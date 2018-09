 »  Deset NEJvhodnějších televizorů pro příjem nového digitálního vysílání DVB-T2

High class: 65OLED873

OLED televizory dosahují díky tomu, že každý jednotlivý pixel je samostatným zdrojem světla a je možné jej vypnout, mimořádného kontrastu. Každý pixel může samostatně zcela zhasnout a zajistit tak působivou černou hned vedle jasně ohraničených světlých objektů.

Nový 65palcový televizor 65OLED873 nabízí maximální jas 900 nitů, široký barevný gamut OLED panelu a procesor pro zpracování obrazu P5, čímž zvládne snadno dosáhnout, a dokonce s přehledem překonat standardy pro certifikaci UHD Premium a vlastní standard Philips HDR Perfect pro obsah v HDR10 i HLG.

Obrazový procesor Philips P5 spojuje sílu pěti procesorů. Source Perfection v P5 snižuje obrazový šum, aniž by došlo k otravnému rozmazávání, zatímco eliminuje šíři pásma tím, že rozšiřuje 8bitové video až na 14bitový obraz.

Mnoho zdrojů obsahu má mnohdy nižší rozlišení, než je kvalita 4K, kterou mohou dnešní obrazovky zobrazit. Perfect Sharpness Ultra Resolution Upscaling a Detail Enhancer v P5 přeměňují obsah na ostřejší Ultra HD pro jemnější obraz s výrazně větší hloubkou a rozměry.

Barevná reprodukce je také výjimečná díky přirozenému širokoúhlému barevnému rozsahu (gamutu) panelu OLED, který je dále vylepšen systémem Philips P5 Perfect Color se 17bitovým barevným boosterem a inteligentním zpracováním barev pro intenzivnější, živější barvy a přirozenější tóny pleti.

Ostrost pohybu také nastavuje díky inherentní rychlosti panelu OLED a výkonu zpracování čtyř miliard pixelů technologií Philips Perfect Natural Motion, která zajišťuje, že i nejrychleji se pohybující snímky v Ultra HD jsou reprodukovány jako plynulý pohyb při zachování ostrosti.

Také model 873 je poháněn systémem Android TV a třístrannou technologií Ambilight.

Cena na Alza.cz je necelých osmdesát tisíc korun.

Cashback

Pokud zakoupíte TV Philips 65OLED803 do 30. září a zaregistrujete na stránkách, získáte pět tisíc korun zpět v rámci akce cashback. Ta platí i pro další modely Philips.



Panasonic: 4K s HDR

Klíčovou novinkou pro letošní rok je nasazení HDR s posilněným kontrastem a jasem díky technologii Adaptive Backlight Dimming Plus a Auto Brightness Enhancer. Levnější model nabízí to nejlepší, co Panasonic v poměru ceny a výkonu nabízí, tedy televize s výbornou obrazovou kvalitou, HDR a všemi tunery, které mohou zákazníci potřebovat. Dražší OLED obrazovka je to nejlepší, co je na trhu. Také proto si tuto televizi vybrali hollywoodští tvůrci místo referenčních panelů pro barevný mastering filmů.

Economy class: TX-49FX603E

Televizor Panasonic TX-49FX603E nabízí obrazovou kvalitu i ideální poměr ceny a výkonu. S režimem 4K HDR obraz nabízí širší nabídku barev s vylepšenou světelností a jemnějšími přechody mezi nejhlubší černou a nejsvětlejší bílou.

Model nabízí index zpracování obrazu 1500 BMR IFC, dokonalou kontrolu nad jasem v zónách díky funkci Adaptive Backlight Dimming Plus a zvýšení jasu pomocí Auto Brightness Enhancer. Součástí menu je i široká podpora streamovacích filmových služeb, tunery DVB-T2 a DVB-S2 jsou doplněné tunerem pro příjem kabelové televize DVB-C. Televizor je navíc vyroben v Plzni.

Technická specifikace: 123cm úhlopříčka, 4K Ultra HD, 1300Hz BMR IFC (50 Hz), HDR, Adaptive Backlight Dimming Plus, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB,CI+, LAN, DLNA, Bluetooth, Wi-Fi, HbbTV 2.0, TV Anywhere, nahrávání, webový prohlížeč, Netflix, My Home Screen 3.0, VESA, repro 2× 10 W, energetická třída A

Cena necelých sedmnáct tisíc korun.

High class: TX-65FZ950E

Ultra HD obrazovka Master HDR OLED s vynikající barevnou reprodukcí a dosud nejtmavší černou je zde maximálně zužitkována díky novému obrazovému procesoru Studio Colour HCX, který pilovali sami hollywoodští filmaři.

Obraz uvidíte s barevnými tóny a prokreslením v tmavých i světlých oblastech přesně tak, jak ho jeho tvůrci ve filmových studiích zamýšleli. Televizor je osazen soundbarem Dynamic Blade od Technics. Jedná se o neuvěřitelně tenký audiosystém ukrývající dvanáct reproduktorů, který maximalizuje filmové zážitky hlubšími basy a realističtějším prostorovým zvukem.

Panasonic TX-65FZ950E podporuje větší počet formátů HDR, např. HDR10, Hybrid Log Gamma a nový formát HDR10+. Nechybí ani nová funkce Dynamic Scene Optimiser, která optimalizuje obraz ve formátu HDR na základě obsahu, a funkce Auto Brightness Enhancer upravující video na základě intenzity světla u vás doma a tím dále zlepšuje požitek ze sledování formátu HDR.

Klíčové vlastnosti SMART OLED televizoru Panasonic TX-65FZ950E:

Master HDR OLED pro zcela novou úroveň kvality a dokonalou černou

Perfektní barevné tóny a kontrast díky zpracování procesorem Studio Colour HCX

Certifikace THX a Ultra HD Premium

Podpora HDR10+, HDR10, HLG

Optimalizace HDR obrazu díky Dynamic Scene Optimiser a Auto Brightness Enhancer

Dynamic Blade Speaker Technics pro špičkový zvuk s výkonem 80 W

Technická specifikace: Televize SMART OLED, úhlopříčka 164 cm, 4K Ultra HD, HDR 10+, THX, Ultra HD Premium, duální DVB-T2/S2/C,H.265/HEVC, 4× HDMI, 3× USB, slot na SD karty, 2× CI+, LAN, DLNA, Bluetooth, Wi-Fi, HbbTV 2.0, Mirroring, In-House TV Streaming, TV Anywhere, nahrávání na externí disk, webový prohlížeč, Netflix, VESA, My Home Screen 3.0, repro 80W soundbar Dynamic Blade, energetická třída A

Cena necelých sto tisíc korun.

Sony: vše DVB-T2 certifikováno

Všechny televizory Sony modelové řady pro letošní rok, které jsou nabízeny na českém trhu, jsou DVB-T2/HEVC certifikované Českými Radiokomunikacemi.

Economy class: XF75

Televize této řady mají sice 50 Hz panel, avšak s dopočtem a funkcí Motionflow, která zlepšuje plynulost pohybu při rychlých scénách. Dále nabízí operační systém Android, který je v současnosti nejvyspělejším operačním systémem pro Smart TV a čímž se odlišujeme od konkurence.

Modelová řada nabízí spoustu uživatelsky přívětivých funkcí, jednou z nichž je i hlasové ovládání.

Cenově se pohybuje takto:

Název modelu Doporučená maloobchodní cena KD43XF7596BAEP 19 999 Kč KD49XF7596BAEP 21 499 Kč KD55XF7596BAEP 25 999 Kč KD65XF7596BAEP 40 999 Kč

Economy class: AF8

Jedná se o OLED televizi s procesorem X1 Extreme, který zajišťuje bezkonkurenční kvalitu obrazu. Významným odlišovacím prvkem je tzv. Accoustic Surface, což je unikátní technologie zvuku, kdy se televizní obrazovka stává reproduktorem díky dvěma aktivátorům a jednomu subwooferu umístěném v zadní části obrazovky, které rozvibrují samotnou obrazovku a zvuk tak vychází přímo z ní.

Dalším z unikátních prvků je designový koncept One Slate Design, kdy jsou minimalizovány všechny rušivé designové elementy pro maximální divácký zážitek. Jako příklad se hodí velice tenký rám televizoru. Pro uživatelský komfort opět nabízí operační systém Android a hlasové ovládání.



Cenové rozpětí:

Název modelu Doporučená maloobchodní cena KD55AF8BAEP 69 999,00 Kč KD65AF8BAEP 89 999,00 Kč

LG: LED i OLED

Použitý operační systém webOS umožňuje přístup ke všem aplikacím u levnějších i dražších modelových řad. Nižší i prémiové modely jsou vybaveny funkcí ThinQ AI.

Economy class: UK6200PLA

Základní 4K UHD televizor s podporou HDR formátů vysokého dynamického rozsahu 4K Active HDR (HDR10 PRO, HLG, HDR Effect). Televizor je poháněn čtyřjádrovým procesorem, který se stará o celou škálu technologií vylepšujících kvalitu obrazu a dokáže přehrát většinu standardních foto- a videoformátů včetně podpory titulků z jakéhokoliv zdroje (USB/DLNA/internet).

Díky podpoře Bluetooth je možné dokoupit a aplikovat magický ovladač pro jednodušší ovládání poslední generace Smart TV. Funguje podobně jako počítačová myš, ovládá se pohybem ruky, kolečkem a kliknutím a je také vybaven mikrofonem pro hlasové ovládání a vyhledávání požadovaného obsahu na internetu pouhým vyslovením hledaného hesla.

Technická specifikace: LG UHD TV, certifikované 4K Ultra HD rozlišení, 4K aktivní HDR (HDR10 PRO, HLG PRO, HFR, HDR Effect), True Motion 100 (50 Hz), Wide Color Gamut, podsvícení Direct LED, ThinQ AI, ovládání TV hlasem (vyžaduje Magický ovladač), DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 3× HDMI, 2× USB, CI+, LAN, Wi-Fi, DLNA, Bluetooth, HbbTV, Miracast, WiDi, webový prohlížeč, magické spojení s mobilem, DTS Virtual:X 2.0 k 20 W, připraveno pro Magický ovladač AN-MR18BA (není součástí balení), nahrávání TV, webOS Smart TV, držák na stěnu OLW480B / VESA 300×300, energetická tř. A+

High class: C8PLA

Kromě hloubky obrazu a škály barev, kdy OLED TV dokáží zobrazit až 1 073 000 000 barevných odstínů, dominují OLED TV také tenkým designem. Pro zdůraznění obrazové kvality jsou OLED TV vybaveny podporou všech existujících standardů HDR (vysokého dynamického rozsahu) – HDR10 PRO, Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HLG PRO a také novou technologií pro příjem a zpracování obrazu s frekvencí 100 snímků za vteřinu nazvanou HFR.

Modely OLED TV pro rok 2018 jsou také vybaveny novým inteligentním procesorem α9 (případně α7 v případě OLED TV B8), který přináší celou řadu funkcí pro maximální kvalitu výsledného obrazu včetně čištění obrazového šumu ve čtyřech krocích (standardem jsou kroky dva), možností ovládání hlasem LG ThinQ AI a zvukem jako v prémiovém kině Dolby Atmos.

Technická specifikace: LG OLED TV, Design Cinema Screen, 164 cm, α9 inteligentní procesor, rozlišení 4K Ultra HD, 4K Cinema HDR (HDR10 PRO, Dolby Vision, Advanced HDR by Technicolor, HLG, HFR), pixelové stmívání, DCI-P3 98,5%, ThinQ AI, ovládání TV hlasem, DVB-T2/S2/C, H.265/HEVC, 4× HDMI, 3× USB, CI+, LAN, Wi-Fi, DLNA, HbbTV, Bluetooth, Miracast, WiDi, webový prohlížeč, propojení s mobilním zařízením, Dolby Atmos / DTS 2.2k 40 W, Magický ovladač AN-MR18BA, nahrávání TV, webOS Smart TV, držák na stěnu OLW480B / VESA 300×200, energetická tř. A

Samsung sází na QLED

Na závěr jsme si nechali dva tipy od nejprodávanější značky televizorů na českém trhu.

Economy class: UE55NU7472UXXH

Smart Ultra HD TV s 10bitovým zpracováním barev, chytrým ovladačem a skrytými kabely. Přehrává 360° videa a umožňuje párování s mobilním zařízením díky funkcím Mobile to TV, TV to Mobile a TV Sound to Mobile a vzájemné zrcadlení skrze DLNA. Smart ovladač ovládá ostatní připojená zařízení přes HDMI a reaguje na hlasové ovládání v angličtině.

Technická specifikace: Ultra HD TV, úhlopříčka 55" (138 cm), rozlišení UHD (3840 × 2160), Dynamic Crystal Colour (miliarda barev – 10bit), PQI 1800 (picture quality index), plynulé zobrazení rychlého pohybu – MR100, dynamické HDR10+, Supreme UHD Dimming, tunery (DVB T2/C/S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, Smart TV powered by Tizen, SmartThings (notifikace a správa domácích spotřebičů), Game Mode, Steam Link, Integrované IPTV, HBO GO, Voyo, Netflix, nahrávání na externí HDD – PVR, timeshift (sledování nahrávaného programu s časovým posunem), vestavěná Wi-Fi, internetový prohlížeč, audio 20 W, konfigurace repro 2.0CH, Dolby Digital Plus, DTS, Multiroom link, Bluetooth Audio, design: skryté vedení kabelů, vstupy / výstupy: 3 x HDMI, 2× USB, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.3), smart ovladač TM1890A

Cena necelých 22 tisíc korun.

High class: QE65Q8DNATXXH

QLED televizor s přímým zadním podsvícením, antireflexní vrstvou a schopností zobrazit stoprocentní objem barev. Umožňuje nahrávání na externí harddisk ve funkci PVR, nahrávání dvou programů najednou a díky funkci timeshift i sledování nahrávaného programu s časovým posunem. Má vestavěnou Wi-Fi a internetový prohlížeč.

Technická specifikace: QLED TV, úhlopříčka 65" (163 cm), rozlišení UHD (3840 × 2160), Quantum Dot panel, PQI 3600 (picture quality index), přímé zadní podsvícení (Direct Full Array), 100% objem barev, Ultra Black Elite (antireflexní vrstva), 10bitové zpracování barev, Q HDR 1500 (HDR10+/HLG), Ambient Mode, Supreme UHD Dimming, široký pozorovací úhel, 2 tunery (DVB T2/C/S2), kodek H.265 HEVC, HbbTV 1.5, Smart TV powered by Tizen, SmartThings (notifikace a správa domácích spotřebičů), párování s mobilním zařízením (Mobile to TV, TV to Mobile, TV Sound to Mobile, zrcadlení, DLNA), smart ovladač (ovládá ostatní připojená zařízení přes HDMI), hlasové ovládání (AJ), přehrávání 360° videa, Game Mode VRR, Steam Link, Integrované IPTV, HBO GO, Voyo, Netflix, audio 40 W, konfigurace repro 4.1CH, vestavěný woofer, Dolby Digital Plus, DTS, Multiroom link, Bluetooth Audio, design: Ambient Mode (splynutí obrazovky s okolní stěnou), bezrámečkový design 360°, vstupy/výstupy: 4× HDMI, 2× USB, 1× LAN, 1× optický výstup, 1× CI+ (1.3), prémiový smart ovladač TM1890A

Cena necelých osmdesát tisíc korun.