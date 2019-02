 »  Digizone povede mediální analytik a expert na sociální média Filip Rožánek

Novinář, mediální analytik a specialista na komunikaci na sociálních sítích Filip Rožánek od března nastupuje do vydavatelství Internet Info. Povede Digizone, specializovanou sekci serveru Lupa.cz, věnovanou dění na rozhlasovém a televizním trhu, digitalizaci vysílání a on-line videoslužbám.

Rožánek bude odpovědný za její obsahovou náplň a komunikaci na sociálních sítích a bude podílet se na strategickém směřování Digizone do budoucna.

„Filip je jeden z nejzkušenějších mediálních analytiků v Česku, zdejší trh zná jako málokdo a je velmi kvalitní novinář. Věříme, že pod jeho vedením bude Digizone přinášet původní informace a analýzy, které čtenáři jinde nenajdou,“ komentuje nástup nové posily šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.

Filip Rožánek

„Digitalizaci a dalším mediálním tématům jsem se věnoval už v Českém rozhlase. Sledoval jsem přechod z analogového na digitální vysílání a zabýval jsem se digitálním vysíláním DAB. Na Digizone ale chci pokrývat i rozvoj audiovizuální tvorby na internetu,“ přibližuje Rožánek.

Na Digizone od 15. března vystřídá dosavadního editora Jana Brychtu, který z vydavatelství po třech letech odchází.

Filip Rožánek je absolventem Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů. V minulosti pracoval jako šéfredaktor mediálního zpravodajství serveru Česká média, poté přestoupil do Českého rozhlasu, kde působil jako vedoucí internetové redakce nebo analytik strategického rozvoje. Byl členem odborné skupiny EBU New Radio Group. Podílel se na reformách internetového zpravodajství a dětského vysílání, připravil také úspěšný projekt Srpen 1968 na sociálních sítích. V roce 2015 se stal šéfredaktorem týdeníku Marketing & Media, kde působil až do roku 2018.