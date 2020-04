 »  Seznam, Alza, CZC nebo Livesport. Proč a jak české firmy vyvíjí aplikace pro Huawei

Huawei se proto snaží vybudovat vlastní ekosystém, který by monopolu Googlu v Androidu vzdoroval. Mimo jiné obchází vývojáře a vydavatele na jednotlivých trzích včetně Česka a snaží se je přesvědčit, aby své aplikace do App Gallery přenesli.

To v praxi znamená, že majitelé těchto telefonů nemají přímý či jednoduchý přístup k řadě oblíbených aplikací. A když už je zvládnou do mobilu nahrát mimo Play Store (alternativní obchody jako APKPure, Aptoide, Amazon Appstore nebo instalace .apk souborů), v případě těch od Googlu jim nemusí vůbec fungovat. Bankovní aplikace jsou pak samostatný problém – ty kvůli bezpečnosti zřejmě nikdo z repositářů třetích stran instalovat nechce.

Huawei spustilo program, ve kterém vývojářům nabízí finanční a marketingovou podporu. „Žádnou finanční podporu jsme od společnosti Huawei nepřijali. Důvod je jednoduchý – nechceme se při vyhodnocování vzájemné spolupráce cítit ničím vázáni. Pro nás je skutečně klíčový zejména počet uživatelů, které můžeme reálně skrze App Gallery oslovit,“ navazuje Hušek.

Aplikace Seznamu jsou každopádně propagovány na hlavní straně obchodu. Seznam sám o sobě prozatím nebude App Gallery nijak propagovat (například ikonkou a podobně) a nechá to čistě na Huawei. Stejně tak nejsou určeny přesné parametry toho, zda se ve spolupráci vyplatí pokračovat. Bude záležet na počtu nových uživatelů.

Livesport

Livesport je celosvětová služba vyvíjená z Česka, kterou dle jejích zástupců „používají miliony uživatelů s telefony Huawei“. V obchodě App Gallery už je tak možné vidět aplikaci FlashScore, kterou tak Livesport „znovu zpřístupňuje“ těmto uživatelům. Livesport další aplikace na různých trzích přidává a nabídka má být ve finálně podobná té z Google Play.

Také pro Livesport nepředstavuje překlápění appky do jiného obchodu větší zátěž a zásahy do kódu. „Stačí pro naši aplikaci vytvořit nové app ID, založit v App Gallery profil a aplikaci nahrát. Proces je velmi podobný tomu, co poskytuje Google ve svém obchodě Google Play,“ popisuje produktový ředitel společnosti Alexandr Kánský. Problematičtější je schvalovací proces. Ten trvá jeden až tři pracovní dny, u Googlu jsou to spíše hodiny.

„Jakmile zautomatizujeme proces, je to stejně náročné jako aktualizace v Google Play,“ doplňuje pak Kánský směrem k aktualizacím aplikací. „Těm, kteří naši aplikaci používají z App Gallery, budeme updaty poskytovat stejně často jako těm, kteří ji používají z Google Play.“

Livesport každopádně nevyužívá HMS a zatím ho analyzuje a do budoucna plánuje zavést. „Vydání aplikace postavené na Google Play Services je v App Gallery možné a je otázkou několika hodin. Implementace HMS jako plnohodnotné náhrady služeb od Googlu je několikanásobně náročnější. Huawei má vlastní systémy na posílání push notifikací, analytiku i performance monitoring. Na tyto systémy je potřeba aplikaci upravit,“ upozorňuje Kánský.

Livesport využívá marketingové podpory ze strany Huawei, které aplikace propaguje v rámci časových kampaní v App Gallery. „Zároveň s tím probíhá propagace na sociálních sítích. Tam, kde má Huawei významný tržní podíl, plánujeme aplikaci podpořit reklamou na našich lokálních webových projektech,“ doplňuje Kánský. Dle jeho slov další podpoře platformy Huawei nic nebrání, protože nevyžaduje významné náklady na vývojářské kapacity.

Komerční banka

Komerční banka (KB) je (společně s aplikací Richee od banky Creditas) prozatím ojedinělým zástupcem zdejších bank, které mobilní aplikace v App Gallery mají. Finanční instituce se kvůli absenci Google Play a pokrytí trhu rozhodla pro Huawei vydat všechny čtyři své appky, tedy Mobilní banku, Mobilní banku Business, KB SKyline a KB Klíč.

Huawei P40 Pro bez Google služeb:

„Aplikace je stejná, jako dáváme do Google Play. Náročnost byla minimální, nutné bylo pouze vytvoření účtu, odsouhlasení podmínek, vytvoření aplikací a doplnění popisu a screenů. Pracnost je stejná jako u vystavení aplikací do Google Play,“ vyjmenovává specialista digitálních kanálů v Komerční bance Petr Kovář. Funkčnost mobilních aplikací KB na Huawei nicméně není stoprocentní a banka prozatím nevyužívá HMS.

KB rovněž získává podporu od Huawei ve formě propagace v obchodě a využívá také dočasných zápůjček telefonů. Kritériem pro to, zda v podpoře App Gallery pokračovat, bude počet instalací. Přesné číslo ale KB neuvádí.

Tipsport

Sázková společnost se pro vstup do App Gallery rozhodla z praktického důvodu – Huawei na rozdíl od Googlu ve střední Evropě povoluje mít v obchodu sázkové aplikace. Tipsport tak v případě Googlu musí uživatelům aplikaci doručovat skrze .apk soubor z webu.

„Od umístění aplikace TipsportCZ v App Gallery si slibujeme lepší viditelnost pro uživatele, komfortnější automatické aktualizace, a hlavně přirozenou instalaci v zařízeních Huawei a Honor (a brzy zřejmě i Xiaomi) bez nutnosti povolování instalace aplikace z neznámých zdrojů. Jelikož má značka Huawei a její dceřiná značka Honor poměrně vysoké tržní zastoupení, nabídku umístit naši aplikaci do App Gallery jsme rychle vyhodnotili jako výhodnou – hlavně proto, že je pro uživatele opravdu jednoduché ji stáhnout a nainstalovat,“ vysvětluje šéf online platforem v sázkovce Marián Kišďurka.

„Do Huawei App Gallery jsme v tomto okamžiku nahráli a nechali schválit stejnou aplikaci, jakou uživatelům poskytujeme i pro jiná zařízení s operačním systémem Android. Schvalovatelům aplikace jsme poskytli potřebné licence, které má společnost Tipsport od Ministerstva financí České republiky. První verzi aplikace (8.2.0) nám Huawei schválil bez nutnosti zásahů do zdrojového kódu, přičemž do budoucna počítáme i s možností, že v aplikaci bude nutné postupné nahrazování tzv. Google kitů, pro které Huawei připravuje vlastní substituty. Jde například o známé balíčky od Google, které zaručují distribuci push notifikací (Firebase, dříve Google Cloud Messaging) nebo kit pro podporu Google Maps, který v naší aplikaci využíváme pro vizualizaci poboček Tipsportu na mapě,“ doplňuje dále.

To, zda Tipsport zavede dlouhodobou podporu platformy Huawei, bude záležet na více faktorech. Půjde o další vývoj vztahů mezi Huawei a Googlem a případným omezením pro Android, dále pak o to, jak se Huawei podaří zachovat výrazný tržní podíl a zda Google umožní do Google Play umisťovat sportovní sázkové aplikace. Tipsport plánuje v App Gallery vydat ještě slovenskou mutaci a dále aplikaci Chance.

Alza.cz

Také Alza, která hodlá telefony Huawei bez Googlu nadále prodávat, má v App Gallery aplikaci, což zdůvodňuje tím, že chce být k dispozici co nejvíce zákazníkům. Firma nyní bude sbírat data a vyhodnocovat počet aktivních uživatelů a obrat. Pak se rozhodne, zda v podpoře pokračovat.

„Překlopení naší aplikace do prostředí Huawei App Gallery jsme měli ulehčené díky předchozím zkušenostem s ostatními ekosystémy, přesto se do tohoto procesu více či méně zapojil celý náš tým mobilního vývoje. Ten během celého projektu komunikoval i s vývojáři ze strany Huawei, kdy bylo nutné odladit zejména odlišnosti od ekosystému konkurenčních značek. Vzhledem k tomu, že k překlopení aplikace došlo teprve nedávno, nedokážeme zatím přesně určit, jak náročná bude její údržba či nasazení jejích aktualizovaných verzí,“ uvádí Vladimír Dědek, IT ředitel webu a mobilního vývoje.

CZC.cz

Jeden z největších tuzemských e-shopů byl jako řada dalších osloven Huawei a „vzhledem k dlouhodobé spolupráci jsme se jim rozhodli vyhovět“. Stejně jako u dalších českých partnerů i tuto aplikaci čínská společnost v rámci podpory propaguje v rámci dobrých pozic v App Gallery. Řeší se i další možnost propagace.

Ani CZC nemá zvýšené náklady na překlápění aplikace. „Díky dobře udělanému prostředí App Gallery byly úpravy téměř nulové a nahrání aplikace velmi jednoduché. Další údržba bude probíhat současně s úpravami naší Android aplikace, takže náročnost očekáváme minimální,“ uvádí vedoucí vývoje CZC Milan Štěpán. HMS nejsou využívány.

CZC uvádí, že ohledně aplikace pro obchod Huawei nemá nastaveny velké cíle a že teprve uvidí, jak se situace bude vyvíjet dále.