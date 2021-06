Česky carsharing hlásí boom. Pandemie ale některé firmy potrápila

Krach provozovatele sdílených koloběžek re.volt ukázal, že pro zdaleka ne všechny sektory digitální ekonomiky znamenala pandemie příležitost ke zbohatnutí. Lockdowny a zákazy cestování mezi okresy vzaly lidem potřebu mobility a postihly tak dopravní segment nebývalým způsobem. Navíc, obavy z nových variant koronaviru a přetrvávající kontroly na hranicích nabádají k předtuše, že zájem o sdílenou dopravu bude nadále nízký.

Oslovili jsme proto v předvečer dovolenkové sezóny několik carsharingových firem sdružených v Asociaci českého carsharingu, abychom zjistili, jak to na trhu momentálně vypadá. Kvůli tomu, že lidé přes léto cestují hlavně mimo místo svého bydliště a dopravní prostředky si půjčují i na několik dní, jsme se zaměřili na firmy poskytující pronájem automobilů.

Všechny firmy odpovídají shodně: situace je prý výborná. „Carsharingovým firmám se daří nejlépe za poslední dva roky. A carsharingu celkově se daří řekl bych nejlépe od jeho vzniku v České republice. Rozvoj služby urychlila i pandemická situace, stálí zákazníci totiž carsharing využívali více, pokud zrovna mohli, a noví zákazníci objevili jeho kouzlo díky marketingovým aktivitám. Tím se předchozí aktivity zúročily a řekl bych, že teď nastal boom,“ vysvětluje Roman Filip, předseda Asociace českého carsharingu (AČC), která sdružuje firmy Car4way, Anytime carsharing, AJO carsharing, Autonapůl a HoppyGo.

Na trhu veřejného (nebo také flotilového) carsharingu dnes firmy nabízejí kolem 1500 vozů. Společnosti mají zpravidla ve flotile mix vozů do města a na delší vzdálenost. V nabídce jsou zastoupeny i různé druhy pohonu od benzínu, hybridů, elektřiny po LPG. Peer-to-peer carsharing HoppyGo, spadající mezi inovační projekty mobility ŠKODA AUTO DigiLab, má pak v nabídce asi 2300 vozů tří set různých typů od malých osobních vozů přes SUV a dodávky až po sportovní vozy a kabriolety. „Za loňský rok jsme vyrostli o 81 % na nějakých 40 tisíc rental days (zápujčních dní), takže meziročně jde o extrémní nárůst. Daří se nám výborně a od chvíle, kdy se uvolnila opatření, je poptávka extrémní,“ říká Robin Švaříček, CEO HoppyGo.

Černá čísla musí počkat

Zejména lockdowny ale byly pro firmy obecně dost náročné. „Loni 11. března, což je datum, na které polovina byznysu asi dlouho nezapomene, pandemická opatření a všeobecná panika způsobily, že se Praha prakticky vylidnila. To byl týden, kdy jsme měli největší pokles, víc než 50 %. Kupodivu hned další týden to začalo stoupat a potom nám pandemie trošičku pomáhala. Celkově určitě ubyl počet jízd, lidé přestali mít potřebu cestovat, protože byli doma a na homeoffice. Na druhou stranu, když už člověk někam jel, preferoval carsharing oproti MHD. Ve sdíleném voze sice nevíte, kdo tam jel před vámi, ale víte, že v tu chvíli tam jedete sám. Kdežto v MHD je s vámi spousta lidí. Lidé začali preferovat carsharing z důvodu bezpečnosti a to byla zajímavá zkušenost,“ říká ředitel Anytime carsharing Milan Beutl.



Autor: Anytime carsharing Toyota Anytime carsharingu.

Obecně český carsharing zatím není ziskový a pandemie takzvaně hodila vidle do plánů na růst zejména menším provozovatelům. „V roce 2019 jsme uzavřeli naše poslední investiční kolo, rozšířili jsme výrazně flotilu a těšili jsme se, že porosteme dál. Za pár měsíců ale covid náš start zabrzdil. Ten náraz nebyl tak hrozný, v jiných oborech to bylo horší. Třeba vlaky a MHD spadly o 80–90 %. My jsme loni v tom nejhorším období spadli o nějakých 25 %,“ říká zakladatel a provozovatel AJO carsharing Jaromír Klímek. Jeho firma, která má celkem 59 aut, z toho 34 v Brně a 25 v Praze, za loňský rok skončila s tříprocentním propadem oproti roku 2019.

„Viděno touto optikou to nebyla tragédie, ale z hlediska hospodářského výsledku to bylo špatně, protože jsme nakoupili auta a plánovali nabírat výrazně jiné klienty. Jenomže nikdo nikam nejezdil a o naši službu tak nebyl zájem. Tento rok to pokračovalo a letošní březen byl ještě horší než ten loňský. Počátek tohoto roku tak pro nás byl hodně tvrdý,“ dodává Klímek s tím, že firma již chtěla být v zisku, ale kvůli pandemii se to zatím nepodařilo. AJO carsharing tak nedávno oznámil zdražování svých služeb, aby se černým číslům přiblížil.



Autor: Facebook AJO carsharing Zákazníci AJO carsharingu si půjčují vozy i pro cesty na dovolenou.

„Loni jsme cílili na to dostat se do mírného zisku, nějakou dobu nám rostl počet vozů ve flotile, ale kvůli covidu bylo všechno jinak,“ přidává se Michal Šimoník, ředitel družstva Autonapůl. „Poptávka kolísala a kvůli odstávkám továren byl problém i s dodávkami nových vozidel. Podobná situace panuje i teď, kdy od dubna letošního roku evidujeme rekordní zájem nových uživatelů. Zájem je zhruba o dvě třetiny vyšší, než to bývalo před covidovou dobou. Aktuálně bychom rádi flotilu ještě o něco posílili, ale nedostává se volných aut, která by byla k dispozici a mohli bychom je zařadit do provozu. Dodací lhůty vozidel jsou extrémní, třeba když v nějakém specifickém případě chcete objednat nové auto, tak na něj budete čekat i tři čtvrtě roku nebo rok.“

Optimističtější jsou pak ohledně finančních výsledků větší carsharingové firmy, ale ani jim se nevyhnuly propady příjmů. Zpoždění plánů na ziskový hospodářský výsledek musel odložit i Anytime, jak přiznává Beutl. „Pandemie to trochu odložila. Kromě toho jsme odložili nákup nových vozidel, protože to nemělo úplně smysl. V tuto chvíli přidáváme auta a vypadá to velmi optimisticky, takže si myslím, že už do podzimu bychom mohli být v černých číslech.“



Autor: Facebook Car4way Car4way půjčuje vozy v rámci minutových tarifů pro cestu na nákup až po několikadenní pronájmy.

Největší český carsharing Car4way pak situaci hodnotí s ještě větším klidem. „Car4way je součástí holdingu Louda Auto, jsme tedy několik společností pod jedním holdingem a dovolím si říct, že jsme finančně zdravá společnost,“ říká ředitel firmy Michal Pecina.

Hospodaření v červených číslech přiznává i Švaříček z HoppyGo, byť je podle něj ztráta plánovaná. „Jsme stále ve ztrátě, služba je totiž postavená na škálování a na růstu. Proto jsme v dubnu spustili Polsko, v květnu Slovensko. Díky tomu, že máme vyvinutou a zainvestovanou technologii, zaměřujeme se na růst do dalších zemí. Takže jsme ve ztrátě, ale je to řízená ztráta dle plánu, a naopak jdeme nad plán, co se týče růstu zákaznické databáze a růstu do dalších zemí.“

Na druhou stranu, i když měly carsharingové firmy zejména během lockdownů problémy, podle Filipa z AČC osud, který potkal re.volt, prý firmám sdruženým v jeho asociaci nehrozí. „Tržby poklesly i na polovinu. Nicméně, co se členů naší asociace týče, tak Cat4way i Anytime dokázaly takovýto výpadek příjmů ustát. A menší firmy jako Autonapůl a AJO také vydržely.“

Počty aktivních uživatelů jsou tajné

Filip situaci hodnotí na základě toho, že poskytovatelé carsharingu formou pronájmu vlastních vozů výrazně rozšiřují flotily. Nicméně, přesná čísla o počtech aktivních uživatelů firmy nezveřejňují, protože jde prý o citlivé údaje. „Přesná čísla o počtu zákazníků v rámci asociace nesdílíme, ale největším firmám Car4way a Anytime carsharing se za poslední rok zdvojnásobil počet zákazníků. A firmy samy zvýšily počet vozů v nabídce, což by neudělaly, pokud by to ekonomicky nedávalo smysl,“ dodává. Větší poskytovatelé ale Lupě prozradili alespoň nějaká obecnější čísla.

„Přidáváme auta, do měsíce bychom se měli dostat na pět set vozů, nyní jich máme kolem čtyř stovek. Využíváme auta od Toyoty v hybridu, máme Toyoty Yaris, Corolly v hatchbacku, Corolly v kombíku a C-HR. Některá jsou lepší do města, jiná na převoz, na výlet. Chceme, aby ten, kdo nevlastní auto a používá jen carsharingový vůz, mohl uspokojit všechny potřeby,“ říká šéf Anytime carsharing Beutl s tím, že počet zákazníků firmy už dosahuje stovek tisíc. „Máme přes 200 tisíc stažení aplikace. Udělali jsme za ty dva roky, co jsme na trhu, přes 600 tisíc jízd, najeli jsme přes 6,2 milionu kilometrů. Myslíme si, že potenciál carsharingu vůbec není vyčerpaný, protože vidíme, že když přidáváme auta, tak se nám zvyšuje počet jízd a zákazníků,“ dodává s tím, že zhruba polovina uživatelů využívá službu jednou za čas, druhá pak pravidelně.

Stovky tisíc uživatelů má údajně i HoppyGo, ale jde opět o registrace. „Na platformě máme registrovaných více než 122 tisíc uživatelů. Počet aktivních uživatelů nezveřejňujeme,“ říká Švaříček.



Autor: HoppyGo HoppyGo nabízí pronajímatelům aut i otevření vozu pomocí telematiky.

O něco přesnější čísla pak Lupě sdělil Car4way, který provozuje tisícovku vozů v Praze a stovku v Brně, a řadí se tak na špičku českého carsharingu. „Máme v kmeni zhruba 13 nebo 15 tisíc uživatelů. Kolik jich jezdí, je vždy podle potřeby klientů,“ říká Pecina s tím, že firma získává 500 až 600 nových registrací měsíčně a na konci letošního roku očekává, že jejích služeb bude využívat 20 tisíc aktivních klientů.

Menší carsharingové firmy ale informace o počtu uživatelů sdělit odmítají. „Tohle číslo si necháváme pro sebe,“ odpovídá na dotaz, kolik zákazníků využívá služeb AJO šéf firmy Klímek. „Počet zákazníků bereme jako citlivý údaj a nesdělujeme ho,“ přidává se Šimoník z Autonapůl. Důvodem podle něj je, že velké carsharingy prezentují veřejně počty stažení aplikace, nikoliv počty lidí, kteří někdy reálně využili jejich služby. „Takové srovnání pak není úplně vhodné. Uživatele vnímáme trochu jinak. Je to někdo, kdo naši službu využívá, byť ne pravidelně, tak opakovaně a není to jen někdo, kdo si stáhne tu aplikaci,“ dodává s tím, že jeho firma chce mít před letní sezónou ve flotile kolem 80 vozů.

Služba pro bohaté Pražany?

Pokud budeme firmám věřit, že řady zájemců o carsharing se stále rozrůstají, je nutné jedním dechem dodat, že služba je zřejmě zajímavá stále spíš jen pro určitou specifickou skupinu obyvatel. „V Praze už vzniká komunita lidí, kteří jsou řekněme po vysoké škole, dobře vydělávají, pořídili si bydlení a chtějí jezdit moderním autem. Myšlenkou carsharingu je, že pokud lidé auto opravdu nepotřebují vlastnit, budou si ho spíš půjčovat. A druhá věc je, že když už mají rodinu, tak aby si nepořizovali druhé auto do rodiny. Jde nám tedy o to, aby přibývalo lidí, kteří vůbec nechtějí mít auto, a zejména v Praze je už v tomto ohledu velmi silná komunita. Bydlí v širším centru, jezdí na kolech či MHD, ale občas auto potřebují,“ popisuje hlavní uživatele carsharingu v Česku předseda AČS Filip. Ačkoliv jsou sdílená auta k dispozici už v řadě krajských měst po celém Česku, tak právě Praha představuje pro provozovatele veřejného nebo flotilového carsharingu stále dominantní trh.

Podobné je to i u HoppyGo, které provozuje peer-to-peer carsharing, kdy vlastníci aut poskytují své vozy lidem, kteří své auto nemají. Na rozdíl od velkých firem nabízejících i minutové tarify HoppyGo zprostředkovává spíše dlouhodobější pronájmy pro uživatele, kteří jedou na víkend k rodičům nebo na dovolenou. Jejími zákazníky jsou zejména mladší lidé, kteří k dopravě běžně využívají spíš MHD nebo kolo, ale občas potřebují autem vyrazit na delší cestu. Průměrná délka zápůjčky je teď u HoppyGo 4,2 dne, přes léto to bývá i přes 5 dní.

„Myslím, že je tu rozšiřující se skupina lidí, která tento trend určitě vnímá. Jde spíš o mladší lidi. Trend od ownership k usership je naprosto evidentní. A to ať už kvůli problémům s parkováním v Praze, nebo kvůli zdražování aut. Cena auta a vlastnictví auta je vysoká. Na druhou stranu, nechci říct, že toto bude jediná forma individuální mobility. Vždy tu budou lidé, kteří budou chtít mít vlastní auto, ať už kvůli vysokým nájezdům, nebo z hlediska potřeby vlastnit. Neříkám, že je na tom něco špatně. Jsme alternativa pro stále větší skupinu zákazníků, ale nikdy to podle mě nebude jediná varianta, jak se bude přistupovat k individuální mobilitě,“ říká Švaříček.



Autor: Printscreen, Lupa.cz Na HoppyGo najdete i sporťáky nebo kabriolety.

Peer-to-peer carsharing má pak podle něj oproti flotilovým službám výhodu v tom, že stahuje nevyužitá auta z ulic, čímž firma pomáhá k ekologičtějšímu a udržitelnějšímu provozu osobní automobilové dopravy. „Vznikají problémy s parkováním, protože když v Praze poskytneme 2 tisíce aut, tak logicky zaberou nějaká místa. A myslím, že řada lidí není nadšená z toho, že vidí tolik sdílených obrandovaných aut v ulicích, která zabírají místa a týden se nehnou. Existuje řada problémů spojených s klasickým carsharingem. My se naopak snažíme tyto problémy řešit peer-to-peer aspektem, abychom neměli benefit jen pro řidiče, ale i pro majitele. Vaše auto 96 % času stojí a nic nedělá. Druhá největší investice v životě a vy ji využíváte na 4 % času.“

Carsharingu by pomohly přísnější emisní normy

Rozvoj sdílených aut přímo závisí na tom, jaké podmínky se službám podaří vyjednat s městskými samosprávami. Zejména na spolupráci s Prahou a Brnem si oslovené firmy údajně nemůžou stěžovat. „V Praze, Brně a dalších velkých městech, která carsharing podporují, sdílená vozidla mohou parkovat třeba v rezidentních zónách nebo v zónách placeného stání. Tohle je jeden z velkých benefitů, které uživatelé oceňují. A ve městech, kde tato podpora existuje, vidíme, že zájem je rozhodně větší. Samozřejmě městům za to parkování něco hradíme, obecně musíme splnit asi patnáct podmínek, včetně stáří vozidla a emisních norem. Na západ o našich hranic je podpora ze strany měst běžná, ví se tam, že carsharing pomáhá měnit dopravní chování svých uživatelů, nahrazovat nějaké počty osobně vlastněných vozidel a efektivněji využívat ta, která jsou k dispozici v ulicích,“ vysvětluje Michal Šimoník z Autonapůl.



Autor: Facebook Autonapůl Autonapůl má v nabídce i několik elektromobilů, například tento Renault Zoe.

Zejména šetrnost provozu je podle flotilových carsharingů hlavní výhodou těchto služeb. Firmy totiž nabízejí moderní auta plnící nejnovější emisní normy, případně hybridy, některé jako Autonapůl pak v omezené míře poskytují i elektromobily. Šimoník ale uznává, že jejich provoz je zatím komplikovaný a firma k nim přistupuje rezervovaně. „Na rozdíl od spalovacích vozidel mají elektroauta stanovenou předávací zónu typicky zahrnující několik městských částí nebo centrum města. Naopak auto se spalovacím motorem je relativně nezávislé a lze ho rychle natankovat. A my nechceme na uživatele přenášet diskomfort nabíjení během cesty, protože jsou to pořád řádově desítky minut.“

Průměrné stáří vozů v Česku je asi 15 let, přičemž takto staré vozy jsou dnes z emisního hlediska již nevyhovující. „Když se dnes podíváte, kolik stojí kupón do MHD, kolik stojí roční parkování například v Praze pro jednu lokaci, tak v podstatě nikoho to nenutí vzdát se starého auta. Praha a Brno jsou plné vozidel, které nesplňují dnes standardní emisní normy. Legislativa neupřednostňuje moderní technologie, moderní vozy,“ dodává Michal Pecina z Car4way. Podle provozovatelů carsharingu by tak rozvoji sdílené dopravy pomohlo, kdyby města dopředu určila termín, po kterém již zastaralé vozy nebudou buď vůbec do měst vjíždět, nebo jejich vjezd bude zpoplatněn. A majitelé starých vozů by tak měli čas na nákup moderního auta nebo zvážení výhod sdílené dopravy.