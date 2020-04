 »  Další snaha o přežití. Huawei chce v Česku spustit mobilní platby Huawei Pay

Čínská technologická společnost Huawei chce podle informací Lupy v České republice spustit mobilní platební systém Huawei Pay, který je konkurencí pro Google Pay nebo Apple Pay.

Jedná se o další ze snah, jak v nových telefonech nahradit chybějící služby Googlu, které tam nemohou být kvůli americkému embargu. Před čínskou firmou varoval koncem roku 2018 i český Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. K dalším aktivitám Huawei patří i rozšiřování obchodu AppGallery, kde už vydávají své aplikace první české společnosti.

Huawei Pay funguje v podstatě stejně jako jeho západní alternativy. Do aplikace Huawei Wallet, která už je standardně předinstalovaná v u nás prodávaných nových vlajkových modelech P40, uživatel uloží platební kartu. Mobil pak stačí přikládat k NFC platebním terminálům. Vyžadován je účet Huawei ID, v rámci něhož firma nabízí i cloudové úložiště a další služby.

Čínský podnik začal s postupným rozšiřováním této služby. Před pár dny oznámil spuštění v Singapuru, kde spolupracuje s čínskou bankou ICBC. Huawei Pay operuje s platebními kartami UnionPay, což je čínská alternativa k západním Mastercard a Visa. Podobné spolupráce fungují i v dalších zemích, kde Huawei Pay už bylo spuštěno, tedy Hongkongu, Rusku, Pákistánu a vnitrozemské Číně.

V Česku se dá v některých turistických destinacích kartami UnionPay zaplatit, jde ale o mizivé zastoupení určené pro čínské turisty. Huawei se proto snaží domluvit s firmami Mastercard a Visa. „Řešíme to, už je podepsaná Mastercard. Visa je v jednání,“ uvádí zástupci Huawei pro Lupu. Mastercard prozatím na dotazy nereagovala. Kdy by služba mohla začít fungovat, není Huawei schopné říci. Bude potřebovat značnou součinnost dalších stran.

České banky v AppGallery

Doma v Číně Huawei Pay odstartoval v roce 2016. Tam je menšinovým doplňkem vůči službám WeChat Pay a Alipay postaveným na bázi QR kódů. Huawei nově zkouší i další cestu. Podobně jako Apple společnost představila kreditní kartu, opět ve spolupráci s UnionPay. Aktuálně cílí na zákazníky v Asii.

Dostat na vlastní platformu finanční služby na jednotlivých trzích bude pro Huawei kritické. Zatímco řadu aplikací lze do telefonů bez služeb Googlu dostat, případně je nahradit alternativami, Google Pay nefunguje a nedostatek je i aplikací od samotných bank. V českém AppGallery lze v současné době najít Komerční banku, Richee od banky Creditas a Home Credit.

Na spadnutí je podle informací Lupy příchod České spořitelny. „Připravujeme vydání mobilní verze aplikace George v App Gallery. V tuto chvíli finalizujeme bezpečnostní parametry. Důvodem je stoupající růst podílu Huawei telefonů mezi našimi zákazníky,“ uvádí spořitelna pro Lupu.

Připojit by se mohla i Raiffeisenbank. „Aktuálně jsme na Huawei App Gallery zaregistrováni jako vývojáři a analyzujeme možnosti připojení. Chceme být připraveni. Současně doufáme, že by nám to mohlo přinést i nějaké nové aktivace Mobilního bankovnictví právě u uživatelů, kteří mají telefony Huawei a Honor. Věříme, že se správnými pobídkami by je mohlo motivovat si naší aplikaci stáhnout z Huawei App Gallery spíše než z Google Play,“ vzkazuje banka.