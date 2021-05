Děti ve Výměně manželek? To je mimo naši kompetenci, krčí rameny vysílací rada

Mezi stabilní programové formáty na nejsledovanější komerční televizi Nova patří středeční reality show Výměna manželek. Pořad vznikající na základě britské licence ukazuje život dvou rodin, které mají typicky naprosto odlišný životní styl, finanční zázemí, úroveň vzdělání a bydlení. Na deset dnů si obě rodiny vymění manželky, popřípadě partnerky, a ty si musí v novém prostředí poradit, aby poznaly, jak se žije jinde.

Už několikrát došlo na fyzické i psychické útoky. Štáb musel v dubnu 2018 zasáhnout, když v jedné z rodin došlo k fyzickému napadení. Televize konflikt zařadila do finálního sestřihu, včetně vystresované reakce přítomných dětí. V jiném vydání z roku 2019 se objevilo dítě s ADHD, které rodiče krutě trestají. A zástupkyni ombudsmana se nelíbil ani díl, kde diváci mohli vidět dítě zcela vystrašené ze svých rodičů, především dominantního otce.

Na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání sice přišly stížnosti, ale Nova za odvysílané epizody nedostala žádný postih. Tématu se proto ujala zástupkyně veřejného ochránce práv Monika Šimůnková. Loni se obrátila na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání se žádostí o anonymizované kopie diváckých stížností a na sklonku roku oznámila, že chce prošetřit, jak vysílací rada uplatňuje dohled nad vysíláním. Pojala podezření, že postup rady neodpovídá škodlivosti tří konkrétních epizod.

Následnou komunikaci se zástupkyní ombudsmana popsala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve své výroční zprávě za loňský rok.

„Zástupkyně se domnívá, že k ochraně dětí před negativními vlivy vysílání nestačí fakt, že pořad není určen pro dětské diváky a jako takový je vysílán po 20. hodině, kdy dle Rady již děti bývají pod dohledem dospělých, respektive se zde předpokládá korekce ze strany rodičů. Potenciální riziko i pouhého sledování pořadu Výměna manželek dětskými diváky shledává zástupkyně veřejného ochránce práv zejména ve skutečnosti, že běžnou součástí odvysílaných dílů jsou sociálně patologické jevy (agrese, opilství), vulgarismy (byť vypípané, ale rozpoznatelné), urážení a ponižování účinkujících (v přítomnosti dětí), kritika partnerských vztahů, výchovy, rodiny. Zástupkyně se domnívá, že pokud televize prezentuje situace, které jsou rizikové a nevhodné pro děti, neměly by je děti sledovat, protože jsou rizikové pro jejich vývoj,“ shrnul úřad výtky Moniky Šimůnkové.

Rada reagovala tím, že zástupkyni ombudsmana poskytla analýzy Výměny manželek, které se zabývaly tím, jestli by pořad mohl ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. Takový obsah zákon zakazuje vysílat před 22. hodinou. „Ani v jednom z analyzovaných případů nedospěla Rada k podezření, že by k porušení citovaného ustanovení mohlo dojít a že by tedy bylo nutné zahájit řízení o přestupku z moci úřední nebo uložit provozovateli upozornění na porušení zákona. Z tohoto důvodu Rada podněty odložila,“ vysvětlili radní, proč televizi Nova neudělili jakoukoliv sankci.

„Pořad Výměna manželek je klasickou reality show, která staví na vyhrocených konfrontacích či odchylkách chování, neboť to ji činí divácky atraktivní. Kontroverzní situace jsou tedy dramaturgií pořadu záměrně podněcované vnějšími okolnostmi, tj. ‚výměna manželek‘ bývá z co nejodlišnějšího typu svazku, divák pak sleduje, jak se rozdíly a z nich vyvolané neshody budou vyvíjet a stupňovat. Výměna manželek tak může být v jistém směru i pořadem přínosným, osvětovým, pokud přináší demonstraci fungování bezproblémové, ‚idylické‘ rodiny v kontrastu se špatným fungováním rodiny druhé,“ zdůraznila vysílací rada.

Samotná účast dětí při natáčení televizního pořadu, ať už má jakoukoliv povahu, je mimo kompetenci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Je to věc dohody mezi rodiči, kteří jsou zákonnými zástupci dětí, a televizní stanicí. Úřad do výroby pořadů nezasahuje a ani to nemůže dělat. „Odpovědnost leží především na samotných rodičích, případně na orgánech sociálně-právní ochrany dětí, pokud je zde důvodné podezření, že jsou konkrétní nezletilé či mladistvé osoby vystaveny nějakému typu ohrožení,“ napsal úřad zástupkyni ombudsmana.

„Myslím, že je dobře, že ukazujeme, v jakých podmínkách děti v našich českých rodinách žijí. To je pro mě zásadní,“ řekla režisérka pořadu Jana Rezková v rozhovoru pro server iDnes. „Štáb několikrát zasáhl, když chtěl rodič před námi dítě mlátit, a my to i v díle nechali. Vytáhl řemen, chtěl kluka bít, paní kolegyně po něm skočila a je to tam i slyšet: ‚nech ho bejt!‘ Že by před námi někdo děti mlátil? To nebudeme trpět,“ argumentuje režisérka.

Podle slov režisérky štáb už několikrát sám kontaktoval sociální odbor, popřípadě se na úřady obrátila „náhradní“ manželka, když viděla prostředí v rodině.

„Je zcela vyloučeno, aby Rada jakékoli potenciální riziko ohrožení vývoje dětí a mladistvých prostřednictvím televizního vysílání záměrně přehlížela,“ podotýká vysílací rada s poukazem na vlastní vzdělávací aktivity v oblasti mediální gramotnosti nebo vztahu dětí k mediálním obsahům. „Pokud by tedy Rada dospěla k závěru, že odvysíláním pořadu Výměna manželek k takovému jednání dochází, zcela nepochybně by přistoupila k adekvátním krokům, které jí zákon umožňuje, případně by podnět postoupila k šetření příslušným orgánům (například orgánu sociálně-právní ochrany dětí). Rada však dospěla k závěru, že odvysíláním oněch tří inkriminovaných epizod pořadu Výměna manželek, které zástupkyně veřejného ochránce práv zmiňuje, k takovému jednání nedošlo,“ uzavřel úřad.

V lednu letošního roku ombudsman Stanislav Křeček tento případ své zástupkyni odebral a věnuje se mu sám. V elektronické evidenci stanovisek ombudsmana se zatím žádný materiál k Výměně manželek, potažmo postupu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, dosud neobjevil.