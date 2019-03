 »  Česká vláda žádá po Evropské komisi konečné rozhodnutí o kompenzacích za DVB-T2

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže spolu s ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým telekomunikačním úřadem zastupují Českou republiku u Evropské komise během o opatřeních podpory souvisejících s opuštěním pásma 700 MHz. Tuzemské úřady se snaží klást mimořádný důraz na rychlost jeho dokončení a vydání rozhodnutí Evropské komise.

Chybějící notifikace způsobuje zpoždění

Součástí opatření je i prodloužení doby platnosti přídělů rádiových kmitočtů, které jejich držitelé požadují pro zajištění návratnosti vložených investic. Proto je podle vyjádření ministerstva průmyslu nutné Evropskou komisi požádat o prioritní posouzení zmíněného opatření podpory v rámci probíhajícího řízení.

Pokud k požadované změně přídělů nedojde, hrozí riziko ohrožení nejen celého procesu směřujícího k uvolnění pásma 700 MHz a připravované navazující aukce těchto kmitočtů, ale i negativního dopadu na proces uvolnění pásma 700 MHz v sousedních státech, píše se v aktuální zprávě o stavu realizace rozvoje zemského televizního vysílání.

V rámci zmiňovaných kompenzací jde o úhradu nákladů vyvolaných vynuceným uvolněním rádiových kanálů z pásma 700 MHz a spojených s nutnou výměnou rádiových kmitočtů a provozováním přechodových sítí. Tento postup předpokládá zákon o elektronických komunikacích a ověřené náklady jsou Českým telekomunikačním úřadem hrazeny z tzv. radiokomunikačního účtu, tedy mimo státní rozpočet.

Aktivity satelitní asociace

Ale právě úhrada těchto finančních nákladů je podmíněna vydáním rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti navrhovaného opatření s vnitřními pravidly evropského trhu. Navíc v průběhu let 2017 a 2018 muselo ministerstvo průmyslu čelit několika podáním České asociace satelitních operátorů k Evropské komisi.

Přístup navrhovaný ČASO by podle ministerstva vedl nejen k nežádoucímu státnímu zásahu do trhu šíření televizního signálu, ale i k praktické likvidaci jediné bezplatné platformy šíření televizního vysílání. Navíc by stát mohl čelit řadě žalob za zmařené investice.

Podání ČASO a odklady prenotifikačního řízení k vydání rozhodnutí ale podstatně časově prodloužilo proces prenotifikačního řízení a je zřejmé, že se promítne negativně i do procesu připravovaného notifikačního řízení To bude nejspíš probíhat i v letošním roce.

Neopomíjet národní specifika…

Z dosavadního průběhu prenotifikačního procesu je podle názoru ministerstva zřejmé, že příslušné orgány Evropské komise při přípravě evropského rozhodnutí pominuly podstatně vzájemnou koordinaci mezi jednotlivými DG a vyjasnění návazných postupů .

Za významné riziko celého procesu tak ministerští úředníci označují vnímat snahu bruselské administrativy o zjednodušující, stejný postup ve všech zemích, který nebude přihlížet k národní situaci z hlediska pozice terestrické platformy a konkrétní situaci z hlediska disponibilního rádiového spektra pro digitální televizi.

Loni v listopadu proběhlo v Bruselu druhé jednání v rámci prenotifikačního řízení. Na základě tohoto jednání zaslaly evropské orgány pátou sadu doplňujících otázek, na které úředníci odpověděli. S ohledem na zdlouhavý proces ze strany Evropské komise byla v lednu zaslána žádost České republiky o prioritizaci předmětného řízení u Evropské komise.