dalším problémem bylo „tapetování“ prostoru s výsledky vyhledávání – jeden prodejce umístil do feedu několikrát jedno a to samé zboží, ale pokaždé je pojmenoval trochu jinak. Tento problém měla vyřešit další úprava, která se snaží najít všechny položky, které ve skutečnosti představují jedno a to samé zboží. Úprava, která identifikuje stejné výrobky také zvýšila přehlednost a použitelnost celé aplikace, když v prvním kroku nabídla výrobky a teprve ve druhém obchody, ve kterých se vybraný výrobek nachází. Změny provázelo i rozšíření specifikace XML feedu a také nový obchodní model, který upřednostňuje platící obchodníky ve výsledcích vyhledávání seřazených podle relevance.

Jak se dílo Seznamu podařilo? Obecně řečeno, není to špatné a Zboží.cz udělalo velký pokrok. Občas jim ale přece jen výsledky vyhledávání utečou a můžeme se tak setkat s „tapetováním“, podivnými duplicitami, nepravdivými cenami a dalšími problémy. Je nicméně potřeba přiznat, že jich je daleko méně než dříve. Pojďme se ale podívat na pár výsledků, které Zboží.cz „utekly“.

Jak vytapetovat srovnávač svými inzeráty

Prvním fíglem obchodů je tapetování, tedy obsazení řady pozic za sebou ve vyhledávání a tím zvýšení pravděpodobnosti prokliků. Obchody na Zboží.cz tapetují tak, že stejné zboží vloží do XML feedu několikrát s různým příslušenstvím (obal, držák…), v různé barvě (červená, žlutá…) nebo v různých velikostech (S, L…). Někdo by ovšem považoval za důležité, že tento mobil je právě oranžový a nikoliv modrý. Na druhou stranu, kdyby to takhle dělali všichni, vyhledávání na kratší „taily“ (tedy vyhledávání obecnější) by bylo velmi nepřehledné. A v tom je také ten vtip – někdo tapetuje a někdo ne. Ti, co uvádějí všechny možné velikosti, barvy a příslušenství pak neférově zaberou ve vyhledávání prostor ostatním a zvýší si tak snadno tržby. Ostatně, posuďte sami několik ukázek.

obr 1 – tapetování pomocí různé velikosti (Eshop-moto)

obr 2 – tapetování pomocí různých barev výrobků (LevneELEKTRO.COM)

obr 3 – tapetování pomocí různých hyperlinků (CenyPřiZemi.cz)

obr 4 – podivná duplicita s různými cenami (Neckermann)

A co na to Seznam? V podmínkách Zboží.cz je uvedeno, že stejné výrobky musejí být uváděny jako varianty a ty pak u spárovaných výrobků zobrazujeme pod jedním výrobkem (viz třeba „nokia 6300“), říká Radovan Šesták, produktový manažer Zboží.cz. Co když obchody podmínky prostě nedodrží? Právě porušení zmíněné podmínky je častým důvodem banování e-shopů. Od zavedení párování nabídek v říjnu 2009 se situace výrazně zlepšila, říká Šesták.

Rita Gabrielová, tisková mluvčí Seznamu.cz, k tomu dodává: Podvodné praktiky jsou z našeho hlediska faktickým porušením Obchodních podmínek, a proto e-shopy za těchto okolností vyřazujeme z databáze Zboží.cz – ať už jen dočasně, nebo v závažnějších případech natrvalo. Podle ní Seznam navýšil počet administrátorů na službě, kteří se starají o kvalitu obsahu a snaží se věnovat podnětům návštěvníků. Máte-li chuť něco Seznamu sdělit, můžete to zkusit tady.

Ve skutečnosti je to dražší

Obchody se snaží i o jiný trik: do feedu uvedou nějakou cenu a když se ta objeví ve vyhledávači, cenu změní. Samozřejmě nahoru. Ve Zboží.cz se občas dají najít i takové případy, je jich ale méně než dříve. Někdy může být problémem velká prodleva mezi updatováním feedů. Zajímavým jevem je, že chybně uvedené ceny se vyskytují zejména u nejlevnějších výrobků na prvních místech v řazení podle ceny. Agresivní cenová politika má zjevně spojitost s agresivitou v prostředí internetového vyhledávání.

obr 5 – vlevo sen, vpravo skutečnost (ITAGE)

obr 6 – reálná cena ledničky musí zamrazit (24-elektro)

Německý soud rozhodl: odpovědnost má obchod

Třetím velkým problémem bývala avizovaná dostupnost zboží. Řada obchodníků uváděla „ihned“, „skladem“, „do jednoho dne“ a podobně, při zavolání do obchodu se ale ukázalo, že udaná dostupnost zdaleka neplatí. Tady můžeme konstatovat, že bojovat s tímto nešvarem se Seznamu daří nejlépe, udávané hodnoty sedí s hodnotami, které e-shopy udávají na svých stránkách.

Kromě Zboží.cz je na trhu řada dalších srovnávačů cen, kteří podstupují podobný boj s obchodníky. „Pokud obchod uvádí nepravdivé ceny, je blokován do doby napravení informací. Podobně je to i s dostupností – tam pouze dáváme obchodům více času na nápravu,“ říká Tomáš Hodboď z Heuréky.cz. Ta podle něj aktualizuje ceny každé dvě hodiny. Pokud uživatelé narazí na špatnou cenu, jsou většinou první, kteří nám to oznámí. Navíc obchody se často pečlivě kontrolují samy mezi sebou a posílají nám upozornění, když obchod uvádí jinou cenu než na svých stránkách. Ne vždy to je ale cílené jednání. Spíše se stává, že k ceně nejsou připočteny všechny poplatky, které požadujeme, “ vysvětluje Hodboď.

David Holeček, jednatel portálu Hledejceny.cz, upozorňuje na soudní spor, který se řešil v Německu. Tamní soud 11. března 2010 rozhodl, že za ceny uvedené na srovnávačích primárně zodpovídají obchody a ne provozovatelé srovnávačů. O tomto rozhodnutí se dočtete tady na straně 21 (v němčině). Máme vytvořen skript, který ceny u nás automaticky srovnává s cenami uvedenými na stránkách daného obchodu a pokud nalezne neshody, upozorní nás na to, popisuje svoji metodu kontroly cen Holeček. Portál Hledejceny.cz podle něj problémový obchod opakovaně upozorní a potom případně odstraní z vyhledávání. Monitorujeme naše konkurenty, jestli u nich problémový obchod taky uvádí špatné informace a mohu říci, že ze 70 % kontrolovaného zboží jsou i u konkurentů špatné údaje, uvádí Holeček.

V hledání metod, jak kontrolovat a hodnotit obchody je vynalézavý server Srovnáme.cz. Zavedli jsme certifikaci Spolehlivý obchod – hodnocení obchodů, při kterém provádíme audit zákonných podmínek a také několik testovacích nákupů (tzv. mystery shopping). Jednou z podmínek pro získání tohoto certifikátu je uvedení konečné ceny zboží včetně recyklačního poplatku a DPH, vysvětluje David Folprecht, jednatel Srovname, s.r.o. Problémové obchody Srovnáme.cz zařazuje do kategorie Basic (neprověřené obchody) nebo je vyřazuje.

Vyhraná bitva neznamená vyhranou válku

V tuhém boji tedy srovnávače Zboží přitlačily a podvodné jednání je stále těžší. Dalším krokem nepoctivých obchodníků bude jistě snížení ceny, ke kterému bude připočteno podivně vysoké poštovné. Potom srovnávače přinutí obchody udávat cenu zboží a navíc i poštovného. A potom… no zkrátka, tenhle boj nikdy nekončí.