 »  Bude Google platit médiím za použití článků? Je tu návrh reformy copyrightu

„Novinoví vydavatelé čelí obtížím při licencování svého obsahu online a při získávání spravedlivého podílu na hodnotě, kterou vytvářejí,“ tvrdí Evropská komise. Proto navrhuje posílit práva médií k obsahu publikovanému online.

Podle dnes zveřejněného návrhu nové směrnice by tak členské státy měly vydavatelům nově přiznat výlučná práva k rozmnožování a tzv. sdělování děl veřejnosti (podle článku 2 a druhého odstavce článku 3 směrnice 2001/29/EC). Jde o tzv. příbuzná práva, která obvykle chrání třeba vystoupení muzikantů, herců a zpěváků nebo televizní vysílání.

Formulace směrnice je hodně obecná a neurčuje, v jakých konkrétních případech by vydavatelé mohli svá práva uplatňovat. Zřejmě by ale mohli například zakazovat online zveřejnění i jen částí svých článků – nebo za jejich použití například v agregátorech zpráv požadovat licenční poplatky.

Je možné, že by mohli požadovat peníze třeba i po sociálních sítích, kterými se jejich články šíří. Nová práva by přitom měla trvat 20 let od vydání dotyčných článků.

Ochrana se podle Komise výslovně nemá týkat prostých odkazů, které nejsou tzv. sdělováním veřejnosti. Jak se ale ukázalo při nedávném verdiktu Soudního dvora EU, v některých případech mohou být problematické i samotné odkazy.

Pokud směrnice v této podobě projde, mohlo by to vést k podobnému výsledku, jako ve Španělsku, které v lednu 2015 podobné opatření zavedlo. Části vydavatelů se sice povinnost vyžadovat za použití úryvků svých textů nelíbila, ale nakonec celou situaci rozsekl Google: ještě před začátkem roku 2015 v zemi vypnul službu Google News a části médií poklesla návštěvnost.

Sledujte, co k vám kdo uložil

Reforma copyrightu obsahuje také další kontroverzní část, která se týká služeb shromažďujících obsah nahrávaný uživateli – mimo různá úložiště tedy například také serverů jako YouTube.

Dnes mají jejich provozovatelé povinnost smazat pirátské soubory, pokud je někdo upozorní na jejich existenci. Podle návrhu směrnice by ale tyto servery měly svůj obsah samy aktivně monitorovat a informace o problematických souborech by měly předávat majitelům autorských práv.

Ti by tak přenesli náročné a drahé hledání, jestli jejich díla někdo pirátsky nesdílel, na provozovatele serveru. YouTube se svým systémem ContentID zřejmě bude z obliga, jiní provozovatelé, kteří nemají peníze nebo kapacity na vývoj podobného systému, ale mohou mít problém.

Školy, data mining a více peněz autorům

Součástí návrhu jsou také výjimky pro použití autorských děl při školní výuce (včetně materiálů z jiných států EU) nebo pro vědecké organizace, které provádějí data mining. A muzeím povoluje uchovávat digitální kopie děl.