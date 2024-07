ČR chce získat evropské čipové centrum, Meta nasadí českou VR technologii, pašování Nvidie do Číny

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Česko se bude ucházet o evropské čipové centrum. Spojili se kvůli tomu zdejší polovodičoví velikáni jako Onsemi, ČVUT, VUT, Masarykova univerzita, JIC, Codasip nebo Národní polovodičový klastr, který už čítá asi třicet subjektů. Ministerstvo školství k projektu, který vychází z Chips Actu, vypíše výzvu. Centrum zprostředkuje přístup k evropským pilotním čipovým linkám včetně té pod dva nanometry (nově jsou známé detaily o lince na FD-SOI). Dále poskytne přístup k evropské čipové design platformě (software EDA) a nabízet bude i další služby. Prvotní investice by měla být kolem dvou set milionů korun. V případě úspěchu půjde o další důležitý krok v polovodičových snahách země.

Premiér Petr Fiala jednal se saským premiérem Michaelem Kretschmerem o čipové spolupráci. Sasko hostí továrny Infineonu, Bosche či GlobalFoundries a v budoucnu tam budou stát i faby Intelu nebo TSMC. Podle Fialy se nabízí spolupráce v dodavatelských řetězcích. Česko má třeba silné postavení v dodávkách elektronových mikroskopů. Tchajwanci zároveň vyjádřili zájem udělat z Česka základnu pro dodávku drážďanského fabu TSMC. Tchaj-wan rovněž u nás rozjíždí tři čipová centra včetně vzdělávání lidí, což Německo také zajímá. V Sasku byl nedávno i kvůli čipům také prezident Petr Pavel. Spolupráci se Saskem má podle Fialy nahrávat i plánovaná investice Onsemi v Rožnově za 46 miliard.

Výrobce čipů Onsemi koupil další společnost. Skrze akvizici se firma dostala i k produkci čipů a křemíku v Rožnově pod Radhoštěm, kde chce investovat dalších 46 miliard. Onsemi si tentokrát pořídila firmu SWIR Vision Systems vytvářející senzory využívající kvantové tečky (CQD) a infračervené vlny (SWIR). Chce to zkombinovat s CMOS a dodávat senzorické systémy průmyslu či obraně.





Další zářez po Beat Saberu: Zuckerbergova Meta nahradí vlastní technologii pro virtuální realitu nástrojem z Česka. Konkrétně jde o software LIV, který umí umisťovat reálné osoby využívající VR do virtuálního prostředí, ve kterém se pohybují. Lze tak dělat třeba trailery a ukazovat lidem, jaké to je se ve VR ocitnout. Technologii používají i streameři a youtubeři. Meta použije LIV na propagaci obsahu v Oculus Store a další marketingové aktivity. LIV má investory jako Samsung, Sony, Palmer Luckey, HTC a další. Na Lupě máme rozhovor.

Nokia za 2,3 miliardy dolarů kupuje americkou firmu Infinera. Spojují se tak důležití dodavatelé technologií pro optické sítě. Tentokrát je nakupujícím podnik z Evropy, nikoliv naopak. Light Reading rozebírá, že i když investice operátorů klesly a trh je nyní spíše dole, AI žene poptávku po síťování. Nokia by také mohla lépe soupeřit s Huawei. Záležet bude na provedení integrace.

Koupě společnosti Vonage ze strany Ericssonu za 6,2 miliardy dolarů se zatím jeví jako fiasko. Ericsson už musel odepsat čtyři miliardy dolarů.

Čínský e-shop Temu v USA čelí žalobě. Důvodem je velký sběr osobních dat uživatelů. Žaloba je založena na loňské analýze Grizzly Research, podle níž Temu nemá daleko ke spywaru či malwaru. Temu to má složité i v Evropě, kde si na e-shop stěžuje řada lokální konkurence včetně těch z Čech. ČOI například prověří, zda Číňané neporušují zákony. Evropská komise chce uvalit cla na levné zboží z Číny, což by se dotklo i Sheinu či AliExpressu. Temu se pro Lupu proti Grizzly Research ohradilo, služba je prověřována NÚKIBem.

Druhá největší česká IT skupina Seyfor (Solitea) vstupuje do nového byznysu. Za více než sto milionů koupila firmu Datacruit a třicetiprocentní podíl v Recruitis. Obě dělají software pro HR oddělení či headhuntery.

Mnichov má jednu z nejhodnotnějších AI firem v Evropě. Startup Helsing získal ze Silicon Valley investici půl miliardy dolarů, což ho ocenilo na 4,5 miliardy dolarů. Helsing používá AI pro zpracování dat ze zbraňových či obranných systémů, což pomáhá v orientaci na bojišti. Západ kromě AI začal kvůli ruské invazi na Ukrajinu více investovat i do obranných technologií. Czechoslovak Group a Presto Ventures ostatně nedávno spustily fond se čtyřmi miliardami, Rockaway vstupuje do výrobce rušiček URC Systems, pražské Credo poslalo peníze do dodavatele Pentagonu se slovenskými kořeny a NATO i rozjelo fond s miliardou eur, kam přispělo i Česko. Mimochodem, americká armáda chce údajně nasávat AI ze soukromého sektoru, co nejrychleji to jde.

Francouzský antimonopolní úřad se údajně chystá obvinit Nvidii ze zneužívání dominantního postavení na trhu s čipy pro AI. Nvidia skutečně oboru vládne, ale primárně kvůli tomu, že léta inovuje a má špičkové technologie. Evropa žádné skutečně silné hráče v AI čipech nemá a určitě to nebude tím, že by jim to Nvidia nedovolila.

Evropská komise má obavy, že zdejší čipoví dodavatelé ztratí tržní pozici v Číně. V ohrožení jsou zejména firmy jako NXP Semiconductors (vývoj na Moravě), Infineon nebo Renesas (vývoj v Praze). Čína pod tlakem amerických sankcí masivně investuje do vlastních alternativ a vláda začíná upřednostňovat lokální dodavatele. Představitelé polovodičového sektoru na tuto hrozbu upozorňují dlouho.

Čína chce vyvinout standard pro rozhraní komunikace mezi mozkem a počítačem. Ministerstvo pro IT k tomu vytváří komisi. Práce se mají zabývat i dekódováním informací v mozku nebo vizualizací dat.

Wall Street Journal popisuje, jak fungují undergroundové sítě, které do Číny pašují AI čipy od Nvidie, které kvůli embargům do země oficiálně nesmí. Není to nic překvapivého. Během poslední návštěvy Číny jsem například na tamních velkých tržištích s elektronikou typu SEG běžně viděl dostatečné zásoby GPU. Článek WSJ zmiňuje pašeráky či běžné prodejce, kteří jsou schopní dodávat i celé servery. Nvidia i přes zákazy USA už letos v Číně utržila dvanáct miliard dolarů.

Bloomberg zase řeší, jak čínské startupy zakládají sídla v Singapuru, aby se vyhnuly sankcím a měly přístup k moderním technologiím. Zakotvení mimo Čínu také může vzbudit větší důvěru ve světě.

Nejvíce startupových investic v Číně sbírají firmy zaměřené na polovodiče a AI. Dost je to hnané vládními snahami a prostředky. Uvidíme, co z toho vzejde. Státní peníze se tam historicky často utratily značně neefektivně.

The Diplomat rozebírá, jak se Huawei daří růst navzdory americkým sankcím. Podobné téma nedávno řešil The Economist, podle něhož Huawei z bitek vychází posílená. Pohled na věc přináší také Light Reading. USA letos zrušily osm licencí na dodávky Huawei pro spotřebitelská zařízení.

Pouze dvanáct procent operátorů či poskytovatelů internetu v USA zatím vyměnilo technologie od Huawei, jak jim určila tamní vláda.

Huawei společně s firmou Wuhan Xinxin Semiconductor Manufacturing chystá vývoj a výrobu vlastní pamětí HBM. Ty jsou velkou věcí v byznysu s AI, používají se v tandemu s čipy od Nvidie či AMD. Jde o další snahu Číny se po sankcích osamostatnit. Uvidíme, co čínské duo zvládne. Jistě má vlastní silný výzkum, zároveň se nedávno objevily informace o průmyslové špionáži u konkurentů z Jižní Koreje. Huawei už u šanghajské SMIC zvládá vyrábět logické čipy pomocí 7nm procesu, vzniká tak třeba lokální konkurence pro Nvidii, čip Ascend 910B. SMIC nicméně vyrábí bez EUV litografie. Zdá se, že zmetkovost je veliká, čtyři z pěti vyrobených čipů mají mít defekty. To už z dřívějška víme také o produkci čipů do mobilů.

Jasným lídrem ve výrobě HBM je díky dodávkám Nvidii korejský SK Hynix, který do expanze v této oblasti hodlá investovat skoro 75 miliard dolarů. Je to nad rámec investice 90 miliard dolarů do továrny, která je aktuálně ve výstavbě. Poptávka AI v červnu vyhnala korejský export o 51 procent.

Jak jsem psal v nedávné reportáži z Koreje, do HBM se chce více opřít i Samsung. Nový šéf polovodičové sekce to má mezi prioritami, investice se mají znásobit. Samsung také chce dohnat efektivitu 3nm výroby TSMC a dostat se na yield 60 až 70 procent. Samsung má v poslední době se zakázkovou výrobou logických čipů problémy. Opět se ukazuje, že od Samsungu odejde i Google, který v Pixelech 10 (až přespříští generace, teď se chystá devítka) bude používat čipy Tensor G5 vyrobené 3nm procesem TSMC.

V HBM chce více zbrojit také americký Micron, který je dnes oproti SK Hynixu a Samsung malým hráčem. Čipy HBM3E od Micronu a Samsungu nyní prochází validací u Nvidie, tak uvidíme, co to v případě jejich úspěchu udělá s trhem.

Číňané mají něco jako „super SIM kartu“. Operátor China Mobile představil SIMku, která má jako první na světě čip s procesorovým jádrem RISC-V. Nabízí díky tomu lepší bezpečnostní algoritmy, větší úložiště a podobně.

Muzeum počítačů, které rozjel zesnulý spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen, končí. Zavřelo během covidu a nyní bylo potvrzeno, že už se nerozjede. Přes 150 exponátů půjde do dražby. Muzeum bylo v Seattlu, kde sídlí také RE-PC, obří obchod se starými součástkami a počítači, viz moje galerie.

Rakouská společnost Noctua uvádí na trh nástupce ikonického procesorového chladiče NH-D15. Jmenuje se NH-D15 G2 a stále má dva aktivní větráky a dva nemalé pasivy (NH-D15 používám a musel jsem kvůli němu kupovat větší bednu). Novinka má třeba osm heatpipe namísto šesti. Noctua je věrná vzduchovému chlazení a tímto modelem chce konkurovat kapalině.

Letité IT firmy SAP, Oracle a IBM patří mezi ty, které těží z poprasku kolem AI. A také cloudu. Jejich akcie v poslední době pěkně rostou, stejně jako rekordní ohodnocení. SAP je nyní na historickém rekordu s valuací přes 230 miliard dolarů.

Amazon Web Services chce v dalších deseti letech investovat sto miliard dolarů do datacenter. Důvodem je kromě jiného AI. To by mimo jiné mělo přinést tržby v miliardách dolarů pro tchajwanské výrobce serverů, kteří AWS dodávají. Jde také o Inventec, který působí i v Brně.

Nizozemská ASML si údajně za nadcházející generaci strojů na EUV litografii pro výrobu čipů chce účtovat až 700 milionů dolarů. Za jeden stroj. Půjde o takzvané Hyper-NA EUV. Dnes ASML nabízí High-NA EUV, jedna mašina vyjde na 350 milionů dolarů

Švédská investiční skupina EQT chce za 2,1 miliardy liber koupit irskou videoherní firmu Keyword Studios. Ta dodává velkým zákazníkům jako Nintendo, Microsoft, Ubisoft, Riot Games nebo Google. Do portfolia EQT spadá třeba SUSE.

Velké tříáčkové hry údajně nemají na mobilech úspěch. Apple před časem představil spolupráci s několika firmami, díky čemuž na high-end modely iPhonu z konzolí a PC dorazily blockbustery jako Resident Evil 4 Remake nebo Assassin's Creed Mirage. Prodeje jdou do tisíců kusů.

Google ukončil službu Podcasts. Ještě do konce července je možné provést export odběrů, třeba skrze Google Takeout. Google podcasty integroval do aplikace YouTube Music, nabízí tedy vše na jednom místě podobně jako Spotify.

Skončila podpora CentOS Linux 7. Red Hat nabízí přechod na Red Hat Enterprise Linux 7, kde je podpora do roku 2028, případně jsou k dispozici alternativy jako Rocky Linux nebo AlmaLinux.

Windows Subsystem for Linux (WSL 2) přechází na linuxové jádro 6.6 LTS. Doposud se používaly verze 5.15 s úpravami.

