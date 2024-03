ČTÚ znovu proměřil signál na železnici, bílá místa zůstávají

Odpověď na otázku, proč se při cestování vlakem hovor mobilním telefonem rozpadne, nebo se z některých míst vůbec nedovoláte, dává nejnovější měření Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Ten se rozhodl ve spolupráci se Správou železnic projet s měřicím vagonem všechny klíčové železniční koridory a zmapovat na nich úroveň mobilního signálu. Podobné komplexní měření regulátor naposledy provedl v roce 2016 a jeho výsledky jsou dodnes k dispozici i ve formátu otevřených dat.

Že se ČTÚ chystá zveřejnit čerstvá data z měření na železnici, prozradil úřad v rámci oznámení o prodloužení veřejné konzultace k záměru udělit příděly v pásmech 900 a 1800 MHz. „Poznatky o aktuálně zjištěném stavu pokrytí železničních koridorů mohou být relevantní pro formulaci připomínek, které budou ve veřejné konzultaci úřadu adresovány,“ zdůvodnil ČTÚ, proč termín pro uplatnění připomínek o týden odsunul.

Motorový měřicí vůz ERTMS Autor: ČTÚ

ČTÚ se na železnici vypravil v období od loňského listopadu do letošního února a najezdil stovky kilometrů. Zajímaly ho sítě všech tří tuzemských operátorů, a to v pásmech 2G a 4G/5G. Vedle čtyř tranzitních koridorů regulátor proměřil i zbylé tratě zařazené do transevropské dopravní sítě (TEN-T). Data jsou tedy nasbírána v severojižním směru od Děčína po Horní Dvořiště, resp. od České Třebové po Břeclav, a v západovýchodním směru od Chebu až po Ostravu a Mosty u Jablunkova.

Rozdělení tranzitních koridorů zachycuje následující tabulka:





Měřené úseky 1. tranzitní koridor Děčín – Praha Holešovice – Pardubice – Brno – Břeclav 2. tranzitní koridor Petrovice u Karviné – Ostrava – Přerov – Břeclav 3. tranzitní koridor Cheb – Plzeň – Praha – Přerov – Ostrava – Mosty u Jablunkova 4. tranzitní koridor Děčín – Praha – České Budějovice – Horní Dvořiště zbylé TEN-T tratě Český Těšín – Poruba, Hranice – Horní Lideč, Přerov – Brno, Brno – Havlíčkův Brod – Kolín, Ústí nad Orlicí – Lichkov, České Budějovice – České Velenice, České Budějovice – Strakonice – Plzeň, Plzeň – Česká Kubice, Ústí nad Labem – Teplice – Bílina, Ústí nad Labem, Rtyně nad Bílinou – Bílina – Karlovy Vary – Cheb, Ústí nad Labem – Mělník – Lysá nad Labem – Kolín, Lysá nad Labem – Praha

Měřilo se každou sekundu, což znamená, že při maximální rychlosti soupravy 120 km/h byly měřicí body od sebe vzdáleny přibližně 33 metrů. Při průjezdu v obou směrech se tyto hodnoty zhustily. ČTÚ pak pro vyhodnocení pokrytí rozdělil projetou trasu na úseky po 250 metrech. Ze všech měření v těchto úsecích spočítal průměr a podle výsledných hodnot stanovil, zda je úsek považován za pokrytý, nebo nepokrytý. Ostatně s touto metodikou počítají i rozvojová kritéria aukce kmitočtů, jejichž splnění musí regulátor kontrolovat.

Jak ale upozorňuje mluvčí úřadu Tereza Meravá, ani pokud by měření ukázalo četná bílá místa, k sankcím toto zjištění ještě nepovede. „Je třeba vzít v potaz, že šlo o průběžné měření. Závazky z aukce mají být finálně splněny až příští rok,“ dodala.

Jak to dopadlo?

Výsledky ukázaly, že v případě 2G sítí (v pásmu 900 MHz a 1900 MHz) mají všichni tři operátoři stoprocentní outdoorové pokrytí na všech koridorech i úsecích TEN-T. S kvalitou indoorového signálu, tedy při započtení útlumu železničního vagonu, už to ani v těchto pásmech taková hitparáda není, ale pořád se pohybujeme okolo 90 % pokrytí.

Přitom pro běžného cestujícího ve vagonu, který nemá instalovaný opakovač pro zesílení signálu do interiéru, přitom rozhoduje právě tato hodnota o tom, jestli se dovolá, nebo nedovolá. A aby to bylo ještě složitější, velké rozdíly jsou i mezi signálovou propustností různých druhů železničních vagonů. Pro základní orientaci lze při velkém zjednodušení říci, že čím starší vůz, tím pravděpodobněji jím bude signál procházet snáze. Novější vagony totiž mají různá stínění a bezpečnostní prvky, které průchod rádiového vlnění znesnadňují.

ČTÚ počítal se středním útlumem železničního vozu 25 dB. Upozorňuje ale, že v případě pokrytí vnitřku vagonů přistupují mimo vlastní útlum i další degradující podmínky. „Skutečná dostupnost mobilních služeb je velmi závislá na typu vozu. Rovněž je nezanedbatelné postavení železničních vozů vůči směru na základnovou stanici mobilní sítě, kdy průchodem přes několik překážek (stěn a vnitřních konstrukcí vozů) může dojít k podstatnému zvýšení útlumu signálu a jeho kolísání při jízdě vlaku,“ upozorňuje regulátor. To lze interpretovat jedině tak, že reálně bude dostupnost mobilních sítí pro cestující spíše horší.





Dále hraje roli i to, jestli se místa se slabým signálem a ta dostatečně pokrytá střídají. „Potom totiž mobilní telefon nemá dostatek času pro přihlášení do sítě, takže subjektivní posouzení pokrytí uvnitř železničních vozů může být nižší než stanovené měření,“ upozorňuje zpráva. Jinými slovy se u slabě pokrytých oblastí může stát, že zatímco mapka úřadu vykazuje signál jako vyhovující, reálně se při průjezdu vlakem touto oblastí stejně cestující nedovolá.

U 4G/5G sítí ani jeden z operátorů stoprocentní outdoorové pokrytí nemá, u všech ale přesahuje 99 %. Ač O2 a T-Mobile sdílí sítě a měly by tak dosahovat zásadně srovnatelných výsledků, překvapivě se u nejnovějších generací karta otočila a pomyslné prvenství si s rozdílem několika desetin procenta odnáší T-Mobile. Nejslabší signál potom má opět Vodafone, který pouze u koridoru 2 dokázal zajistit stoprocentní outdoorové pokrytí.

Jak jsme si vysvětlili, z hlediska zákaznické zkušenosti je daleko důležitější hodnota po přepočtu na indoorové pokrytí. A ta u 4G/5G dopadla nevalně. U některých koridorů se dokonce drží pod 70 % pokrytého území, zejména u TEN-T a u 3. koridoru (východozápadního směru). Naopak nejlepší výsledky připadají na koridor 1 (z Děčína přes Prahu, Pardubice do Břeclavi), i tam ale oscilují jen kolem 80 %.

Výsledky pokrytí signálem 2G 4G/5G O2 T-Mobile Vodafone O2 T-Mobile Vodafone Outdoor % Indoor % Outdoor % Indoor % Outdoor % Indoor % Outdoor % Indoor % Outdoor % Indoor % Outdoor % Indoor % Koridor 1 100 92,78 100 91,27 100 90,3 100 79,98 100 82,12 99,92 82,15 Koridor 2 100 92,38 100 91,18 100 86,03 100 73,84 100 78,97 100 74,86 Koridor 3 100 89,21 100 89,22 100 84,15 99,77 69,49 99,81 75,97 99,77 73,19 Koridor 4 100 94,16 100 94,16 100 89,74 100 75,40 100 81,64 99,93 81,22 TEN-T 100 86,52 100 86,63 100 81,55 99,81 65,60 99,90 70,51 99,44 70,70

ČTÚ naměřená data vizualizoval do aplikace na adrese vportal.ctu.cz. Tam si lze projít detaily jednotlivých tras a odhalit místa, kde máte naději se z vlaku za jízdy někomu dovolat a kde to naopak nemá cenu ani zkoušet.