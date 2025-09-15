Lupa.cz  »  David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici, ale loni už jsme rostli ve všech ohledech

David Chmelař (Heureka.cz): Nebyli jsme v dobré kondici, ale loni už jsme rostli ve všech ohledech

David Slížek
Dnes
Doba čtení: 33 minut
David Chmelař - Heurreka.cz
Autor: Jan Vaca, Internet Info
Heureka jednou bude prodávat data o důvěryhodnosti e-shopů AI agentům, říká výkonný ředitel českého nákupního rádce. V jaké kondici dnes Heureka je? Jak se vypořádala s nástupem online tržišť? A jaké má plány do budoucna?

Příchod zahraničních tržišť byla pro Heureku rána, na kterou nebyla zprvu připravena, říká CEO nákupního rádce David Chmelař. Masivní utrácení firem jako Allegro nebo Temu za PPC reklamu Heurece výrazně zdražilo vstupy. Firma přitom na situaci nedokázala kvůli dřívějším strategickým rozhodnutím reagovat, dodává. Šlo přitom podle něj o dva hlavní problémy:

„Jedním bylo, že investovala do dlouhodobých rozvojových projektů, které měly přinést výsledek za pět, sedm let. A to je super, pokud máte tolik času na to, abyste je řádně dokončili … A v kombinaci s tím firmě hodně chyběla důslednost,“ vypočítává v rozhovoru pro Lupu.

Heureka tak nastartovala proměnu, která se projevila třeba v loňském propouštění zaměstnanců, ukončení nákupu trafficu, na kterém firma nevydělávala, nebo v aktuálním zpoplatnění služby Ověřeno zákazníky pro část klientů.

Výsledky Heureky za fiskální rok 2025 jsou podle Chmelaře slibné. Firma je zveřejní až za několik týdnů, ale údajně roste ve většině klíčových parametrů. „Budeme reportovat, že se ten trend už začíná otáčet a vidíme růst návštěvnosti, z čehož máme velikou radost,“ říká Chmelař. „EBITDA je něco přes 600 milionů, což je blízko k rekordním hranicím,“ dodává.

Mluví také o táhnoucím se sporu s Googlem, s kterým se Heureka soudí o skoro 400 milionů ušlých zisků, o neférovém přístupu českých úřadů k tuzemským e-shopům nebo o roli, kterou chce Heureka hrát ve světě, kde za nás budou nakupovat AI agenti.

Rozhovor s Davidem Chmelařem si můžete poslechnout ve formě podcastu na svých oblíbených podcastových službách nebo přímo zde:

Nabízíme vám také přepis části podcastového rozhovoru do textu. Podporovatelé Lupa.cz zde mají k dispozici kompletní strojový přepis (využíváme k němu AI služby Whisper a Claude, text je poté redakčně upraven).

Jste ve funkci dva roky. Při nástupu jste řekl: „Z osobního hlediska si nedokážu představit lepší místo, kam bych se doma po osmi letech v Asii vrátil." Pořád si nedovedete představit lepší místo, kam se vrátit, než Heureka?

Myslím si, že ano. Data point, na kterém bych to založil, je, že mě baví chodit do práce.

Ale vracel jste se v situaci, kdy česká e-commerce nebyla v dobré kondici, kdy se i Heureka potýkala jak se situací na trhu, tak s vlastními problémy. Pořád rád chodíte do práce, i když podmínky nebyly jednoduché?

Možná právě proto. Myslím si, že by mě nebavilo, kdyby bylo málo práce, nuda a stabilita. Už to, že jsem se v nějakém bodě svého života rozhodl odstěhovat na druhý konec světa a založit si svůj byznys, ukazuje, že vyhledávání výzev v sobě mám. Takže možná právě proto, že ty dva roky byly opravdu náročné, mě to baví a mám chuť v tom pokračovat.

V čem se liší český e-commerce trh oproti Asii, kde jste stavěl srovnávač cen iPrice?

Těch rozdílů je spousta. V Česku nebo západním světě máme velmi dobré způsoby, jak si něco koupit. Jedu do obchodu, je tam parkoviště, zaparkuju, koupím si televizi, dám ji do auta a odjedu. V Asii to tak často nebylo. Žijete ve městě Medan na severu Sumatry – malé město, dva miliony obyvatel (smích) – a není tam jediný dům, který má víc než dvě patra. Pro oblečení si chodíte do malého krámku v rohu tradičního potravinového tržiště. A pak najednou přijde internet a my jsme měli v katalogu 8 miliard položek. Těch 8 miliard položek na vás naráz kouká a můžete si z nich vybrat cokoliv. Takže chuť nakupovat byla obrovská, protože to bylo z nuly na sto.

Určitě tam jely úplně jiné kategorie. Kluci z Mitonu mi vyprávěli začátky Heureky v Česku – tam šlo o digitální foťáky, bílou techniku. Až později přišla fashion a další kategorie. V Asii tomu bylo naopak. Nedostupnost módy byla velký driver a móda vyskočila první. Hodně se jelo v drogerii a beauty doplňcích. Korejské obličejové masky za 10 centů, to byly trháky, které do toho regionu jely po tunách. Rozdílů je celá řada. I to, že ten region má spoustu náboženství, spoustu ostrovů, spoustu kultur, definuje, že je to úplně jiný svět.

A co náročnost zákazníků? V Česku se traduje, že lidé sice slyší na cenu, ale už se naučili ocenit kvalitu, přidané služby e-shopů, zacházení se zákazníky. Je tohle v Česku výrazně jiné?

Myslím si, že ano. To, co můžeme v Česku v e-commerce zažívat, je super. Kvalita služby, tlak vytvořený množstvím e-shopů, způsobil to, že služby jsou fantastické. Myslím si, že někteří mezinárodní hráči, kteří teď vstupují na trh, si neuvědomili, do čeho jdou a jak vysoko ten standard je. V Asii to byl totální chaos. Vím, že jsem si jednou objednal kartáček a omylem mi jich přišlo balení se čtyřiceti kusy (smích). A to se stávalo v podstatě nonstop. Takže to, co máme v Česku, je opravdu unikátní.

Zpátky do Česka a do Heureky. Nastupoval jste před dvěma lety, kdy končil dlouholetý šéf Heureky Tomáš Braverman, který s vámi dodnes spolupracuje. Jaký jste měl od majitelů úkol, co s Heurekou dělat? A jak se vám ho daří plnit?

Ten úkol nebyl specifický. Nebylo to „běž doleva nebo běž nahoru". Úkol byl zajistit, že Heureka bude dlouhodobě skvěle fungující firma. Potenciálně s nějakou návazností na program Unity, který v ten moment už se stával veřejným a byly implementovány první výhody pro zákazníky v rámci ekosystému PPF. Myslím si, že ani akcionáři nečekali, co se pak začne dít. Trh se hodně změnil a interní nepřipravenost, kterou jsme jako Heureka měli, z toho udělala hodně velkou úlohu, která způsobila poměrně velkou transformaci celé firmy.

V letech 2021, 2022 a 2023 přišly poklesy celého e-commerce trhu, až od roku 2023 a 2024 se zase zvedá. Pokles měl různé ekonomické příčiny – lidé kupovali míň, byla velká inflace, válka na Ukrajině. Jak se Heureka s těmito výzvami vypořádala?

Tohle byly věci, které ovlivnily hodně e-commerce trh jako takový. Ne tolik Heureku. Tím, že nemáme skladové zásoby a jsme určitou vrstvou nad trhem, nečelili jsme problémům typu „v covidu jsem hodně naskladnil a teď zmizela poptávka, nevím, co s tím, hodnota zásob klesá". A s tím souvisejícím strašně těžkým rozhodnutím, jestli zboží prodat pod marží, nebo věřit, že je prodám dostatečně včas. Tomu Heureka čelit nemusela a dál se jí docela dařilo.

Rána, která nás zasáhla a byla významným milníkem, bylo, když skoro ve stejný moment vstoupila na český trh tržiště Temu a Allegro a přirozeně o sobě začala vytvářet vlnu povědomí. Ta se projevila v obrovských marketingových nákladech, které firmy nalily nejen do offline, ale hlavně do online médií. Nám to ze dne na den zdražilo vstupy. To byl moment, který ekonomiku firmy hodně zatížil a nastartoval její transformaci.

Zdražily se vstupy, to znamená zvýšila se cena PPC reklamy?

Ano, cena PPC šla nahoru. A náš model je závislý na tom, že máme nějaké ceníkové ceny pro e-shopy, takže když se nám ze dne na den dramaticky zvýší cena, okamžitě to zasáhne marže.

Říkal jsem si, jestli zdražení pro Heureku – jakožto akviziční nástroj pro e-shopy – nemohla být trochu výhoda, protože pro ně při zdražení cen PPC mohla být lepší variantou. Ale vy jste na PPC navázaní úplně stejně, takže je to spojitá nádoba.

V tom řetězci máme přidanou hodnotu. Nabízíme zákazníkovi informaci o tom, jaká je cena nebo který e-shop je spolehlivý. Ta přidaná hodnota má svoji cenu. Ta cena je pak marže, kterou si můžeme přidat k tomu, za kolik nakoupíme traffic. Ale ve chvíli, kdy ho nakoupíme výrazně dráž, stojíme před těžkým rozhodnutím. Na jedné straně můžeme zvýšit cenu prokliků pro e-shopy – a do určité míry jsme to udělali – ale tím jim ztěžujeme byznys už v tak těžkém období. Nebo to polkneme, ale pak to zasahuje naši ekonomiku. Snažili jsme se v tom balancovat, zvláště první půlrok, tři čtvrtě roku, co nejelegantněji, ale jednoduché řešení to nemělo.

Cena reklamy je jedna věc, druhá věc je, že s nástupem velkých zahraničních tržišť do Česka, který pokračuje, se možná trochu mění, kde lidé nakupují. Je to pro Heureky konkurenční problém, nebo ne?

My jsme vrstva nad trhem, takže i ta zahraniční tržiště jsou součásti Heureky. Jednu dobu jsme vedli konverzaci i s Temu, ale oni nebyli ochotni splnit podmínky našeho programu Ověřeno zákazníky, takže jsme se nedohodli. Řekli jsme, že v takovém případě na Heurece být nemohou. Ale ostatní hráči na Heurece jsou a vidíte tam jejich spolehlivost, můžete se mrknout na to, jak jsou s nimi zákazníci spokojení – někteří velmi, někteří méně.

Ale myslím si, že žádný ze zahraničních hráčů, kteří do Česka vstoupili, nenaplnil svoje očekávání. Třeba u Temu vnímáme, že je výrazně úspěšnější v zemích více na jihovýchod – Bulharsku nebo Rumunsku, ale v České republice Temu – podle čísel, která vidíme – performuje relativně nejhůř. Myslím si, že je zajímavé, proč to ten trh nějak zásadně nepřekopalo. Ale zároveň přišly další pohyby. Například z trhu mizí sada dřív tradičních hráčů v elektronice, jako bylo Okay Elektro nebo Electroworld, který je dnes součástí Datartu. A podobné je to s Mall.cz a CZC.cz, které byly pohlceny Allegrem.

Čím si vysvětlujete, že tržiště podle vás nemají v Česku tak velký úspěch? Je to tím, že čeští zákazníci nejsou tak zaměření na nízkou cenu, kterou se tržiště snaží zaujmout?

Když půjdete na Heureky, zjistíte, že nevyhrává nutně vždy ta nejlevnější cena. Určitě ne. Myslím si, že platforma jako Temu nabízí extrémně nízké ceny, ale ne na značkové zboží. Jsou to velmi levné produkty – my jim říkáme „cheap chinese shit". Když chci produkt, který je značkový, například dětský elektrický kartáček, u kterého chci, aby děti kousaly kvalitní umělou hmotu, tak v tom momentě obvykle nejdu jen po nejnižší ceně. Na Heurece není žádný hráč, který by napříč segmentem trvale nabízel nižší cenu. Je to barvitější obrázek.

A je to jeden z důvodů, proč to nefunguje. Myslím si, že třeba Allegro má v Polsku pověst toho, kdo je vždycky nejlevnější, a v Česku se to rozhodně nedaří naplňovat. Když půjdete na Heureku, tak to uvidíte. Někdy budou nejlevnější, ale mnohdy ne.

Druhý důvod je myslím ten, že Češi jsou zvyklí na super služby. A když jste zvyklí na skvělé služby, tak je přirozeně vyžadujete jako normu. A oni nemají tak dobré služby.

Třetím je, že nákupy na marketplace mají nějaká specifika z pohledu uživatelského rozhraní a Češi je trochu neznají a trochu je štvou. Dám příklad z našich průzkumů: zákazníky třeba hrozně mate to, že na velkých marketplaces je základní jednotkou nabídka. Můžu mít třeba deset prodejců iPhonů a v tom marketplace se mi zobrazí deset vedle sebe. Musím si je projít a zjistit, který z nich nabízí nejlevnější telefon.

Zatímco historicky – a věřím, že Heureka k tomu přispěla – jsme vychovali trh tak, že na Heurece je iPhone a máte tam seřazené všechny prodejce od nejlevnějšího, s jejich pověstí a dalšími proprietami. Zákazník to pak přirozeně očekává. A když si na marketplace naťukají několik produktů a zjistí, že platí za každý dopravu zvlášť, protože jedou z deseti různých míst, je to pro ně opravdu překvapení. Nerozumí tomu, proč by to tak mělo být, když přece nakupují z jednoho místa.

Znamená to, že jim podle vás bude patřit v Česku tahle část trhu – co nejlevnější, méně kvalitní zboží s nízkou marží? A že budou hlavně pro zákazníky, kteří jsou citliví na cenu, a jiní zákazníci podle vás zůstanou u tradičnějších českých značek?

Myslím si, že je to specifikum českého trhu. Když mluvím s majiteli e-shopů, je někdy až neuvěřitelné, s jak nízkou marží jsou schopní fungovat. Přijdou na to a umí to. Dělají to extrémně efektivně, a na to myslím ta zahraniční tržiště nebyla zvyklá. Nevím, jestli je to náš český vynalézavý, kreativní způsob podnikání… Mluvil jsem třeba se slovenským e-shopařem, který má v katalogu 65 000 produktů, ani jeden z nich nemá na skladu, ale úplně u všech má domluvené, že je druhý den může odesílat. Díky tomu dramaticky snižuje náklady na skladové zásoby – jsou v podstatě nulové. Říkal mi: „Já ten katalog stavím tak, abych to mohl udělat u každého produktu." Takže drží kvalitu služby, a přitom si odsekne nějakou část nákladů. Na to zahraniční hráči nejsou zvyklí. Rolují svou platformu tak, jak jim funguje na jejich hlavních trzích, a střetávají se s naší realitou, která je hrozně hezká.

České e-shopy si stěžují – a i ty opravdu velké – na zahraniční tržiště z toho pohledu, že nedodržují všechny pravidla, která mají dodržovat, všechny regulace, které se týkají reklamací, balení a tak dál. Setkáváte se s tím také? Říkal jste, že s Temu jste se nedomluvili, protože odmítá se nechat hodnotit zákazníky. Je tohle u těch tržišť obecný problém?

Jenom poznámka – Temu se neodmítalo nechat hodnotit zákazníky, odmítalo splnit všechny podmínky, abychom my měli jistotu, že těmi výsledky nemanipulují. Neříkám, že chtěli manipulovat, ale my jsme trvali na našich podmínkách a kontrolách.

K vaší otázce – vnímám tři kategorie. Jedna je: existují regulace a zákony, které je potřeba dodržovat a měli by je dodržovat všichni. A tam je brutálně vidět, jaký mají české a evropské úřady problém s jejich vyžadováním. Přijde mi, že teď nedávno byla v české kotlině v rámci e-shopů vlna, kdy se poměrně marginální věci honí v rámci lokálních e-shopů, ale poměrně velké věci ohledně nedodržování zákonů se dějí právě třeba u čínských tržišť. A naše úřady nevědí, jak na to jít, tak to nechávají být.

Také se čeká až rozhodne ve velkém šetření Evropská komise a pak teprve se tady něco začne dít.

To je až druhá kategorie. První je: zákon existuje a měl by se vynucovat. Přijde mi, že české úřady jsou selektivní v tom, že tam, kde to umí, mají to natrénované, tak tam jdou, protože ví, jak majitele e-shopu najít a co mu říct. A jakmile je to zahraniční tržiště, tak neví, jak k tomu přistoupit a nechávají ho být. A to mi přijde vůči českým podnikatelům nefér.

Druhá kategorie je, že ti hráči využívají nějaké výjimky, které měly smysl a byly logicky zakomponované. A oni tím, že je dokážou využít ve škále, ten smysl popírají. Ale pořád je to v pořádku, ta výjimka existuje. Jde o to, abychom my hráli rychleji. V Americe už je třeba výjimka, že balíček do 150 eur je vyňatý z celní povinnosti, zrušená. V Evropě se mluví o tom, že jsme se dohodli na tom, že se dohodneme, že to bude zrušeno.

Mluví se o tom poměrně dlouho. Uvidíme, jestli to nakonec projde. 

Myslím, že tady bychom měli být rychlejší, protože v globálním kontextu prohráváme. V Americe kvůli tomu Temu dramaticky ubyl byznys, protože na tom byl hodně založený. A bylo to nefér. Když si americký hráč objednal kontejner sluchátek, zaplatil clo. Když Temu dovezlo do Ameriky kontejner sluchátek po jednotlivých balíčcích – úplně stejná sluchátka ve stejném kontejneru, jenom to bylo rozparcelováno – tak clo nezaplatilo. V tomhle směru to bylo nefér. A Temu teď přelilo veškeré svoje rozpočty do Evropy. To zvýšení vidíme od srpna, peníze mají jednou alokované, nejdou do Ameriky, tak je hodí do Evropy.

A pak je třetí kategorie – způsob, jak hrají. A tam bych se jich rád zastal. Mnoho lidí říká, že to je strašné, oni investují hrozně moc peněz, přeplácí trh. A to zase já beru, že to je podnikání. V Asii jsme to zažili: byly tam startupy nebo velké firmy, které měly na účtu o několik nul víc. A to je těžká řehole byznysu. Potřebujete hledat chytré cesty, jak vyhrát, i když třeba nemáte tolik peněz.

Mluvíme o asijských tržištích, Temu, Shein a podobně. Ale v Česku začala působit i tržiště Allegro nebo Kaufland. Říkal jste, že s nimi spolupracujete a že jsou na Heurece. U nich tedy žádné problémy nevidíte?

Na Heurece jsou, spolupracují s námi, můžete si přečíst jejich pověst v programu Ověřeno zákazníky, uvidíte spoustu nabídek, které nabízí v rámci Heureky, takže spolupráce běží. A myslím si, že problémy jsou rozhodně nejpalčivější na straně Temu.

Ale když mluvíme o regulacích, to pravidlo je jednoduché: všichni by je měli dodržovat. Pokud se dohodneme, že tady je zákon o tom, že návod by měl být v češtině, pojďme hledat všechny, kteří to nedodržují. A pokud český e-shopář nakoupí produkty v Číně, nedodá český návod, tak je to úplně stejný případ a mělo by se to řešit stejně.

Pojďme zpátky k Heurece. V Hospodářských novinách vyšel článek, ve kterém se píše o tom, v jaké jste finanční kondici a s jakými potížemi se potýkáte. Například o tom, že jste loni museli propustit asi 150 zaměstnanců, a že situace Heureky není růžová. Mluvili jsme o některých možných posunech na trhu, které k tomu mohly přispět, ale je to opravdu jenom tím? Je to tím nástupem tržišť, je to ekonomickou situací, která už se teď lepší, nebo v čem vidíte své největší úkoly a největší překážky, které byste v Heurece měli překonat?

Nebyli jsme v dobré kondici a myslím, že to bylo kombinací interních rozhodnutí, která vedla k tomu, že když pak přišly tržní šoky, nebyli jsme na ně připraveni. Vůbec nechci zpochybňovat rozhodnutí Tomáše a předchozího managementu a akcionářů, kteří jsou dlouhodobě akcionáři Heureky, protože jsem u nich nebyl. A po bitvě je každý generál.

Ale když si teď na chvíli zahraju na generála, protože už ty příčiny jsou dneska vidět, tak je zjevné, že firma měla dva problémy. Jedním bylo, že investovala do dlouhodobých rozvojových projektů, které měly přinést výsledek za pět, sedm let. A to je super, pokud máte tolik času na to, abyste je řádně dokončili.

Teď mluvíte o přechodu na jednotnou platformě?

Může to být jednotná platforma. Z těch viditelných je to platforma a marketplace, do kterého se hodně investovalo. Ale on to byl mindset firmy: byznys dneska jede a my řešíme věci, které nám pomůžou dobře fungovat za pět, deset let.

A v kombinaci s tím firmě hodně chyběla důslednost. Jak se dařilo a výsledky přicházely, ztratil se ve firmě takový ten tlak na to důsledně věci dohrávat, dodělávat věci, které jsme si řekli, že se dodělají. A to je kulturní problém. Takže i lidé, kteří mají tu chuť věci dělat pořádně, dodělat je, opravdu makají… víte, málokdy ve firmě můžete něco udělat sami. Vždycky potřebujete parťáky, pospojovat věci dohromady. A když ti ostatní nebyli důslední, tak ve finále také nic nereleasnete.

A ta kombinace se odhalila ve své nahotě, když přišly tržní šoky. Bylo zjevné, že na ty dlouhodobé projekty není čas, že s tím musíme něco udělat, a zároveň že v chybící důslednosti nejsme schopni rychle se přetransformovat, rychle se podívat na to, kde je problém, sáhnout do něj, fixnout ho a zajistit, že firma bude dobře fungovat.

Co expanze do zahraničí, třeba na Balkán? Heureka do nich hodně investovala, a to většinou taky bývá pro firmu výrazná přítěž, aspoň na začátku, než se byznys rozjede. 

Byl to taky jeden z těch dlouhodobých projektů. V Heurece jsme říkali na všechno „one“: one HR, one company, a myslím, že se to Tomášovi a manažerům hodně povedlo. O praktických věcí jako že angličtina je společný jazyk, což bylo pro jednotlivé země hodně bolestné, protože ty firmy vznikaly ve svém lokálním jazyce. Až po to, že firma dokázala fungovat napříč regionem a měla dobře nastavené organizační procesy.

Na ten region se teď díváme ve třech pohledech. Jeden je klíčové země – a Česko, Slovensko a Maďarsko – ty nesou většinu dnešních výnosů. Pak máme Rumunsko s Bulharskem, které vnímáme jako velký potenciál, protože jde o velké trhy, dohromady jde o 25 milionů lidí, a zároveň hodně rostou. Vnímám je tak, že jsou z hlediska rozvoje e-commerce asi 5–7 let za Českem. Stále tam ve velkém probíhá přesun z offlinu do onlinu a je tam velký růst. A pak máme Adriatics, země bývalé Jugoslávie, které jsou malinké, to je jejich nevýhoda, nicméně my jsme tam jednička, máme tam dobrou pozici a chceme si ji dlouhodobě udržet.

Předpokládám, že nové expanze se asi teď neplánují?

Ne, že bychom přidali do naší sady další vlajku, myslím, že devět vlajek je dost. Ale zároveň se dá mluvit o Rumunsku jako o nové expanzi. Rozhodli jsme se, že tam zainvestujeme výrazně víc, protože tam vidíme potenciál. Otevřeli jsme pobočku v Bukurešti, máme tam dneska nějakých 15 lidí a do toho trhu šlapeme a hodně mu věříme.

