 »  Nováková horší Bokštefla. Výroky ministryně o mobilních datech odporují úplně všemu

Jestliže jsme na Lupě dříve psali, že telekomunikace jsou pro ministryni průmyslu Martu Novákovou pouze nepříjemnou překážkou v poklidném chodu jejího ministerstva, teď už to pro ni musí být pořádný bolehlav. Po jejích prohlášeních pro pořad 168 hodin České televize, ze kterých vyplynulo, že za příliš vysoké ceny mobilních dat v Česku může to, že je lidé málo používají a dávají málo vydělat mobilním operátorům, se strhla ve veřejném prostoru bouře. A nutno říct, že oprávněně.

Zatímco výroky tohoto ranku v minulosti vypouštěli z úst jen náměstci ministerstva průmyslu a obchodu, z nichž veřejnosti nejznámější je dva roky stará hláška Lubomíra Bokštefla o stěhování do Polska, tentokrát se jednoho dopustila samotná šéfka resortu. A pak že se v českých mobilních komunikacích neděje pokrok!

Děje a nutno dodat, že ne tím správným směrem. Slova současné ministryně Novákové jsou totiž mnohem závažnější než exnáměstka Bokštefla a není to kvůli tomu, že má „vyšší hodnost“. Bokštefl svůj nešťastný výrok napsal v online chatu se čtenáři online deníku Aktuálně.cz, s viditelnou dávkou sarkasmu (začal větu slovy „Drzá odpověď z mé strany, za kterou se omlouvám…“ a později se snažil argumentovat), unavený neustálými stížnostmi na ceny služeb, na které neměl odpověď. Nováková to myslí naprosto vážně.

Můžeme pouze spekulovat, zda to je z neznalosti problematiky (se vší úctou ke schopnostem paní ministryně, telekomunikace prostě nejsou její obor), nebo zda byla ještě plná dojmů ze setkání se zástupci mobilních operátorů, které na ministerstvu přivítala týden před vysíláním pořadu 168 hodin. Právě jejich rétoriku totiž výroky ministryně Novákové připomínají.

Absurdita na úkor spotřebitele

Nechme stranou, jak jde teze, že data jsou drahá, protože je lidé nepoužívají, a kdyby je raději za draho kupovali, tak půjdou ceny dolů, dohromady s ekonomickými zákonitostmi. Ty paní ministryně jistě zná. I případy ze zemí EU, z nichž už ve více než polovině existuje alespoň jeden mobilní operátor nabízející neomezená data, přece ukazují, že to funguje naopak.

Například v Litvě se do dvou let po zavedení neomezených datových tarifů (za ceny v přepočtu kolem 650 korun) zvýšila spotřeba dat v průměru na jednu SIM kartu z 1,1 na 4,1 GB za měsíc. A operátoři na tom rozhodně nebyli biti. Průměrná útrata na zákazníka šla nahoru o 26 procent, průměrný výnos na zákazníka ARPU o 19 procent.

Stejně tak Finsko, Rakousko a další dokazují, že nárůst provozu průměrnou nižší cenu za GB vykompenzuje.

Mimochodem, když jsme u porovnání jednotlivých evropských zemí, můžeme si představit i to, co by asi v těchto státech následovalo, kdyby ministr vlády ukázal takovou míru nekompetence a obhajoval absurditami a nepravdami korporace na úkor spotřebitele.

Ministryně, která nemá ráda telco

Ale ani čeští operátoři se nemají zle, i když to rádi říkají. Příjmy a zisky jim rostou v souladu s vývojem globálního trhu a ti, kteří jsou (nebo byli) součástí nadnárodních skupin, jsou ve výročních zprávách těchto firem uváděni jako ti, jejichž marže patří mezi nejvyšší. Operátoři se však musí vypořádat s tím, že jak se s technologickým vývojem proměňuje jejich byznys, tak se mění i zdroje, ze kterých jejich příjmy plynou. Obyčejné mobilní tarify to budou stále méně.

Ministryni Novákovou tak nepochválí ani veřejnost, ani ekonomové, ani její šéf. Není to přece tak dlouho, co premiér Andrej Babiš vyhlásil, že drahá data jsou problém a de facto brzda ekonomiky.