Dovolené jsou za rohem. Nezapomeňte na zabezpečení bytu!

Podle zprávy, která nám dorazila od společnosti Assa Abloy známé spíše pod značkou FAB, řešili policisté za rok 2013 přes jedenáct tisíc případů vloupání, z toho se více než 6 500 týkalo rodinných domů. Právě ty lákají zloděje čím dál víc a počet vzrostl jenom za poslední dva roky o více než čtvrtinu. Žně mají zloději právě v letních měsících.

Základem „domácí obrany“ je pochopitelně kvalitní zámek. Zloději jsou chytří a často už pohledem poznají, o jakou bezpečnostní třídu jde a pokud je vyšší, raději se přesunou jinam.

„Dveře a cylindrická vložka v nich jsou první obrannou hradbou, která zloději stojí v cestě. Rozhodně se nevyplatí na nich šetřit,“ potvrzuje Eva Zupančič ze společnosti Assa Abloy. „Vložky mají čtyři bezpečnostní třídy. Zatímco do interiérových dveří by vám stačila jednička nebo dvojka, na vstupní dveře do domu nebo bytu už musíte mít minimálně stupeň tři,“ vysvětluje.





Vložka do dveří právě pro vás

Orientaci ve výběru představuje tzv. Pyramida bezpečnosti, která pomocí barev a bezpečnostních tříd rozlišuje vložky na čtyři skupiny, přičemž – obecně vzato – jsou všechny certifikované výrobky takto označeny už na obalech.

šedá (bílá), označení „pb1“ – základní ochrana;

zelená, označení „pb2“ – tzv. dostatečná ochrana;

modrá, označení „pb3“ – vysoká ochrana

červená, označení „pb4“ – velmi vysoká ochrana

Kvalitní cylindrická vložka je odolná proti vyvrtání i vyražení, nelze ji vyhmatat planžetou tzv. vyháčkováním a je také odolná proti takzvanému bumpingu někdy nazývanému „metoda SG“. Jde o nedestruktivní způsob o to horší, že jeho použití nemusí být na zámku příliš patrné, jako je tomu např. u zámku odvrtaného.

Na druhou stranu vyžaduje zručnost a také speciální klíč pro každý druh cylindrické vložky a každý existující profil. Překonání certifikované vložky je tak vždy otázkou velké náhody.

Nevyplatí se také zapomínat na to, že do bytu/domu se lze dostat i jinak než vstupními dveřmi. Budete-li mít nezničitelný zámek na vchodových dveřích, ale pravěkou vložku na dveřích od garáže či nezajištěné prosklené dveře na terasu nebo balkon, pojišťovna vám nic neproplatí.

Mohlo by vás také zajímat

1. Buďte diskrétní

Zbytečně na svůj odjezd neupozorňujte, řekněte o něm jen lidem, kterým věříte. Především pak tyto informace nezveřejňujte na sociálních sítích a v tomto směru instruujte i vaše děti.

2. Vytvořte iluzi obydlenosti

Poproste souseda nebo někoho z rodiny, aby vám občas vybral poštu či zalil květiny. Iluzi obydlenosti můžete bytu dodat i tím, že necháte roztažené záclony nebo žaluzie, popř. nainstalujete časový spínač, který sám v naprogramovaném čase rozsvítí světla nebo zapne televizi. Dnes už to není nijak drahá záležitost a vyplatí se to i při prostém odjezdu na víkend.

3. Pořiďte si kvalitní zámek

Jak bylo řečeno výše, na vchodové dveře do domu či bytu je třeba cylindrická vložka s minimální bezpečnostní třídou 3.

4. Věnujte pozornost dveřím

Určitě se nespoléhejte na prastaré pomalu polopapírové dveře. Doporučují se vyztužené okované dveře ideálně certifikované, umístěné v ukotvených bezpečnostních zárubních.

5. Zabezpečte okna

Je otázkou sekund okno rozbít – pokud ovšem není zamřížované nebo na sobě alespoň nemá bezpečnostní fólii, která zabrání jeho vysypání. Hrubá síla zpravidla neplatí ani na vrstvená bezpečnostní skla nebo skla s drátěným pletivem. Nezapomeňte ale také na garáž či otevírání balkónových dveří a nainstalujte nějaké přídavné zabezpečení s další vložkou.

6. Zkontrolujte si pojistku

Před odjezdem je každopádně záhodno zkontrolovat si pojištění vašeho bytu. Obecně vzato platí, že je dobré schovávat doklady a smlouvy, stejně jako účtenky od cennějších věcí. Důležité smlouvy by měly mít své bezpečné místo. Obsahují-li navíc citlivé osobní údaje, pak je vhodné umístit je do trezoru. Výrazně to ulehčí následnou komunikaci s pojišťovnou.

7. Vypněte všechny spotřebiče

Zůstane-li v bytě zapnutý spotřebič, můžete místo krádeže řešit požár. Proto před odjezdem vypněte všechny elektrospotřebiče.

8. Vypněte vodu

Je-li to možné, doporučuje se rovněž vypnout přívod vody do bytu jako takový a nezapomeňte si také v tomto ohledu zkontrolovat i vaši pojistku. Občas se stane, že oproti veškeré vaší snaze praskne potrubí nebo sousedovi přeteče vana.





9. Zabezpečte společné prostory

Zvýšenou pozornost bývá dobré věnovat nejen samotnému bytu, ale i společným prostorám a sklepům v bytovém domě. Všechny by měly být dobře osvětlené, vyklizené a přístupné jen nájemníkům. Tohle je ovšem dlouhodobá záležitost. Vyplatí se také zvážit, zda neinvestovat do kvalitního elektronického zámku a elektronického klíče se kterým neřešíte výměny vložky a který může být jeden pro všechny prostory, včetně sklepa.

10. Využijte technických vymožeností

Investujte do poplašného systému, byť jednoduchého, nebo alespoň do GSM zajištění s možností odposlechu místnosti. Od věci není ani trezor.