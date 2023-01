Definitivní konec Windows 7, indiáni chtějí přejmenovat Apache, Google v ČR zaplatil minidaň

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Windows 7 a 8 to mají definitivně za sebou. Microsoft tento týden ukončil vydávání bezpečnostních aktualizací. Mizí tedy i možnost platit si za prodlouženou podporu. Windows 7 a 8 budou nadále fungovat, stále více ale budou zranitelnější. S podporou postupně končí i aplikace, například Chrome 109 je poslední verzí tyto systémy podporující. Microsoft zároveň nedávno zavedl do Windows 7 podporu Secure Boot. Sedmičky byly velice oblíbený systém a podle StatCounteru mají podíl přes deset procent. V Evropě asi sedm.

Evropští operátoři chtějí vytvořit systém na cílení reklamy na mobilní uživatele. Deutsche Telekom (v Česku T-Mobile), Vodafone, Orange a Telefónica plánují vytvořit joint-venture, který má vytvořit „řešení digitální identifikace založené na ochraně soukromí, které podporuje digitální marketing a reklamní aktivity značek a vydavatelů“. Operátoři by tak mohli konkurovat zejména americkým firmám typu Meta. Plán je nyní na posouzení u Evropské komise. Testovací provoz už proběhl v Německu.

Google opět v Česku odvedl minimální daň z příjmů. Ve finančním roce 2021 to dělalo 10,6 milionu korun, stejně jako před rokem. Reálné tržby Googlu na našem trhu jsou v miliardách, tečou ale přes Irsko.

Vzešel požadavek na změnu názvu legendární Apache Software Foundation. Změny se dožaduje organizace Native in Tech sdružující potomky původního amerického obyvatelstva. Opět jde o citlivé americké téma otírající se o historii, které postupně promlouvá i do IT. Změny se týkají třeba názvosloví master a slave. Téma indiánů vedlo ke změně názvů i jinde. Například baseballový tým Cleveland Indians si změnil jméno na Commanders, tým amerického fotbalu Washington Redskins se zase změnil na Washington Football Team. Hokejoví Chicago Blackhawks zatím zůstávají. Apache uvedla, že je neziskovou organizací provozovanou dobrovolníky a že změny potrvá prodiskutovat.





Přichází Microsoft 365 Basic. Stát bude dva dolary měsíčně, respektive dvacet dolarů ročně. V ceně je 100GB prostor na OneDrivu a desktopový Outlook. Přibyde i ochrana proti ransomwaru.

Také Microsoft přišel se svým projektem na téma dnes moderních AI generátorů. Jeho VALL-E zvládá napodobovat lidské hlasy, a to už z několika sekund záznamu. Rozebráno je to zde, další materiál je na GitHubu.

Google zase vydal Muse, což je transformátorový model generující obrázky. Jde proti difuzním modelům a slibuje výrazně menší nároky na výpočetní kapacitu.

Adobe automaticky využívá uživatelský obsah uložený v Creative Cloudu k trénování AI algoritmů. Uživatelé si musí sami nastavit, že jejich obsah k těmto účelům nemá sloužit, jde tedy o opt-out, rozebírá The Register.

Apple dle svých slov zaplatil vývojářům publikujících na App Storu částku 320 miliard dolarů. Jde o číslo od roku 2008. Jde o sumu očištěnou o provizi Applu. Apple také registruje přes 900 milionů předplatných, přičemž App Store v tom má hrát důležitou roli.

Qualcomm do chytrých telefonů přinese satelitní komunikaci. Od čipů Snapdragon 8 Gen 2 začne nabízet věc zvanou Qualcomm Satellite. Telefony budou moci komunikovat se satelity Iridium, a to obousměrně v rámci nouzových případů. Možné je také zprovoznění konektivity v odlehlých lokalitách. Satelitní konektivitu budou moci využít i další zařízení, jako jsou IoT. Počítá se rovněž s funkcí 5G Non-Terrestrial. Implementaci lze čekat od druhé poloviny letošního roku.

Apple plánuje přejít na vlastní Wi-Fi, Bluetooth a 5G modemy. O 5G se ví delší dobu, Apple ostatně od Intelu koupil na to specializovanou divizi. Přerod měl být hotový už letos, kvůli licenčním i technickým komplikacím se ale nově počítá s rokem 2025. Apple tak odejde od Qualcommu. V případě Wi-Fi a Bluetooth se chce zbavit závislosti na Broadcomu. Obě firmy od Applu generují asi pětinu příjmů. Apple je nicméně v tomto ohledu nemilosrdný a na vlastní křemík přechází, kde jen to je možné.

Intel konečně po odkladech představil serverové procesory Xeon Sapphire Rapids. K dispozici je také varianta Max disponující pamětí HBM. Z nových Xeonů je ovšem prozatím dostupný pouze model Xeon Platinum 8490H. Vidět ho lze v testech, oproti AMD si nestojí zle, AMD ale nabízí dobrou cenu. Novinkou u Intelu jsou také serverové GPU akcelerátory Ponte Vecchio. Intel a Google Cloud také představily zajímavou věc, IPU E2000 využívající ASIC.

Espressif oznámil nový čip ESP32-P4 obsahující dvě jádra RISC-V, a to o frekvenci až 400 MHz. Navíc je zde menší jádro pro low power cílící na až 40 MHz. K dispozici je mimo jiné 768 kB RAM. Bohužel součástí nejsou Wi-Fi a Bluetooth.

Prodeje počítačů se dále velmi propadají. Čísla za čtvrtý kvartál byly podle IDC dole o 28 procent, Gartner mluví o 28,5 procenta a Canalys o 29 procentech. Lenovo, HP a Dell ztratily po třiceti procentech a více. Trh splaskává po covidových prodejích.

Tchaj-wan připravil značné úlevy pro tamní čipové firmy. Pětadvacet procent nákladů na výzkum a vývoj si mohou odečíst z daní. Součástí schváleného balíku je také řada dalších opatření. Tchaj-wan reaguje na kroky USA a Evropy (Chips Act), které chtějí posílit v čipové výrobě právě na úkor asijské polovodičové velmoci. Tchajwanská vláda firmy ujišťuje, že udělá vše možné, aby je na svém území udržela. TSMC už chystá továrnu v USA, hlavní motivací je Apple a politika přesouvat zdroje blíže domovu.

Čína ukončuje rozsáhlou akci vůči tamním technologickým gigantům. Stane se tak po asi dvou letech, kdy se vláda zaměřila na kolosy typu Tencent nebo Alibaba. Důvodů bylo více, zejména ale boj o moc. Technologické firmy se staly tak vlivnými, že ohrožovaly pozici komunistické strany. Byrokratické překážky zpomalily růst a zapříčinily propouštění. Čína má nyní obří starosti s uvolněnou covidovou politikou a uvedla, že doba prošetřování Big Techu je pryč.

Čína nyní publikuje více kvalitní vědy než jiné státy. „Náš výzkum také zjistil, že čínský výzkum je překvapivě inovativní a kreativní a nejde o pouhé kopírování západních výzkumníků,“ píše se v nové studii.

Streamovací služba GeForce Now přidává možnost pronajmout si výkon nové grafiky RTX 4080. Využít lze i novinek jako DLSS 3.0.

Grafický editor Paint.NET 5.0 vyšel ve finální verzi. Už nepodporuje 32bitová Windows a velká část aktivit má akceleraci přes GPU.

Google představil Android Extension SDK. Zní to nudně, ale mohlo by jít o důležitý krok v udržování aktuálních aplikací na Androidu. Ten je s různými verzemi velmi roztříštěný, což vývojářům komplikuje udržování appek a služeb. Nové SDK ukazuje, jaké funkce jsou kde dostupné a co lze kde využít.