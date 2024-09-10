Google musí zaplatit 2,4 miliardy eur za zvýhodňování svého srovnávače před konkurencí

Soudní dvůr EU ukončil další z vleklých antimonopolních sporů Evropské komise s velkými americkými firmami. Potvrdil pokutu ve výši 2,4 miliardy eur (v přepočtu přes 60 miliard Kč) za zneužití dominance Googlu ve vyhledávání (případ C-48/22 P).
Pokutu Komise firmě dala v roce 2017 za to, že podle ní neoprávněně ve výsledcích vyhledávání zvýhodňovala svou službu Nákupy Google (Google Shopping) před konkurenčními srovnávači zboží. Její tipy na nákupy totiž Google zobrazoval ve speciálním boxu nad organickými výsledky vyhledávání. Detaily k případu najdete v našem tehdejším článku Proč dostal Google miliardovou pokutu od Evropské komise? Otázky a odpovědi.
Google se proti pokutě odvolal k Tribunálu EU, ale tento soud v roce 2021 sankci potvrdil. Firma tak využila posledního možnoho opravného prostředku a podala kasační stížnost k SDEU. Soudní dvůr teď rozsudek Tribunálu potvrdil.
Případ má i českou dohru. Na základě rozhodnutí Komise podal český srovnávač Heureka v roce 2020 na Google svou žalobu, ve které požadoval 395 milionů Kč ušlého zisku za to, že Google zvýhodňoval svůj srovnávač oproti Heurece. Více viz Tomáš Braverman (Heureka.cz): Podáváme žalobu na Google, chceme 395 milionů ušlého zisku. Podle informací Lupy v tomto sporu ještě české soudy nerozhodly.
„Dnešní rozhodnutí Soudního dvora EU týkající se dominantního postavení vyhledávače Google společnosti Alphabet je krok správným směrem. Podporuje přelomové právní rozhodnutí z roku 2017, které připravilo půdu pro širší regulaci online ekonomiky ze strany EU. V nadcházejících týdnech se ukáže, zda Google dodržuje platný zákon EU o digitálních trzích, jehož cílem je umožnit všem, včetně provozovatelů srovnávačů a internetových obchodníků, prosperovat navzdory dominanci Googlu v oblasti internetového vyhledávání,“ okomentoval verdikt generální ředitel Heureky David Chmelař. „Na základě rozhodnutí Komise podala společnost Heureka Group na Google svou žalobu, ve které požaduje ušlý zisk za to, že Google zvýhodňoval svůj srovnávač oproti Heurece. Soudní spor u českých soudů stále probíhá,“ dodal.