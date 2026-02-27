Čína prodává paměti za polovinu, přes vysavače DJI lze špehovat váš byt, tržby Nvidie přes 200 miliard dolarů

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Španělský vývojář byl schopen na dálku ovládnout tisíce robotických vysavačů DJI. Dostal se k tomu omylem, když chtěl svůj vlastní vysavač ovládat pomocí ovladače pro PlayStation 5. Vývojář byl schopen sledovat záznamy z kamer, poslouchat okolí, mapovat místnosti nebo vytvářet půdorysy budov.
Ředitelka bezpečnosti AI v Metě nechala bota spravovat své e-maily a bot je začal mazat. Použila OpenClaw, hit poslední doby, běžící na Macu mini. AI agent měl procházet inbox a navrhovat, jaké e-maily archivovat a smazat. V testu to fungovalo, ale v reálném prostředí s hromadou pošty se rozjela komprese kontextu a agent ztratil původní instrukci. Příkazy ho nešlo zastavit.
Anthropic představil nástroj Claude Code Security schopný hledat bezpečnostní chyby v softwaru. Neporovnává kód s databázemi známých zranitelností, ale za využití LLM modelu Claude Opus 4.6 sleduje toky dat v rámci aplikací a obecně pracuje podobně, jako lidský bezpečnostní výzkumník. Anthropic také koupil startup Vercept. Jde o agentický nástroj, který například umí ovládat počítače Mac.
Francouzský Mistral AI už má roční tržby 400 milionů eur. To je více než například příjmy Groka. Firma staví nové datacentrum ve Švédsku za 1,2 miliardy eur. Mistral není tolik skloňovaný jako americké protějšky, evidentně se mu ale daří, i díky rostoucím snahám Evropy používat vlastní produkty.
Nvidia loni měla tržby skoro 216 miliard dolarů. Rok předtím to dělalo 130 miliard dolarů. Čistý zisk se dostal na 120 miliard dolarů, meziročně o 65 procent více. Hrubá marže přesáhla 71 procent. Poptávka po GPU pro AI má být i nadále silná.
Velkolepý projekt Stargate se nikam nehýbe. Iniciativa OpenAI, Oraclu a SoftBanku měla za podpory Trumpa v USA vybuvat obří kapacity AI datacenter. Dochází ale ke sporům, kdo tomu má šéfovat, problémům ve financování a ultumení snah OpenAI ve stavbě vlastních datacenter.
AMD uzavřelo s Metou spolupráci za sto miliard dolarů na dodávku AI čipů (GPU). Výsledkem by měla být datacentra s kapacitou kolem šesti gigawattů. Používat se budou racky AMD Helios s GPU Instinct a procesory Epyc. Meta díky tomu získala také 10 procent akcií AMD. Vedle toho AMD investovalo 250 milionů dolarů do firmy Nutanix. Ta dělá softwarově definované storage běžících na serverech.
Provoz AI modelů lze srazit jejich “zatavením” do křemíku. Startup Taalas vytvořil čip HC1 navržený pro model Llama 3.1 8B. Oproti high-end GPU generuje desetkrát více tokenů při dvacetkrát nižších nákladech. Nejde ovšem o univerzální řešení pro vše.
Startupy vyvíjející AI čipy nabraly velké peníze. Nizozemská Axelera AI nabrala 250 milionů dolarů, celkově už jde o 450 milionů dolarů. Soustředí se na inference na edgi. Americký MatX získal 500 milionů dolarů. Firma slibuje výrazně vyšší propustnost a první dodávky v roce 2027.
Evropská firma Quintauris získala další kapitál na vývoj procesorů. Jde o společný podnik zdejších společností Infineon, NXP Semiconductors, Bosch, Nordic Semiconductor a STMicroelectronics a amerického Qualcommu. Cílem je vyvinout procesory a mikrokontroléry postavené na RISC-V.
Skrze webový prohlížeč je možné zkusit si ovládat 28 starých počítačových systémů. Stránka je k dispozici zde, je nutné zadat příkaz “menu” a vybrat si jeden ze strojů. Web provozují Interim Computer Museum a SDF.org.
Nejstarší podmořský internetový kabel bude demontován. TAC 8 má šest tisíc kilometrů, leží na dně Atlantiku, zvládal až 300 MB/s a instalován byl v roce 1988. Fungoval do roku 2002, kdy se na něm vyskytla závada, kterou by bylo drahé odstranit.
Ve vedení herní divize Microsoftu končí Phil Spencer. Ve firmě byl skoro 40 let, velkou část z toho právě této sekci. Spencer kromě jiného zavedl Game Pass, koupil Activision Blizzard a podobně. Bohužel značka Xbox upadá, konzole se prodávají minimálně, Game Pass je patrně stále ztrátový a multiplatformní strategie z Microsoftu dělá “pouze” vydavatele, podobně jako se to kdysi stalo firmě Sega. Spencerovu roli přebírá Asha Sharma, která doposud vedla sekci pro AI. Ta nemá s hrami žádné zkušenosti, v byznysu ale ano, například v Metě řešila Instagram.
Evropská komise se začne zabývat požadavkem kolem situace o “zabíjení” her. Iniciativa Stop Killing Games zaznamenala 1,4 milionu podpisů (skoro 26 tisíc z Česka), což nutí evropský orgán konat. Tvůrcům petice vadí, že herní firmy vypínají servery ke hrám (live service, online tituly a podobně), čímž často tyto tituly přestanou fungovat. Hráči chtějí právo hrát tyto hry i nadále.
Nová generace desktopových procesorů od AMD a Intelu se zřejmě opozdí a letos nedorazí. Zen 6 a Core Ultra 400 Nova Lake doplácí na současnou situaci kolem nedostatku a zdražování hardwaru. Zen 6 zároveň nabídnou až 24 jader.
Apple se chystá na definitivní konec podpory procesorů Intel. Operační systém macOS 28 už by s nimi neměl počítat. Dorazit by měl někdy koncem příštího roku.
Samsung představil chytré telefony Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra. Opět jde o mírnou iterace předchozích modelů. Do prvních dvou kusů se vrací čip Exynos, který si Samsung vyrábí sám pomocí 2nm procesu. Model Ultra zase nabízí Privacy Display, tedy funkci, díky níž není displej telefonu čitelný z větších úhlů.
Čína začala výrazně podstřelovat ceny pamětí. Tamní výrobce CXMT prodává DRAM čipy pro DDR4 skoro za polovinu toho, co je běžné na trhu.
Čínská společnost Moore Threads vydala vlastní notebook s procesorem ARM. MTT AI Book používá SoC s označením Yangtze s 12 jádry (procesor MT1000) na 2,65 GHz. Dále je zde 32 GB RAM LPDDR5X. Na počítači běží Linux, zvládá ale také Windows. Moore Threads je jinak jednou z čínských firem pracujících na GPU.
Organizace stojící za video kodekem AV1 dělá také na novém audio kodeku. Jeho název je Open Audio Codec (OAC) a vychází z Opusu.
Z Qualcommu odešel hlavní tvůrce GPU, posílí Intel. Eric Demers se v Intelu bude věnovat stejné oblasti s hlavním zacílením GPU na umělou inteligenci. Potenciálně může jít o velkou změnu.
Meta poslala React, React Native a další nástroje pod React Foundation. Ta je součástí Linux Foundation. Široce využívaná, ale někdy nenáviděná technologie bude řízena správní radou. Mezi první platinové sponzory patří Meta, Amazon, Huawei nebo Microsoft.
Indie si vybudovala vlastní technologie pro 4G a 5G. Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) je instaloval na sto tisících vysílačích. Teď bude zajímavé sledovat, zda s tím Indové zvládnou expandovat na globální trhy a vytvořit konkurenci pro Ericsson, Nokii a Huawei (případně Samsung).
Micron posílá na trh 3GB paměti GDDR7. Rychlost je 36 Gb/s, což je méně, než u konkurence. Samsung dává až 42,5 Gb/s a SK Hynix 40 s cílem 48 Gb/s. To pro Micron u současných GPU není takový problém.
