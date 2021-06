Brave spustil vyhledávač, platit výkupné se nevyplácí a jak se rodí falešné recenze

Evropská unie zahájila šetření Googlu, zda nezvýhodňuje své služby v displejové reklamě. Detaily v Antitrust: Commission opens investigation into possible anticompetitive conduct by Google in the online advertising technology sector.

TELEgraficky

WizTree 4.00 je venku ■ WayFinder ■ freestuff.dev ■ Fluid Paint ■ avataaars.com ■ Hyundai získal podíl v Boston Dynamics ■ Kouzelné ■ Backblaze rebranduje ■ sparkbible.com ■ iPod.js, který vážně funguje ■ 3dasd.com ■ TreeSheets ■ Amazon (AWS) koupil Wickr ■ Steam má do 8. července klasický letní výprodej

WEBDESIGN, INTERNET

Připojení na Wi-Fi s názvem %p%s%s%s%s%n znamená pro iPhone nefunkční Wi-Fi. Pomůže jenom reset nastavení sítě. Detaily v Your iPhone's WiFi will break after you join this hotspot a Androidu se problém netýká.

Skoro polovina inzerce na fake news webech pochází z Googlu. Nejde přitom o maličkost, analýza se věnovala 1700 vydavatelům, z nichž 545 bylo identifikováno jako fake news či weby s nízkou důvěryhodností. Žijí z reklamy a tu jim aktivně dodává Google, ale i staří známí jako Outbrain či Lockerdome. Komentář též v Nearly half of all ads on fake news sites come from Google, study finds.

Brave spustili betaverzi vyhledávacího stroje, který nesleduje uživatele. Vyzkoušet můžete na search.brave.com a na hledání na českém internetu prozatím zapomeňte. Zajímavé je, že Brave indexuje web stejně jako Google, není to tedy nějaká proxy na další vyhledávací stroje. Povídání v Brave’s non-tracking search engine is now in beta se věnuje i dalším bezpečným alternativám.

Server Mashable redesignoval. U domovské stránky do extrémně nepřehledné podoby, která rozhodně nepočítá s tím, že byste chodili něco číst právě přes domovskou stránku. Bohužel stejně nepřehledné jsou i jednotlivé vertikály (rubriky).

Google ve vyhledávání varuje uživatele, pokud nemá spolehlivou odpověď. Zejména se to týká témat, která se aktuálně živelně vyvíjejí, což mohou být i zpravodajské události. Prozatím je nová funkčnost testována v omezené podobě.

HARDWARE

Alternativa za drahou Magic Keyboard od Apple? Satechi X2 stojí jenom 80 dolarů, tedy zhruba polovinu toho, co ta od Applu. A umí i připojení k více zařízením. Jen s češtinou asi máte smůlu.

Bezhlavý robopes, který běhá rychlostí až 17 km/h, skáče a dokáže i řadu dalších věcí. Čínské Unitree Robotics mají základní model GO1 Air za 2700 dolarů. Výkon 15 TFLOPS.

Peloton Tread za 3000 dolarů nově vyžaduje předplatné za 40 USD měsíčně. Výrobce to velmi originálně zdůvodňuje „bezpečností a pohodou“. Což je tedy nepochybně logické, zejména poté, co společnost stáhla 125 000 těchto běžeckých pasů po smrti dítěte a více než 70 zraněných uživatelích. Pokud nezaplatíte, zůstane pás uzamčený. Pokud zákazníci platit nechtějí, mohou zařízení vrátit. Fascinující vývoj. Čtěte v Peloton Tread owners now forced into monthly subscription after recall.

Svět je v čipech závislý na jediném výrobci. Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) vyrábí většinu složitých, ale i zcela jednoduchých čipů pro celý svět. Tržní hodnotu má 550 miliard dolarů, jedenáctá nejhodnotnější společnost na světě.

SOFTWARE

Jsou Windows 10 po každé aktualizaci pomalejší a pomalejší? Skvělý pohled i s důkladným otestováním ve State of the Windows, part 2: Did Windows 10 slow down with each feature update?

Zdarma poskytnuté (a prodloužené) Apple TV+ od 1. července končí. Apple oslovuje uživatele s upozorněním, že začnou platit 139 Kč měsíčně, nebo musí včas službu vypovědět. Až budete zvažovat, pamatujte na Apple One. Cenově výhodnější sadu všech předplatných.

Windows 11 budou jako aktualizace dostupné zdarma (pro uživatele Windows 10) a dorazí přes Windows Update. Je nutné mít 64bitový procesor, 4 GB RAM a alespoň 64 GB disku. Microsoft už spustil i Upgrade to the New Windows 11 OS, kde jsou i detailnější minimální technické požadavky. Delší povídání pak najdete v Introducing Windows 11.

Google bude aktualizovat sdílené odkazy na Disku Google (a samozřejmě i Dokumentech, Tabulkách, Prezentacích atd). Správci Google Workspace a uživatelé Gmailu mají čas na zvolení jak reagovat. V tom bezpečnějším případě dojde k zneplatnění starších dosud nepoužitých odkazů (příjemce bude muset požádat o přístup). Je možné nechat vše v původní podobě, ale to je varianta hodící se pro sdílení souborů bez rizika. Detaily v Update to some Google Drive file links, admin decision recommended before July 23, 2021 a zajímavé na tom celém je, že musí existovat nějaký dost podstatný důvod, proč Google tohle dělá. Tedy něco jako bezpečnostní nedostatek.

MARKETING A KOMUNIKACE

Falešné recenze na Amazonu (i jinde) se rodí ve skupinách na Facebooku. Dostanete zdarma produkt a musíte výměnou napsat recenzi. Něco, co Amazon i další systémy oficiálně zakazují.

Typy propagandy, techniky propagandy a strategie propagandy. Mohlo by se hodit i pro blížící se volby. Nebo pro lepší pochopení, jak fungují (nejen) ruské trollí farmy.

Profil youtubera Davida Dobrika v Rolling Stone (David Dobrik Was the King of YouTube. Then He Went Too Far.) zcela určitě stojí za přečtení.

Vdova po Johnu McAfee viní USA z jeho smrti. Víceméně naznačuje, že nemohlo jít o sebevraždu. Tahle jízda zjevně hned tak neskončí. Legendární i po smrti.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Polsko viní Rusko z hacknutí osobních e-mailů více než třiceti polských představitelů, včetně ministrů a novinářů. Analýza zjistila, že útok byl veden ze serverů v Rusku a zahájen byl v září 2020. Obsahy e-mailů byly přitom zveřejněny na Telegramu.

Evropská unie se na konci roku začne věnovat monopolu Google v reklamě. V té Google minulý rok měl příjmy 147 miliard dolarů.

80 % organizací, které zaplatily výkupné, bylo napadeno ransomwarem znovu. Velmi často tím samým útočníkem. Skoro polovina byla napadena potřetí. Via Cybereason: 80% of orgs that paid the ransom were hit again.

Malware Vigilante bojuje proti softwarovému pirátství. Chytnete ho při pirátění, nahlásí vás tvůrcům a na počítači zablokuje thepiratebay.com a další zhruba tisícovku pirátských webů. Dělá to ale přes hosts, tedy nic sofistikovaného. Via Vigilante malware rats out software pirates while blocking ThePirateBay.

Svěřili byste občanku či řidičák do úschovy u Applu? Extrémně užitečná funkčnost, kde by stačilo se telefonem prokazovat všude, kde musíte prokázat totožnost. Jenže, bude to bezpečné? Dokáže to Apple vytvořit tak, abychom se nemuseli obávat o soukromí? A proč se Apple ohledně řešení chová poněkud netransparentně?

Další únik. Ragnar Locker ransomware gang a 700 GB dat uniklých z ADATA. Finanční informace, NDA a další typy důvěrných souborů z 23. května 2021. Útok vedl k odstavení a obnově systémů a nezaplacení výkupného. Útočníci uvádějí, že získali 1,5 TB dat.

Repositáře Pythonu PyPi obsahovaly kód pro těžbu kryptoměn. Nepozorní tvůrci softwaru si ho tak mohli pořídit do svých projektů. Útočníci využívali překlepů v názvech populárních balíčků – ty podvržené byly staženy ve více než pěti tisících případů.

Dva bratři provozující jihoafrickou kryptoměnovou investiční platformu Africrypt zmizeli. A s nimi bitcoiny za 2,2 miliardy dolarů. Začalo to ale už v květnu, kdy Africrypt tvrdil, že se stal obětí hackerů, a žádal klienty, aby nic nehlásili policii.

Firewall a VPN zařízení od Zyxelu jsou napadány hackery. Stačí, aby zařízení bylo přístupné z internetu, a útočník se dokáže dostat dovnitř, aniž by potřeboval přihlašovací údaje. Pokud nějaké z postižených zařízení máte, je třeba ho zabezpečit (návod zde), oprava prozatím není k dispozici.

Starší NAS od Western Digital někdo na dálku kompletně smaže a vlastníci tak přijdou o kompletní obsah. Ukázalo se, že to dělá pomocí chyby z roku 2018 (CVE-2018–18472).

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook v Komunitních standardech (Pravidlech) doplní definici toho, co považuje za satiru. Doporučila mu to Rada pro dohled. Mělo by to pomoci v odlišení satiry a nenávistných projevů a nemá to šanci fungovat. Takže jenom další #PR tah. Via Facebook to update its community standards to clarify what it considers satire.

Donald Trump dostal na Facebooku zákaz. Team Trump nikoliv. Možná proto, že od roku 2018 utratili za inzerce více než 16 milionů dolarů. Trump tak i přes dvouletý zákaz na Facebooku stále může nakupovat reklamu a šířit dezinformace, jak se mu zlíbí. Via Facebook welcomes Team Trump back with open arms and wallets.

Tinder chystá změny a tvrdí, že covid změnil, jak se lidé v této aplikaci seznamují. Prý až tolik, že mají „virtuální vztahy“ ještě předtím, než je převedou na klasické offline. Otázkou je, zda se šéf Tinderu prostě jenom nesnaží prodat novou funkčnost v Tinderu. Ten se za rok pandemie stal komplikovanější aplikací s ještě větším tlakem na to, jak od uživatelů dostat peníze. Čtěte v Tinder boss says Covid changed how we swipe right.

Novinky v Tinderu představují příchod videí a možnost hledat partnera podle sdílených zájmů. Videochatování je dostupné už od podzimu, nově je možné přidávat video na profily (až devět videí). Novinkou je i Hot Takes, „speed dating“, které umožní lidem komunikovat ještě před obvyklým Ano/Ne swype.

Nejvyšší soud v USA: Škola nemůže postihovat studenta za nadávání na Snapchatu, platí První dodatek. Problém se mimochodem stal příspěvek s popiskem „fuck school fuck softball fuck cheer fuck everything“.

MOBILNÍ APLIKACE

YouTube zpřístupní Picture-in-Picture (PiP) všem jablečným uživatelům v USA (ano, pouze v USA). Kupodivu nejenom platícím, ale opravdu všem. PiP umožní sledovat video v mini přehrávači a nemuset zůstávat v YouTube aplikaci.

Originální iPhone vs. iPhone 12 z pohledu rychlosti. Až budete zkoumat, uvědomte si, že srovnáváte 320 × 480 vs. 1170 × 2532 bodů na displeji. A také 412 MHz vs. 3,1 GHz, 128 MB vs. 4 GB RAM.

Londýnské metro se dočká mobilního pokrytí stanic i tunelů v roce 2024. Pouze ale LTE (4G). No alespoň něco v tom pražském metru asi budeme mít dřív.

Jak do Apple Wallet dostat Covid PASS? Pomocí www.getcovidpass.eu – stačí otevřít, naskenovat QR kód z certifikátu a uložit do Apple Wallet. Pro Android mají řešení se samostatnou aplikací.

iOS/iPad OS 15 (konečně) umožní aplikacím využít víc než 5 GB paměti. Pro paměťové náročné aplikace to bude znamenat rychlejší běh i zlepšení použitelnosti, paměti na nových modelech (například) iPadů je dostatek. Vývojáři ale budou muset žádat Apple o povolení. Může to ale vyřešit i běžnou situaci, kdy na iPhone či iPadu jsou aplikace zabíjeny, protože vyžadují příliš paměti, nebo jsou zabíjeny jiné „běžící“ aplikace – iOS/iPad OS totiž neumí virtuální paměť.

INKS+ od pátku na Apple Arcade:

STARTUPY A EKONOMIKA

PayPal v USA zdražuje. Nově strhne prodejcům 3,49 procenta plus 49 centů.

Zakladatel Coinbase varuje: 90 procent NFT bude do 3 až 5 let bezcenných. Buď zcela ztratí hodnotu, nebo zbude minimum. Fred Ehrsam současné dění okolo NFT přirovnává k internetové bublině devadesátých let.

Nassim Taleb: Bitcoin má nulovou hodnotu a neexistuje důkaz, že blockchain je užitečná technologie. Bitcoin podle Taleba není měnou bez vlády, ve skutečnosti není měnou vůbec a důvodů, proč podle něj nelze brát Bitcoin vážně, uvádí víc.

EA kupuje Playdemic Mobile Games Studio od Warner Bros (AT&T) za 1,4 miliardy dolarů. Nemluvě o tom, že Warner Bros od AT&T míří ke spojení s Discovery. Playdemic stojí za úspěšnou hrou Golf Clash, ale nic dalšího v portfoliu nemají. A aktuálně většina stránek z menu na www.playdemic.com vrací 403 Forbidden a Novinky zamrzly v červnu 2020.

Bitmain technologies, největší výrobce těžebních bitcoinových strojů, zastavil prodej. Mizí mu klienti poté, co se Čína vydala proti Bitcoinu a trh zaplavují použité stroje.

Krypto je „krysí jed“, řekla firmě JPMorgan třetina mainstreamových investičních firem. A 80 % z nich nechce investovat či obchodovat v kryptoměnách. Zajímavý průzkum.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.