ČT, Nova a Prima chystají volební maraton. Superdebatu provází spor o lídry

Po roce jsou tu další volby. Tentokrát voliči vybírají kandidáty do zastupitelstev měst a obcí a v části republiky také senátory. Komunální volby a první kolo voleb do Senátu se uskuteční v pátek 9. října a v sobotu 10. října.
Česká televize na předvečer voleb naplánovala závěrečnou politickou debatu. Ve čtvrtek 8. října ji odvysílá přímým přenosem z Národního muzea na stanici ČT24. Diskuse má propojit obecní, městskou a celostátní politiku. Navazuje na debaty kandidátů z Plzně, Ostravy, Brna a Prahy a na letní regionální pořady SeČTeno.
Háček je ve složení hostů. Dramaturgický plán počítá s osmi předsedy relevantních stran a hnutí, současně ale stanoví, že žádný diskutující nesmí kandidovat v letošních obecních či senátních volbách. Při výběru stran televize zohledňuje jejich parlamentní zastoupení i podporu v průzkumech pro čtyři městské debaty.
Strany mohou do superdebaty vyslat představitele, kteří sami nekandidují. Znamená to, že do debaty nemůže přijít Martin Kupka z ODS, Zdeněk Hřib z Pirátů, předseda lidovců Jan Grolich, Matěj Ondřej Havel z TOP 09 ani Petr Macinka z Motoristů sobě. Kupka kandiduje v Líbeznicích, Havel v Hradci Králové, Hřib a Macinka v Praze. Grolich usiluje o senátorský mandát na Vyškovsku.
Čtyři opoziční předsedové požádali televizi, aby jim účast umožnila. ČT žádost odmítla. Ředitel zpravodajství Petr Mrzena předsedům odpověděl, že pravidla považuje vedení redakce za správně nastavená. Televize argumentuje tím, že nesmí zvýhodnit kandidujícího politika, pokud zároveň nedostanou prostor jeho konkurenti. Superdebata podle ní slouží k představení postojů stran, které mohou zastupovat i další členové vedení.
Nejostřeji reagoval ministr Macinka, který rozhodnutí televize označil za „mimořádně stupidní“. V úterý 6. října na Facebooku oznámil zákaz komunikace zaměstnanců ministerstva zahraničí s ČT, platný až do sobotního uzavření volebních místností ve 14:00.
Ve zjevné narážce na pravidla ČT uvedl, že pochvalná vyjádření zaměstnanců o jeho práci by mohla zvýhodnit jeho kandidaturu v Praze. „Veškeré žádosti o vystoupení expertů MZV, kteří jsou aktuálně ze strany televize do vysílání poptáváni, jsou tímto zamítnuty,“ napsal. Pro ostatní média mají být pracovníci ministerstva nadále dostupní.
„ČT vnímá vypjaté emoce v současné předvolební době. Nicméně odmítá zatahování do politického boje mezi jednotlivými subjekty. Zároveň musí ale upozornit, že státní instituce nejsou soukromým majetkem těch, kdo je aktuálně řídí. Věříme, že veřejní činitelé i státní úřednici dostojí své povinnosti informovat všechna média bez rozdílu,“ ohradila se stanice v prohlášení na síti X.
Už ve středu vysílala vlastní Superdebatu lídrů nejsilnějších politických stran soukromá zpravodajská stanice CNN Prima News. Ve studiu debatovali místopředseda ANO Karel Havlíček, předseda ODS Martin Kupka, předseda STAN Vít Rakušan, předseda Pirátů Zdeněk Hřib, předseda SPD Tomio Okamura a předseda Motoristů Petr Macinka.
Volební sobota
V sobotu 10. října začne Volební studio ČT24 v 9:00. Dopoledním vysíláním provede diváky Daniel Stach, který nabídne rozhovory s odborníky i pohledy do volebních místností a stranických štábů. Po skončení hlasování se vysílání zaměří na průběžné výsledky, rozdělení mandátů a první povolební vyjednávání. Volební večer bude pokračovat po Událostech od 19:50. V programu jsou volební bloky i po půlnoci.
Po uzavření volebních místností v sobotu ve 14:00 se bude čekat na první průběžná data od Českého statistického úřadu. Průzkumy mezi lidmi odcházejícími od uren, označované jako exit polly, žádná z celoplošných stanic neobjednala. ČT očekává první skutečné výsledky z menších obcí v řádu desítek minut po uzavření místností. Na větší města bude nutné čekat déle.
CNN Prima News zahájí sobotní volební vysílání už v 5:55 pořadem Nový den se Soňou Porupkovou. V 9:00 naváže regionálně zaměřené Česko volí s Markétou Fialovou, Karlem Voříškem, Janem Sochou a Kristýnou Malou. Od 13:00 převezme vysílání Volební centrum. Moderovat jej budou Terezie Tománková, Petr Suchoň, Petr Převrátil a Jakub Kokoška.
Stanice nasadí přes dvě desítky reportérů do krajských měst a volebních štábů. Diváci budou moci přes mobilní aplikaci a kód z obrazovky posílat otázky nebo navrhovat, kterým obcím a soubojům se má studio věnovat. Od 20:00 Prima ohlásila rozhovor s bývalým prezidentem Milošem Zemanem, následovat mají někdejší premiér Petr Nečas a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda.
Ve 21:00 přijde mimořádné vydání pořadu 360° Pavlíny Wolfové. Po půlnoci bude pokračovat volební servis s Tomášem Vzorkem. Prima spolu s CNN Prima News pak v neděli 11. října od 11:00 odvysílá povolební Partii Terezie Tománkové. Další speciál 360° je naplánovaný na nedělní 21. hodinu.
Prima také ohlásila spolupráci s výzkumnou agenturou STEM. Z průběžných volebních dat chce odhadovat šance senátních kandidátů ve druhém kole a možné složení horní komory. Předvolební vysílání rozvrhla do primátorských a senátních debat, profilových rozhovorů i debaty mladých politiků. Závěrečný blok tří velkých debat odvysílala v období od 5. října do 7. října.
Nova soustředí hlavní volební studio na internetové vysílání TN Live. Sobotním sčítáním provedou Bára Divišová a Klára Košacká. Vedle průběžných výsledků a reakcí z volebních štábů počítá televize s politickými hosty a odborníky. Naváže tak na třináct duelů Napřímo – Chcete být primátorem?, které moderovali Marek Bruna a Zuzana Drábková.
Bára Divišová dostala také sérii pěti městských superdebat pro České Budějovice, Plzeň, Ostravu, Brno a Prahu. Závěrečná pražská diskuse se uskutečnila ve středu 7. října. Na hlavní stanici Nova se volebním tématům věnují Televizní noviny, Za pět minut dvanáct a Střepiny. Další servis zajišťují web TN.cz a sociální sítě zpravodajství.
Informační servis Českého rozhlasu
Český rozhlas zakončí ve čtvrtek sérii debat lídrů krajských měst. Regionální stanice je vysílají po 17. hodině, pražské debaty souběžně nabízejí Radiožurnál a Plus od 18:10. Pozvání dostali lídři všech kandidujících subjektů. O jejich rozdělení do jednotlivých debat rozhodl los. Rozhlas předtím vysílal půlhodinové průvodce komunálními volbami z krajských a okresních měst, připravené podle dotazníků pro kandidující subjekty.
Radiožurnál a Plus odvysílají v sobotu společný speciál od 14:00 do 20:00 s Janem Pokorným a Tomášem Pancířem. Ve stejném čase připraví vlastní volební vysílání regionální stanice. Web iRozhlas.cz nabídne průběžné výsledky, mapy a analýzy. Pro procházení kandidátek rozhlas ohlásil filtry podle věku, pohlaví, pořadí na kandidátce, volebního subjektu či regionu. Aplikace Volby na váš web umožní dalším internetovým stránkám převzít výsledkový modul iRozhlas.cz.
Volební servis bude pokračovat i mezi oběma senátními koly. ČT chystá od 12. října do 14. října až 27 duelů postupujících kandidátů. Rozhlas je na regionálních stanicích odvysílá od 12. října do 15. října v 17:30, duely oznámila také Prima. Případné druhé kolo připadá na 16. a 17. října. ČT připraví další sobotní volební studio, Radiožurnál s Plusem speciál od 14:00 do 17:00.
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