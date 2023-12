České startupy v roce 2023: Velký propad, trápení Twista, příchod Tchaj-wanu a nákupy IBM a Cisca

V minulých letech se zprávy o tom, že nějaký český startup získal investici, daly přehazovat vidlemi. V roce 2023 se situace velmi zklidnila, jak se ostatně dalo očekávat a jak jsme predikovali v loňském souhrnu.

Rostoucí inflace nebo úrokové sazby zmrazily investiční apetit, což se projevuje na objemu peněz mířících nejenom do českých startupů. Investice do začínajících firem v Evropě letos podle Atomica spadnou z 85 na 45 miliard dolarů. U nás se dealy podle propočtů Lupy propadly o až vyšší desítky procent. Narovnává se situace z dob obecného digitalizačního nadšení v covidu a nízkých úrokových sazeb.

České startupy a firmy musely propouštět a šetřit. Výjimkou nebylo ani snižování valuací. Fondy jsou nyní vůči startupům ve výhodě. Řadě firem také začátkem roku zavařil krach Silicon Valley Bank (SVB), kde půlka technologického světa ukládala své peníze.

V Česku je teď kolem celkové ekonomické situace „blbá nálada“. Svět startupů ale po předchozí party spíše prochází korekcí a jak ukazuje náš souhrn za rok 2023, věci se stále dějí.





Významné investice

Pěkná zpráva přišla koncem roku, když se Čechům podařilo udělat největší letošní series A ve střední a východní Evropě. V komunitě dlouho známí dataři Keboola získali investici 32 milionů dolarů, tedy více než 710 milionů korun. Mezi české investory typu Fryc, Kučera nebo Čupr se zařadil mezinárodní fond Viking Global Investors, který rozšířil seznam zahraničních investorů operujících na našem území. Keboola díky penězům míří do Evropy a později do USA.

V červnu se zadařilo také pražským síťařům IP Fabric. Ti v rámci series B posbírali 25 milionů dolarů, výrazně přes půl miliardy korun. Kolo táhne zejména americký One Peak, který drží pozici třeba v Neo4j. IP Fabric vyvíjí software na mapování rozsáhlých sítí, mezi klienty má třeba Airbus. Hlavní konkurence: nově třeba Cisco nebo startup zainvestovaný Michaelem Dellem.

Investiční kolo series A letos uzavřeli v Resistant AI. Počítadlo se nakonec zastavilo na částce 27,6 milionu dolarů, necelých 600 milionech korun. První várka series A přišla už koncem roku 2021 a letos v létě se přihodilo finálních jedenáct milionů dolarů. V Resistantu má podíl i Index Ventures a mezi investory se řadí Google nebo Notion Capital. Martin Rehák, který už s Michalem Pěchoučkem prodal Ciscu firmu Cognitive Security, má rozjetou další zajímavou štaci.

Pro stovky milionů korun si koncem roku dokráčel rovněž brněnský ThreatMark. Od zdejšího fondu Orbit Capital, do jehož portfolia spadají Rohlík nebo Mews, získal pět milionů dolarů, přes 113 milionů korun. Software ThreatMarku umí vytvářet digitální biometrický otisk uživatelů na základě toho, jak se chovají na internetu. Systém tak pozná své lidi, čehož lze využít při odhalování podvodů. Třeba O2 v tom vidí značnou budoucnost.

České startupy v roce 2023 zlomily zdejší rekordy v investicích pre-seed. Filuta AI nejdříve udělala rekord, když si přišla na vysokou sumu 56 milionů korun. Mimo jiné od majitelů Bohemia Interactive. Tato AI navrhuje automatizované řešení problémů ve firmách. Investoři slyšeli i na historii jednoho ze spoluzakladatelů, který v Kalifornii pracoval pro PARC. Následně stejnou sumu v pre-seedu získala firma E2B vyvíjející cloudovou platformu, na níž je možné nechat běžet AI agenty vytvořené pomocí jazykových modelů. A následně se z New Yorku ozvali Robin Raszka a Jan Malý s novým projektem 1337, na který v pre-seedu vybrali čtyři miliony dolarů, necelých sto milionů korun. 1337 vyvíjí skrze AI řízené influencery, což je oblast, která se díky LLM a automatizaci obsahu začíná šířit nejenom v Asii. Raszka už v minulosti prodal avatarový startup Alter, za 2,5 miliardy ho získal Google.





Zajímavé exity

Více než stoletý moloch IBM za řádově miliardy korun získal startup Manta Tools, který vznikl jako spin-off dejvického Profinitu. Manta v průběhu času získala 52 milionů dolarů, mimo jiné od SAPu. Mantě pomohl nástup prvků umělé inteligence, protože pro její využití jsou nutná očištěná data, s čímž český tool pro data lineage umí pomoci. IBM technologii začlení do Watsona.

Z amerického IT giganta Cisco se pomalu v Česku stane tradiční nakupující. Firma na jaře získala brněnský startup Smartlook, jehož cloudový nástroj umožňuje monitoring toho, jak se lidé chovají v mobilních a webových aplikacích. Cena: něco přes miliardu. V Brně se teď maká na integraci, Smartlook se stane součástí AppDynamics. Prvním nákupem Cisca byli pražští Cognitive Security, na jejichž základech v Praze vzniklo R&D centrum.

Americký gigant u nás lovil i v samém závěru roku. ServiceNow si pořídil startup UltimateSuite, což znamená i první exit pro fond Tensor Ventures. UltimateSuite vyvíjí nástroj pro task mining, tedy získávání informací napříč firmou s možností vyhodnocení zbytečných, či naopak efektivních činností. Pro ServiceNow, která podnikům dodává řadu podobných přehledových a řídicích nástrojů, to vypadá jako ideální doplnění nabídky.

Majitelem pražského nástroje AhoyConnect se stal americký Commsor. AhoyConnect spojuje Slack, Discord, Twitter nebo GitHub do jedné platformy, nad čímž dokáže generovat leady, pracovat s marketingem či obsluhovat komunity.

Tchaj-wan a NATO: politika v českých startupech

Do Česka začaly téct první prostředky úzce spojené s politickými aktivitami. Tchajwanským státem ovládaný fond Taiwania Capital rozjel fond s několika miliardami korun, které chce rozpustit zejména v Česku, na Slovensku a Litvě. Je to motivováno dobrými politickými vztahy a bylo to i součástí návštěvy šéfky sněmovny Markéty Pekarové Adamové na Tchaj-wanu. Taiwania je zatím více aktivní na Slovensku, první zářez ale konečně udělala i u nás, když poslala šest milionů dolarů do holešovických Vrgineers. Ti vyvíjí VR brýle zejména pro trénink pilotů. V chodu jsou také další investice.

Aktivní je u nás také NATO, které do svého akcelerátoru DIANA vybralo dvě firmy: Dronetag a Goldilock. DIANA se zaměřuje na přelomové a disruptivní technologie vhodné i pro takzvané dvojí užití. Česko chce akcelerátor rovněž provozovat, sídlit by mohl na předělaném Strahově. Česko také bude součástí startupového fondu NATO, v němž má být k dispozici miliarda eur.

Peníze budou i z Evropy, na což se některé zdejší fondy značně těší. Evropský investiční fond začal přijímat přihlášky zájemců o získání části peněz z celkové sumy 1,3 miliardy korun na investice do českých startupů. Více než miliarda pochází z Národního plánu obnovy.

Faily

Fintech Twisto se opět potýkal s problémy. Podruhé v krátké době mění majitele. Twisto původně získal australský Zip, který se ale dostal do problémů a Čechy přeprodal tureckým Param. Spolumajitelé Twista ale během akvizice získali akcie Zipu, které šly ke dnu. Turkové nakupovali za maximálně nižší stovky milionů, původní ocenění Twista byla 2,5 miliardy. Fintech také skončil v roční ztrátě 369 milionů. Ve firmě se změnilo vedení, skončil i šéf Michal Šmída.

Český výrobce 3D per, digitronových hodin a stavebnic Boffin Magnetic byl zaměstnanci poslán do insolvence. 3Dsimo kvůli válce nemohla odebírat digitronky, které nakupovala v Rusku. Měla i problémy s výrobou a nákupem nekvalitních strojů z Číny. Investor nechtěl poskytnout nové prostředky.

Trocha nákupů

Český metaverse Somnium Space získal podíl v konkurenčním projektu Sansar, který dříve vytvořila společnost Linden Lab stojící za legendárním Second Lifem. Somnium Space má řadu investic v metaversovém ekosystému a nyní dokončuje vlastní VR brýle, na kterých spolupracuje i s Průšou.

Český startup Mews koupil již sedmou západní konkurenci. Tentokrát jde o firmu Nomi z Nashvillu. Mews vyvíjí software pro hotelnictví a skrze nákupy rozšiřuje své možnosti, v případě Nomi o poskytování personalizovaných služeb.

Honorable Mentions

Startup Windy majitele Seznamu Ivo Lukačoviče začal vydělávat. Jeho tržby vyrostly na 128 milionů korun se ziskem po zdanění 30 milionů. Počet měsíčních uživatelů se blíží sto milionům.

SAP.iO je jeden z nejlepších startupových akcelerátorů na světě, nyní také s účastí dvou českých startupů. Jde o Ydistri a Digitoo.

Fond Tensor Ventures investoval do tří zahraničních startupů zaměřených na kvantové počítače. Je v podstatě jediným tuzemským soukromým subjektem, který do slibného oboru více šlape.

Rockaway a Miton v létě vsadily na NFT a investovaly do hongkongského startupu Xverse s českou stopou. Šéfem strategie v Xverse je Jan Šmejkal, který z Číny řešil třeba expanzi Startup Grindu.

Teprve pár měsíců mladý startup Blindspot Technologies velmi rychle získal investici 1,4 milionu eur. IT firma Prozeta investovala do svého dlouholetého zaměstnance, přidal se Damir Špoljarič z VSHostingu. Důvod: ochrana proti DDoS, filtrování HTTP/S požadavků a ochrana webových aplikací.

Ústecká VPN GoodAccess nabrala dalších 1,2 milionu dolarů. Firma nabízí cloudovou VPN jako službu, soupeří třeba s NordVPN nebo Ciscem. Nabízí verzi zdarma nebo threat blocker pro DNS filtrování hrozeb.

Prvních tři sta tisíc eur posbíral zajímavý nástroj Woopee k automatizaci testování webových appek. Bot funguje na principu vizuální analýzy.

Na Lupě jsme letos psali o tom, jak je možné pomocí nově vznikajících služeb vygenerovat věrohodně vypadající digitální verze osobních a dalších dokladů a toho pak využít v podvodech. Pomohlo k tomu i know-how mladé firmy Scaut, která se na odhalování podobných věcí zaměřuje. Na podzim na další rozvoj získala první prostředky.