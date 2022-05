Další tance Elona Muska kolem Twitteru, konec iPod Touch a napadené weby s WordPressem

Evropská komise (EK) opět chce (PDF) zadní vrátka pro koncové (end-to-end) šifrování. Tentokrát to zdůvodňuje ochranou dětí. Navrhuje, aby všechny šifrované služby pro posílání zpráv prohledávaly obsah na dětskou pornografii. Dokument zmiňuje detekci “groomingu” a EK chce kontrolovat a analyzovat i posílané zprávy, ne pouze fotografie či videa.

Všechny kryptoměny by měly umřít v ohni, říká Nichola Weaver, který se kryptoměnám věnuje roky. Podle něj jde o hrozný nápad, který skončí katastrofou. Už v roce 2018 říkal, že kryptoměny jsou sice zdánlivě zajímavou myšlenkou, ale jednoduše nejsou vhodné pro daný účel. Nefungují jako měny, jsou hrubě neefektivní a nejsou smysluplně distribuovány z hlediska důvěry. Rizika spojená s kryptoměnami se podle něj vyskytují ve čtyřech hlavních oblastech: technická a ekonomická rizika pro účastníky, systémová rizika pro ekosystém kryptoměn a společenská rizika.

TELEgraficky

Tidbyt ■ Avatar font ■ Tunic ■ RIP Notch ■ OP-1 field ■ Klesá Wordpressu tržní podíl? ■ Godot 4.0 ■ Flutter 3.0 ■ Nexi koupili Orderbird ■ Opravit displej fénem ■ OpenRA ■ I/O Pinball ■ CCleaner 6.0 ■ OpenMW ■ Hulu, jo to asi nemáme ■ This Website Will Self Destruct ■ MakerBot a UltiMaker se spojujíne ■ RIP Onkyo





WEBDESIGN, INTERNET

Jak může dopadnout snaha Meta a Twitteru vstoupit do světa NFT? Podle Meta and Twitter's NFT Landgrab Could Backfire nijak dobře. Navíc to považují za ukázku toho, co Web3 a NFT nikdy nemělo být, tedy návrat soustředění moci do rukou technologických gigantů.

Reklamy by na Netflix mohly dorazit na konci roku, dříve než se původně očekávalo. Nad “reklamou” financovaným modelem členství Netflix uvažuje už delší dobu.

Netflix přemýšlí tak nad živým vysíláním, možná pro komediální/stand-up speciály.

OpenSea přidává detekci zkopírovaných NFT a zlepšuje ověřovací proces. Zda se jim podaří úspěšně bojovat s copymints zůstává otázkou. Nejznámějším případem z loňského roku byly vykradené Bored Ape Yacht Club vytvořené zrcadlením originálu. Detaily v Authenticity on OpenSea: Updates to Verification and Copymint Prevention.

HARDWARE

Apple ukončil výrobu iPod Touch. Pokud ještě nějaký chcete, využijte zásob, dokud jsou. Jde o hudební přehrávač, který je tak trochu iPhone SE, jen bez mobilní konektivity.

Remarkable se prodalo více než milion kusů. Remarkable je e-ink tablet od norského startupu. Na trh přišel v roce 2020 a stoji 299 USD.

Google ukázal AR brýle schopné překládat mluvené slovo v reálném čase.

SOFTWARE

Google nasazuje desetistupňovou škálu barvy kůže. Je to třeba, aby AI lépe pochopila různorodost. Monk Skin Tone Scale nahrazuje doposud používanou šestistupňovou Fitzpatrick Scale. Detaily v Improving skin tone representation across Google.

Google do Docs, Sheets a Slidew přidal detekci phishingu. Dobrý nápad.

Zdarma na Epic Games jsou: Jotun, Valhalla Edition, Prey a Redout? Enhanced Edition

MARKETING A KOMUNIKACE

Zapomeňte na personalizaci. Není možná a nefunguje. Hlavně to nejde, protože vždy budete mít nedostatek dat. Mimo to je to stejně neefektivní. Čtěte v Forget personalisation, it’s impossible and it doesn’t work.

Skvělé čtení najdete v Jak si stěžovat na novináře od Filipa Rožánka. Reaguje na hloupé a neprofesionální chování Petra Gazdíka, aktuálně ministra školství.

Rozhovory se 17 hollywoodskými insidery odhalují, že celebrity považují Twitter za platformu s vysokým rizikem a nízkou návratností a také to, proč by to Muskovo vlastnictví mohlo ještě zhoršit.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Máte hlučnou klávesnici? Z poslouchání jak píšete lze zjistit, co píšete. Zkusit si to můžete na Keytap3: check if your keyboard can be eavesdropped through a microphone:

Útok ransomwaru na Kostariku vyústil ve vyhlášení nouzového stavu. Za útokem jsou Conti a zveřejnili 672 GB dat od vládních agentur a úřadů.

Reuters: Válka na Ukrajině podnítila USA k intenzivnějšímu bezpečnostnímu vyšetřování výrobce softwaru Kaspersky.

A je to tu opět. New Profile Pic vezme fotku vašeho obličeje a pošle ji do Ruska. Podobných aplikací sbírajících biometrická data (foto obličeje je přesně toto) už bylo v minulosti řada a lidé se přesto znovu a znovu nechají nachytat.

Yik Yak, “anonymní” sociální médium, poskytuje přesnou lokaci uživatelů. Zjistit je to možné u každého příspěvku či komentáře. Chyba byla 11. dubna ohlášena tvůrcům, ti o měsíc provedli opravu, která je ale nedostačující.

Tisíce populárních webů odesílají vše co píšete, aniž byste něco odeslali. Některé z nich takto posílají dokonce i vaše hesla. Detaily v Leaky Forms: A Study of Email and Password Exfiltration Before Form Submission.

Hackeři ve velkém napadají weby s WordPressem a vkládají do nich přesměrování na reklamu. Využívají přitom chyby v řadě pluginů či šablon.

DJI tvrdili, že signály pro sledování dronů jsou šifrované. Nejsou. DJI AeroScope se stalo aktérem války na Ukrajině, kde mělo sloužit Rusku pro sledování, kde ukrajinští vojáci používají drony. DJI tehdy tvrdilo, že vše se přenáší šifrovaně. Nakonec se ukázalo, že tomu tak není. Detaily v DJI insisted drone-tracking AeroScope signals were encrypted — now it admits they aren’t.

Zyxel opravil zásadní bezpečnostní chybu. Ta umožňovala na firewallu/routeru otevřít web shell a získat tak kompletní kontrolu. Stačilo poslat http/https požadavek na zařízení. Týká se určitých modelů firewallů. Viz CVE-2022–30525 a Zyxel silently patches command-injection vulnerability with 9.8 severity rating.

Anonymous hackli Srí Lanku. Chtěli pomoci tamním lidem. Zveřejněním osobních informací ale škodí a ohrožují je. A vystavují cílených útoků.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Měl by Twitter zavést šifrování pro přímé zprávy? Co to bude znamenat? Tématu se věnuje What happens if Twitter gets encrypted DMs? A vcelku správně říká, že koncové šifrování při přímé zprávy je dobrý krok, ale Signal se z Twitteru stát nemůže.

Jak uchopit TikTok? Možná ne jako sociální síť. Možná spíš jako streamingovou platformu. Zajímavé argumenty v TikTok is eating Netflix’s lunch — and that’s great for startups.

Elon Musk by umožnil Donaldu Trumpovi návrat na Twitter. A také uvedl, že ban pro Trumpa nepovažuje za správný. Nakonec proč ne, jen bude Twitter a Musk muset řešit to, co se řešilo, dokud tam Trump byl. Ale ban, zrušení účtu, možná není nejpraktičtější řešení. Daleko lepší by bylo Trumpa na Twitteru nechat, ale zamezit šíření jeho výmyslů, lží a fake news. Nakonec “shadow ban” je běžný nástroj například na Instagramu.

Koupě Twitteru Muskem přilákala zpět pravicovou trollosféru. "Musk řekl, že je zastáncem absolutismu svobody projevu. Víme, jak vypadá absolutismus svobody projevu v sociálních médiích,” k tomu říká Joe Mulhall, šéf výzkumu v Hope Not Hate.

Akvizice Twitteru je dočasně pozastavena. Elon Musk chce přepočítat boty a falešné účty, chce vědět, zda jich je opravdu jenom méně než pět procent. Akcie Twitteru na to reagují poklesem.

Elon Musk chce prověřit “náhodný vzorek 100 sledujících” na přítomnost botů a fake účtů. Pověří tím svůj tým a na Twitteru předložil velmi originální představu o “náhodném vzorku” – chce přeskočit prvních 1000 sledujících a pak vzít každého desátého. Jak pozná bot či fake netuší. Typický Musk.

Twitter má nové Podmínky užití. Pokud byste chtěli vědět, co se změnilo, tak v DiffChecker jako Twitter Terms of Service.

MOBILNÍ APLIKACE

Podle v pondělí zveřejněné studie snížilo zavedení GDPR počet aplikací dostupných v Google Play o třetinu, zvýšilo náklady a snížilo příjmy vývojářů. Studie viz GDPR and the Lost Generation of Innovative Apps.

OOkla Speedtest na iPhone rozšířil funkčnost o mapu mobilního pokrytí. Realitě to ale moc neodpovídá.

STARTUPY A EKONOMIKA

CEO Uberu Dara Khosrowshahi chce přitvrdit, nejspíš oprávněné se obává budoucnosti. Což je navíc u Uberu silně ovlivněno minulým zásadním spalováním peněz. Ohlásil omezení útrat, marketingu a odměn. Najímání chce brát jako “privilegium”.

Coinbase, největší krypto směnárna v USA, má ztrátu 430 milionů dolarů, přichází o uživatele a navíc varuje, že hrozba bankrotu znamená i to, že by uživatelé mohli přijít o peníze. Ano, o všechny peníze, které tam mají. Jde přitom o 256 miliard dolarů ve fiat i krypto měnách. Vlastnictví kryptoměny jednotlivcem má být neměnné a absolutní; to je jeden z klíčových argumentů, které evangelisté blockchainu všude uvádějí…

Akcie Twitteru rekordně klesly, Musk možná bude chtít zaplatit méně. Za poklesem není čistě oznámení Muska o záměru Twitter koupit, celý technologický trh se zásadně propadl.

Podvody s NFT, toxické „doly“ a ztracené úspory: sen o kryptoměnách rychle mizí. Měla to být finanční revoluce. Místo toho se krypto stalo ekologicky katastrofálním darem podvodníkům. Užitečné čtení.

Kryptoměny, sportovní sázení, přebujelé tržní bubliny – to všechno jsou v podstatě falešné sliby, které kapitalismus dává zoufalým lidem, a je smutné, že jsme z pandemické krize nemohli vyjít s něčím lepším pro nás všechny. Další užitečné čtení v The Rip-Off Economy Will Save Itself. It Won't Save You.

SoftBank hlásí rekordní ztrátu 27,4 miliard dolarů ve Vision Fund Investment. Důvodů je víc, zvyšující se inflace, úrokové sazby a související vývoj na trhu, kde řada investorů opouští akcie technologických společností s vysokým růstem.

E-KNIHY

Konzervativní rodiče v USA volají po zákazu knižních e-čteček. Jde o pokračování tažení proti školním knihovnám a knihovníkům. Zakázat celé e-čtečky, zejména ty používané knihovnami či školami, je pro novodobé cenzory snazší, než konkrétně cílit na jednotlivé knihy či autory. Jednou ze zakazovaných aplikací je například OverDrive.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.