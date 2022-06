Blokování dezinformačních webů míří k soudu, dvě sdružení žalují ministerstvo obrany

Blokování dezinformačních webů se nakonec bude projednávat u českých soudů. Otevřená společnost o.p.s. a Institute H21 z. ú. kvůli zásahu podaly správní žalobu na ministerstvo obrany (celý text žaloby najdete na konci článku).

Úřad se měl podle ní dopustit nezákonného zásahu tím, že na konci února fakticky vyzval sdružení CZ.NIC a další subjekty k zablokování vybraných dezinformačních serverů.

Žaloba se odvolává na dopis, který 25. února poslalo peeringovému sdružení NIX.CZ Národní centrum kybernetických operací (NCKO). To je součástí Vojenského zpravodajství, které spadá právě pod resort obrany (sdružení v žalobě zaměňují NIX za správce české domény CZ.NIC – pozn. redakce).

O dopisu Lupa informovala jako první, kompletní text později na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získal a zveřejnil server iRozhlas.cz. NCKO v materiálu NIX žádá, aby sítě, které jsou do peeringového uzlu zapojené, technicky znemožnily přístup k celkem 22 dezinformačním webům. Řada operátorů žádosti vyhověla. Osm webů kromě toho vyřadilo ze zóny .cz sdružení CZ.NIC.

Podle žaloby ovšem dopis nebyl žádostí, ale o oficiálním pokynem ze strany státu:

Z materiálního pohledu se domníváme, že tento dopis nelze interpretovat jinak než jako závazný faktický pokyn jeho adresátům. Textace dopisu je zde jednoznačná: ‚Žádáme Vaším prostřednictvím jednotlivé sítě zapojené do neutrálního uzlu NIX.CZ o preventivní opatření, a to technické znemožnění přístupu k navrženým dezinformačním stránkám obsaženým v připojeném seznamu.‘ Klíčová je zde interpretace významu slova ‚žádost‘. Dle výkladového slovníku jsou synonyma tohoto slova například slova ‚vyžadovat‘ či ‚požadovat‘. Slovo žádost se nepoužívá v kontextu ‚doporučení‘ či ‚konzultace‘, nýbrž ‚požadavku‘, ‚příkazu‘. Je to podobné, jako kdyby příslušník policie na demonstraci pronesl větu ‚žádáme vás o opuštění prostoru‘. Tato žádost, byť také například nezákonná, je ze své podstaty pokynem, který pokud není uposlechnut, může být následován sankcí. Zde je situace o to evidentnější, že následuje i přesný popis i odůvodnění toho, co má adresát pokynu uskutečnit – technické znemožnění přístupu k přiloženému seznamu webových stránek.