SAP.iO: Největší softwarová firma Evropy vybrala dva české startupy do svého programu

Největší evropská softwarová společnost SAP vybrala dva české startupy do svého startupového projektu SAP.iO. V rámci něj nabízí firmám různou formu podpory včetně začlenění do svých řetězců nebo poskytuje technologie.





SAP.iO do aktuálního programu vybral patnáct firem, dvě jsou z Česka. Jde o Ydistri a Digitoo. Ydistri je cloudová služba soustředící se na skladové hospodářství. Řeší to, aby vznikalo co nejmenší množství mrtvých zásob (dead stock), objem neprodaných zásob údajně dokáže snížit až na polovinu. Startup získal investici 2,5 milionu eur. Digitoo se zabývá digitalizací účtenek a faktur, loňská investice přinesla 60 milionů korun.





“Ydistri a Digitoo v následujících šesti měsících dostanou přístup k byznysovým technologiím SAP a expertům z oboru, kteří jim pomohou s hledáním poptávky, partnerů nebo vytvořením integračních scénářů pro využití v podnikovém provozu,” shrnul německý kolos. “Jejich integrovaná řešení vytvořená během programu se stanou součástí nabídky platformy SAP Store, kterou využívá přes 437 tisíc zákazníků SAP po celém světě.”

SAP je v Česku i Evropě ohledně startupů aktivní na více úrovních. V poslední době například rozjel velké investice do evropských tvůrci generativních AI.Investoval také do pražské společnosti Manta. Aktivity ve střední a východní Evropě se rozšiřují.