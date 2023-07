Dovolená mimo EU: jak neprodělat na předraženém roamingu

Podobně jako o cestovní pojištění je při cestě do jen trochu exotičtější destinace běžná starost o to, jak zůstat ve spojení s přáteli a rodinou. Princip „roam like at home“ zavedený v létě 2017 tento problém smazal při cestách do zemí Evropské unie. Stačí ale navštívit Švýcarsko nebo jakoukoliv mimoevropskou zemi a rázem může být otázka úspory nákladů za telekomunikační služby podstatná a aktuální.

Možností, jak se v dovolenkové destinaci mimo roamingovou zónu 1 zařídit, je celá řada. Fungovat na svém čísle v roamingu tím způsobem, že budete pouze sledovat, kdo vám píše nebo volá, je jednou z těch nejúspornějších. Zároveň ale neoplývá zrovna zářivou uživatelskou zkušeností. Dokud příchozí hovor nepřijmete, neodešlete žádnou zprávu ani sami nikoho nevytočíte, nic neplatíte. Pro jistotu je dobré před odletem deaktivovat mobilní datové přenosy, nebo je rovnou přes samoobsluhu operátora zakázat.

Také se můžete připojit k některé volně dostupné Wi-Fi síti v daném letovisku a využívat jednu z komunikačních aplikací jako WhatsApp, Telegram, Viber a další. Tímto způsobem přes data bezplatně vyřídíte to, co by v podobě hlasového hovoru nepříjemně navýšilo vaše účty.

Koho by napadlo ze zahraničí využívat Volání přes Wi-Fi (službu VoWiFi), toho čeká nepříjemné zklamání. Čeští operátoři tuto službu v zahraničí blokují. Tedy není možné být v roamingu s aktivní českou SIM kartou a uskutečňovat hovory přes místní wifinu za tuzemské ceny.

Levná data zajistí lokální předplacenka

Další a poměrně často využívanou možností, jak zabránit nepříjemným překvapením na fakturách, je hned po příletu do cizí destinace zakoupit předplacenou kartu některého z tamních operátorů. Nevýhoda tohoto řešení je zřejmá, přestanete být k zastižení na svém českém čísle. Zato ale získáte datové služby za významně nižší ceny, než kolik byste za ně zaplatili v roamingu.

Vyplatí se však předem si ověřit pokrytí sítě vyhlédnutého operátora. Přímo v turistických letoviscích a centrech významnějších měst patrně neuděláte chybu s kteroukoliv volně prodejnou SIM kartou, ale zvažujete-li aktivnější způsob dovolené okořeněný o výlety a poznávání nových míst, není od věci porovnání mapek pokrytí věnovat ještě před odjezdem nějakou tu chvíli času. A není nezbytně nutné procházet weby jednotlivých operátorů. Dobrou představu lze získat třeba díky mapkám webu nperf. Zadáte cílovou zemi a vybíráte podle jednotlivých operátorů.

Egypt: 12,5 GB za 50 korun

Ukažme si to na příkladu Egypta, který je spolu s Tuniskem pro Čechy oblíbenou prázdninovou destinací. Funguje zde čtveřice síťových operátorů, tři větší: Vodafone, Etisalat a Orange a jeden menší: WE. Největší území signálem pokrývá Vodafone, a to včetně obou břehů Suezského zálivu, Etisalat a Orange jsou na tom hustotou vysílačů přibližně nastejno a WE je opravdu volbou jen pro Káhiru, Alexandrii a hlavní cesty na severu země. Je logické, že Saharu a další neobydlená území v egyptském vnitrozemí se nevyplatí pokrýt ani jednomu z uvedených operátorů. Kdo se tam ztratí, pomoci se mobilem nedovolá.

A jak je to s cenami? Kdo si vystačí se skromným pokrytím a 1,25 GB dat, může si koupit balíček od WE za 10 egyptských liber (při kurzu 0,708 Kč / 1 EGP za tuto SIM kartu s datovými službami s možností použití omezenou na 28 dnů zaplatí pro nás těžko uvěřitelných 7 korun). A za 70 EGP, tedy 50 korun, získáte na měsíc 12,5 GB dat. U Vodafonu podobný balíček (12 GB) vyjde už na více než dvojnásobek, tedy 150 EGP (106 Kč), zatímco Orange si za 12 GB účtuje 80 EGP (56 Kč). Etisalat má nabídku komplikovanější, účtuje 30 liber aktivačního poplatku a dále nabízí nejrůznější balíčky a kombinace. Za 300 liber tak je možné získat 12 GB dat, 250 minut místního volání a 10 minut mezinárodního. Se záležitostmi, jako je síťová neutralita, si zde bohužel zjevně hlavu nelámou, takže je možné tu najít množství datových balíčků použitelných třeba jen pro WhatsApp nebo sociální sítě.

eSIM pro pohodlnější uživatele

Jednodušší, ale jak si vzápětí ukážeme, ne nutně vždy levnější to mají cestovatelé s mobilem, který podporuje virtuální kartu eSIM. Takových není mnoho, nejčastěji se jedná o přístroje od Applu (iPhone řady 11 až 14, některé verze iPadů) a vyšší řady Samsung (Galaxy S20 a dále), Google Pixel (od 3 výše), Xiaomi 12T a 13, nebo třeba Sony Xperia 1, 5 a 10. Digitální eSIM plně nahrazuje plastové SIM karty. Ale hlavně otevírá cestu různým aplikacím zaměřeným na mezinárodní roaming.





Rozumím, všude tam ale lze také eSIM a při letmém porovnání to není "pár korun", ale spíše násobky místních částek - tedy alespoň u těch datově vyšších balíčků (pokud je vůbec v Airalo nabízeno více než 1, resp. 3 GB v dané zemi).

Např. Maroko 1 GB za 10 USD, místní Maroc… — Adam Koudela (@adamkoudela) June 28, 2023

Jak je vidět ze zkušeností uživatelů, ne všude se aplikace s eSIM vyplatí. Stojí za to ale o nich vědět, proto si ty nejpoužívanější představíme.

První bude do češtiny lokalizovaná služba Airalo. Nabízí jak místní, tak i o něco dražší regionální (podle části světadílů) a globální eSIM karty, u kterých nemusíte přemýšlet, ve které zemi se zrovna nacházíte. Nabídky se také liší dobou platnosti a velikostí datového limitu.

Když už jsme začali u Egypta, ukažme si, co Airalo má pro dovolenkáře cestující do této africké země. Oproti lokálním SIM kartám zakoupeným na místě je to velké zklamání. Na výběr jsou tři možnosti: 1 GB dat na týden za 9,50 dolarů (208 Kč), 2 GB na 14 dnů za 18 dolarů (393 Kč) a 3 GB na měsíc za 25,5 $ (557 Kč).

Vlastní mobilní aplikaci má i služba Holafly. Ta ale českou lokalizaci nemá. Opět je v nabídce řada variant lišících se velikostí datového balíčku a dobou jeho použitelnosti. Pro Egypt tu je jediný balíček 6 GB na 15 dnů za cenu 34 $ (742 Kč). O něm víme, že eSIM s touto předplacenkou se přihlásí do sítě Etisalatu, tedy toho s nejméně přehlednou tarifní nabídkou. Ale i tak můžeme porovnávat. Nejblíže je tomu lokální nabídka 7 GB dat, k tomu 100 místních volných minut a 5 mezinárodních minut za 200 EGP, tedy 142 Kč. Porovnání tedy budí dojem, jako by se eSIM aplikace inspirovaly v cenotvorbě u české velké trojky, která také dlouhodobě neví, do jak hvězdných výšin své marže vynést…

Další z často používaných možností je aplikace Instabridge, která se pyšní pokrytím ve více než 190 zemích. Podobně jako Airalo nabízí jak levnější lokální, tak dražší globální nabídky. Za 20 dolarů (437 Kč) lze ve 117 zemích čerpat 3 GB dat po dobu 15 dnů, nebo za 50 dolarů (1092 Kč) 10 GB dat celý měsíc. Podíváme-li se specificky na náš průřezový Egypt, za 9 dolarů (197 Kč) můžete mít 1 GB na týden. Opět s lokálními nabídkami zcela nesrovnatelné.

Je potřeba mít na paměti, že na tyto aplikace jsou národní regulátoři krátcí. Neuspějete u nich tak se stížností třeba na špatné vyřízení reklamace jako v případě, kdy by pochybil tuzemský subjekt.

Podle mluvčí Českého telekomunikačního úřadu Terezy Meravé úřad s tímto druhem služeb zatím nemá prakticky žádnou zkušenost. „Dosud neevidujeme žádný dotaz, stížnost ani námitku proti vyřízení reklamace těchto služeb,“ potvrzuje čisté konto eSIM aplikací Meravá, která současně spotřebitele vybízí, aby předem zvážili výhody, ale i případná rizika toho, že takovou službu využijí.

Ani dTest na tom není o nic lépe. „S eSIM nemáme zatím žádnou zkušenost, nikdo se zatím na naše poradny v této věci neobrátil,“ říká za spotřebitelskou organizaci Lucie Korbeliusová.

Srovnávač eSIM

Počty poskytovatelů eSIM datových tarifů jsou přitom desítky. Než abychom je představovali jednoho po druhém, bude užitečnější odkázat na srovnávač eSIMradar, kam stačí zadat zamýšlenou destinaci a jednotlivé nabídky se přehledně seřadí. Jaký je finální verdikt pro Egypt, si tak můžete porovnat sami. Žádná sláva pro eSIM.

Úplně nakonec v této souvislosti zmíníme službu eSIM.me pro ty telefony, které eSIM nepodporují. S touto variantou má své zkušenosti šéf CZ.NIC Ondřej Filip, jak se svěřil na Twitteru.

Já do věcí, které nemají eSIM, používám https://t.co/LHMT12NxZ2, což je eSIMka na normální SIMce. Neco to stoji, ale vyplatí se to. — Ondrej Filip (@ondrejfilip) June 29, 2023

SIM kartu, do které lze nahrát 2 a více profilů pro eSIM, lze pořídit za jednorázovou částku od 24,95 € (592 Kč). Následně lze přes aplikaci na SIM kartu nahrát některý z profilů. Těch lze mít na SIM kartě až 15 (za 69,95 € ~ 1745 Kč).

Tato letmá sonda do nabídek alternativ k roamingu ukázala, že je potřeba vždy počítat a zvažovat nejvýhodnější variantu. Ne vždy půjde o uživatelsky nejpřívětivější řešení. Často nejvíc muziky za nejméně peněz dostanete tehdy, pokud si budete počínat jako místní, když je tu logický předpoklad, že nejlevnější tarify mají místní operátoři přichystané právě pro ně.