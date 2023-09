Dosáhli jste v programování pokročilé úrovně, ale nechcete do vedení? Přichází role staff+ inženýrů

Jakmile člověk v kariérním růstu vývojáře dosáhne určité úrovně, má na výběr ze tří směrů, kudy se vydat. Častý je přesun do vedení, případně na vysoce specializovanou technickou roli. Objevuje se ale i další cesta nazvaná staff+ engineering, která může představovat zajímavou alternativu.

První cesta vede do managementu. Tato možnost se sama nabízí a člověka do ní více méně tlačí okolí. Pochopitelně záleží na velikosti firmy a na tom, kolik manažerů podnik potřebuje a zda je v této roli vůbec ještě místo. Ne každému se ale chce naložit si velkou porci manažerské odpovědnosti, případně se vzdalovat od samotného technického jádra.

Druhou možností je být úzce zaměřeným vývojářem, takzvaným individual contributorem – tedy někým, kdo je hluboce specializovaný na jeden úzký obor, třeba na databázovou technologii.

A pak je zde onen tech leadership nebo také staff+ engineering. To jsou lidé, kteří pomáhají ostatním zlepšovat se, ale nemají přitom na bedrech tíhu obrovské odpovědnosti spojené s vedením. Odpovědnost je nastavena trochu jiným směrem. Staff+ inženýři ovlivňují směr, kterým se firma vydá v rámci technologií a softwarové architektury. Chyba ve strategii může celou firmu ohrozit nebo i zničit.





Rozdíl spočívá jinde: staff+ engineer nemá oproti manažerovi přímou odpovědnost za rozpočet, lidi a jejich růst. Obvykle se tato pozice jmenuje staff engineer, senior staff engineer nebo principal engineer, což se zkracuje na staff+ (tedy staff plus, v česku vyslovované „staf plas“).

První dva směry jsou u nás celkem zažité a obvyklé. Staff+ engineering si svou cestu do českých firem teprve hledá.

Staff+ engineer si zakládá na pružnosti a na pohybu a může fungovat na různých úrovních. Zvládne jít „dolů“ do kódu stejně dobře jako rovnocenně komunikovat s vedením. A především dokáže „překládat“ mezi těmito úrovněmi, říkat odborné věci srozumitelně netechnickým lidem a naopak požadavky „shora“ tlumočit do technického jazyka. Takovou roli může zastávat manažer, nicméně zkušenost ukazuje, že hlavně ve větších firmách, které se chtějí pohybovat kupředu rychle, je lepší mít na to přímo určenou pozici.

Archetypy a hra v týmu

Staff+ inženýra můžeme s lehkým nadhledem kategorizovat do čtyř archetypů, jejichž popis naleznete níže.

První archetyp se označuje jako tech lead. Jde o člověka uvnitř vývojářského týmu a bývá to nejvíce seniorní vývojář. Reprezentuje svůj tým navenek, zpracovává takzvané nefunkční požadavky a působí právě jako onen zmiňovaný překladatel. Očekává se, že bude mít velký přehled o možnostech různých řešení, zároveň bude pragmatik a bude brzdit pokusy a touhy vyzkoušet úplně všechno. Je rovněž schopný úspěšně vyjednávat s produktovým manažerem a engineering manažerem, oponovat jim a argumentovat.





Archetyp zvaný architekt má na starosti směřování, technickou kvalitu, přístupy a procesy. Většinou není alokovaný jen pro jeden tým a měl by se dobře orientovat v tom, kam firma produktově kráčí, co uživatelé potřebují a tak trochu i technicky předvídat a mít povědomí o tom, jak věci budou dohromady fungovat.

Tohle všechno rovněž překládá, ale jeho cílový jazyk je technický a odborný. (Tato role není úplně nová, nicméně dříve bylo označení architekt vnímáno spíš jako titul; dnes je ale mnohem víc rolí, přičemž označení staff+ mu umožňuje právě pružný pohyb – jednou být víc v týmu a jednou fungovat víc jako architekt.)

Třetí typ se označuje jako solver, řešitel. Má technické znalosti a dobrý přehled buď o firemním dění, nebo o technologiích. Často jsou to lidé pracující ve firmě dlouhé roky, s obrovským přehledem a zkušenostmi. Díky těmto obsáhlým znalostem jsou schopni identifikovat problémy a pomoci se složitým rozhodováním. Prostě to vyřeší.

Čtvrtým archetypem je pravá ruka manažera. Mimo jiné pomáhá CTO prosazovat myšlenky, třeba vytvářet testovací ukázky neboli proofs of concept. Je to průzkumník, který hledá, co je možné. Následně určí, že daný směr je zajímavou cestou, která by se měla zkusit rozvíjet a někomu být přidělena. Rozhoduje také, že jiný směr je slepou uličkou, která nebude fungovat a není pro firmu zajímavá.

Staff+ engineer je jinými slovy člověk, který by měl vést větší projekty, není to solitér, nýbrž týmový hráč a lídr. Musí pomáhat ostatním a vést je k cíli: aby se něco stalo, změnilo, doručilo. Jde o větší věci, než které zvládne jeden člověk sám.

Pojďme na střídačku

Velmi podstatný aspekt role staff+ inženýra je, že nenese tak obrovský díl odpovědnosti jako manažer. Funguje spíš jako prostředník, překladatel, styčný důstojník. Pomáhá lidem, ale nemá přímou odpovědnost za čísla, výsledky nebo povyšování a výši platu. Ať chceme, nebo ne, když dojde k výměně názorů na technická témata a ke střetu s nadřízeným, vždycky někde vzadu bude hlodat vědomí, že to je člověk, který rozhoduje o výši odměny a kariérním růstu. Pro staff+ engineera coby „externistu“ je taková oponentura mnohem snadnější.

Staff+ engineera lze přirovnat k trenérovi v kolektivním sportu, dejme tomu v hokeji. Manažer nakoupí hráče, ale soupisku skládá trenér (třeba archetyp architekta), nacvičuje s týmem herní situace a strategii a při zápase určuje složení jednotlivých formací. Musí říkat, kdy je čas víc bránit a kdy se pustit do útoku. Zároveň může být hrajícím trenérem – když vidí, že se nedaří, někde to zadrhává, může naskočit na led a týmu pomoci. Díky velkým zkušenostem dokáže situaci zklidnit, rozdat přihrávku, stát ve správný čas ve správné pozici před brankou a clonit.

Ti nejlepší ať netrénují

Manažer tohle nikdy nedokáže – nakoupí hráče, ale na lavičce, neřkuli na ledě, s týmem nikdy nebude. Trenér na střídačce zároveň vidí věci jinak než hráči na ledu. Ti jsou vtaženi do boje a třeba řeknou: „Soupeři nás hodně faulují a hrají nepřiměřeně tvrdě.“ A trenér na to: „Ne, já to z odstupu vidím jinak. Vy hrajete ustrašeně, musíte jim chodit víc do těla.“ Hráč nevidí obraz celého hřiště, trenér (staff+ engineer) ano.

A může jít ještě dál, víc do hloubky: vidí totiž technické detaily, protože to je bývalý hráč. Odhalí, proč se konkrétnímu hráči nedaří na vhazování. Třeba z toho důvodu, že pokládá hokejku moc brzy a špatně ji natáčí. I v tomhle je přínos zkušeného staff+ engineera, který si už lecčím prošel, nenahraditelný.

To evokuje otázku: jak moc je podstatné, aby trenér byl bývalým hráčem, a jak moc špičkovým? Tedy jak zářnou kariéru vývojáře má staff+ engineer mít za sebou?

Přidržíme-li se hokejového podobenství, já tvrdím, že Jaromír Jágr nikdy nebude trenér. Ti nejlepší programátoři mají psát jádra Linuxu a nevěnovat se vedení lidí a trénování.

Jistě, je velice podstatné, aby si staff+ inženýr dřív praxí prošel, aby věděl, co tato práce obnáší. Aby dokázal, že je ještě pořád zručným řemeslníkem, tím si získává respekt – tvrdé znalosti jako algoritmy a databázové struktury jsou zásadní, i když architekt povětšinou kreslí diagramy a píše dokumenty. Ale když je potřeba, dokáže sednout a sám naprogramovat smysluplnou věc, tím se pasuje do role lídra a toho, komu ostatní – sami mistři svého řemesla – budou naslouchat a věřit mu, že se za ně postaví.