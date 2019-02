 »  Rychlé a levné platby Bitcoinem? Lightning Network má vyřešit velký problém kryptoměn

Lightning Network (LN) má umožnit rychlé a levné platby kryptoměnami a vyřešit několik problémů, kterým Bitcoin & spol. čelí. Je to přitom hodně mladá technologie. Po letech teoretizování a nesmělých pokusů se s ní začalo ve větší míře v reálném provozu experimentovat teprve v roce 2018.

Současný mainnet provoz LN sítě ale rychle roste a experimentuje s ní čím dál větší množství lidí. Svědčí o tom i rychle rostoucí kapacita sítě, která momentálně tvoří asi 696,8 BTC, tedy něco přes 2,5 milionu dolarů. V síti už je také 6340 nodů a 27 600 otevřených kanálů.

Praxe ale ukazuje, že LN nemá jen samé světlé stránky, ale také řadu praktických omezení. Na některé z nich se nyní podíváme blízka.

Co vlastně Lightning Network umí?

Lightning Network je řešení, jak prostřednictvím chytrého kontraktu (smart contractu), kde spolu dvě strany otevřou tzv. platební kanál (speciální multiSig peněženku), mohou po nabití kanálu určitým množstvím bitcoinů (dnes už ale také třeba litecoinem) probíhat vzájemné platby do výše částky, kterou obě strany nabily.

Kanál se uzavírá v okamžiku, kdy se strany (nebo jedna ze stran) rozhodnou transakční proces ukončit. Obě strany přitom musí potvrdit updatovaný stav, komu kolik kryptoměny patří. V případě sporu ale může kanál uzavřít kterákoli ze stran jednostranně, pak se do blockchainu zapíše poslední transakce schválená oběma stranami.

Tím, že se transakce až do okamžiku konečného vyrovnání neodehrávají na blockchainu, mohou probíhat velmi rychle a v téměř neomezeném množství, kanály mezi sebou umožňují také routování cizích plateb. Řešení by tak mělo rapidně odlehčit síti a umožnit bleskurychlé (LN transakce nemusí čekat na „potvrzení“ minery, platné jsou prakticky okamžitě) a levné platby bez umělého stropu v počtu transakcí za jednotku času (Bitcoin umožňuje 7 transakcí za vteřinu). V LN teoreticky počet transakcí limitují jen fyzické faktory jako rychlost broadbandového připojení, výpočetní kapacita PC a počet připojených nodů (praxe je trochu složitější, k tomu se ale ještě dostaneme).

Škálování bitcoinové transakční propustnosti a rychlost plateb nejsou jedinou potenciální výhodou, LN umožňuje také mikroplatby a zvyšuje potenciální finanční soukromí. Díky LN lze posílat opravdu velmi malé transakce, ty mohou být dokonce menší než je 1 satoshi, a to za předpokladu dlouhodobě otevřeného lightning kanálu za symbolický poplatek. To je ideální řešení například pro automatické platební systémy, které s mikropoplatky pracují. Představte si třeba situaci, kdy sledujete na internetu placené video / hrajete hru a poplatek se nestrhává za celé video / předplacený herní čas, ale strhne se jen mikropoplatek za každou zhlédnutou minutu.

Kanály jsou také méně transparentní než veřejný blockchain, což vede k možná nezamýšlenému, ale zajímavému důsledku – většímu soukromí uživatelů. Pokud bude LN podporovat více kryptoměn (což pomalu začíná), bude také díky tzv. cross chain atomic swaps možné rychle a levně směnit jednu kryptoměnu za druhou, bez nutnosti používat drahou centralizovanou burzu.

Šedá každá teorie…

Už začátky ukázaly, že to s překlopením do praxe nebude tak jednoduché, jak to vypadá v teorii. LN protokol navrhla dvojice vývojářů Thaddeus Dryja a Joseph Poon už v roce 2015 a od té doby se řada firem pokoušela prosadit vlastní zdokonalenou verzi protokolu, vesměs bez většího úspěchu. Lightning Network je totiž všechno možné, jen ne jednoduchý a uživatelsky přívětivý.

Smůlu v průkopnictví LN se podle všeho podařilo zlomit až v roce 2018. V lednu 2018 spustil Blockstream svůj LN payment processing system pro e-shopy. Lightning běžel na mainnetu od 18. ledna a síť se skládala z 60 nodů, hlavním účelem ale byla stále ještě pouze jen demonstrace možností a testování. Ledy se podařilo prolomit až o dva měsíce později kalifornské společnosti Lightning Labs. 15. března CEO Lightning Labs Elizabeth Stark oznamuje betaverzi Lightning Network protokolu – lnd (ver. 0.4) s úmyslem zpřístupnit ji vývojářům pro pokusy na Bitcoin mainnetu s podporou Litecoinu.