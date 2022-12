EU chce vyměnitelné baterie v telefonech, Rusko opustilo sto tisíc ajťáků, šifrování v Gmailu

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?

Evropská unie chce prosadit povinně vyměnitelné baterie v mobilních telefonech. Parlament a Rada se shodly na předběžné dohodě. Po povinném USB-C nebo alternativních app storech v iOS by mohlo jít o další velký zásah do trhu. A opět není jasné, zda někdo něco takového skutečně chce. A jaké budou dopady na samotnou techniku, například velikost telefonů, jejich voděodolnost a tak dále. Regulace se týká baterií i řady dalších oblastí.

Rusko tento rok opustilo sto tisíc IT odborníků. Odešli zejména do zemí jako Arménie, Gruzie, Kazachstán, Turecko a Dubaj. Zřejmě ale prchli před možnou mobilizací a kvůli zhoršujícímu se životními stylu. Osmdesát procent uprchlých ajťáků totiž na dálku nadále pracuje pro ruské firmy. Ruské ministerstvo pro digitální rozvoj vyzvalo, aby se nezaváděla přísná opatření pro práci na dálku, protože by to uprchlé IT odborníky nutilo hledat si práci u zahraničních firem.

Google spustí end-to-end šifrování v Gmailu. Šifrování na straně klienta má zajistit, že údaje v těle e-mailů a přílohách nebudou pro servery Googlu rozluštitelné. Správu klíčů mají zajišťovat vybraní partneři Googlu. Služba je zatím k dispozici zákazníkům Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus a Education Standard, nutné je přihlášení do beta testu.

John Carmack definitivně končí ve firmě Meta. Uvedl, že tím končí jeho desetiletá éra ve vývoji virtuální reality. V Metě/Facebooku pracoval na Oculusu, dříve jako CTO a později jako externí poradce. Carmackovi mimo jiné vadí, že je Meta plná procesů a byrokracie a že se věci hýbou pomalu. A to i přesto, že jde pro Zuckerberga o prioritu a neváhá investovat desítky miliard dolarů. Carmack se nyní věnuje vlastnímu startupu Keen Technologies. Získal pro něj první investici a chce pracovat na univerzální AI. Podobně jako čeští GoodAI.





Ivan Bartoš chce kvůli Digitální informační agentuře (DIA) spojit ministerstva v jednoho obřího zadavatele veřejných zakázek. Je to špatně, a navíc v rozporu se směrnicí Evropské unie, rozebírá INDOC.

V pražském CAMPu nedávno proběhly přednášky o urbanismu herních měst. Vystoupili Daniel Vávra (Mafia, Kingdom Come: Deliverance), Vladimír Vilimovský (CD Projekt RED, Cyberpunk 2077) a Jaromír Möwald. Záznam je k dispozici zde.

OpenAI vydává nástroj Point-E, který dokáže generovat 3D objekty na základě textového zadání. Využívá 3D point cloudy. Více je na GitHubu.

Chystaná továrna Intelu ve východoněmeckém Magdeburgu se opozdí, píší tamní noviny Volksstimme. Intel chce po německé vládě další dotace, už dostal 6,8 miliardy eur. Změnily se prý ekonomické podmínky, takže mají růst náklady. Navíc opadla tak masivní poptávka po čipech – tedy alespoň po těch, které produkuje Intel, například v automotive jsou stále značné problémy.

Americký Chips Act a Science Act už má konkrétní přínosy. Alespoň podle ministryně Giny Raimondo. Díky těmto zákonům se rozjelo 40 nových projektů, zmobilizovalo 200 miliard dolarů v soukromých investicích a vznikne 40 tisíc nových a dobře placených míst. Mají zahrnovat i ty, kdy si bez vysokoškolského titulu pracovníci přijdou na 125 tisíc dolarů ročně. Chips Act vytvořil podmínky pro stavbu čipových továren a poskytl na to 52 miliard dolarů.

Polovodičové firmy do roku 2024 investují 500 miliard dolarů na stavbu 84 nových továren, spočítala oborová organizace SEMI. Teď se buduje 33 fabů, příští rok se bude stavět 28 fabů. Podle SEMI to reflektuje zvýšené strategické zájmy v politice i byznysu.

Evropská unie uvolní 270 milionů eur na rozvoj RISC-V, tedy otevřené konkurence ARMu. Stane se tak skrze EuroHPC, což je evropská organizace budující zdejší síť superpočítačů, spadá tam i ostravská Karolina. V rámci EuroHPC už se vyvíjí RISC-V akcelerátory pro superpočítače a má se pokračovat v budování takzvané suverenity. O RISC-V se mluví stále více jako o budoucnosti, zde je například shrnutí z nedávného summitu.

Firma Ventana Micro Systems představila svůj serverový čip postavený na RISC-V. Veyron V1 bude mít až 192 jader s maximální frekvencí 3,6 GHz, 48MB L3 cache a vyrábět se bude pomocí 5nm procesu.

Huawei si údajně podalo patent ohledně EUV výroby čipů od sedmi nanometrů níže. Firma po zavedených amerických sankcích masivně do polovodičů investuje, stejně jako zbytek Číny. Objevují se názory, že americký tlak z Huawei vytvoří nový Samsung. Huawei nicméně mezitím došly čipy Kirin vyvíjené dceřinkou HiSilicon. Huawei je používá v chytrých telefonech a před sankcemi patřily k tomu nejlepšímu na trhu.

Výkonný ředitel Vodafone Group Nick Read končí. Je to ukázka toho, jak silní mohou být aktivističtí investoři, píše Ondřej Malý. Vodafone chce také dělat redukce, dotkne se to i Česka?

Ukrajina získá dalších deset tisíc stanic Starlink pro příjem satelitního internetu. Pomáhají jí v tom země Evropské unie. Starlink byl pro fungování Ukrajiny jednou z klíčových součástí. Další bylo stěhování infrastruktury v obrněných kufrech do cloudu a zahraničí.

Google, Apple a Mozilla vytvoří jednotný benchmark pro testování webových prohlížečů a zobrazování webových aplikací. Vycházet se bude ze Speedometru.

Pokud čekáte, že se příští rok objeví Raspberry Pi 5, tak nečekejte. Práce na něm začnou nejdříve v druhé polovině 2023, zaznělo v tomto rozhovoru s CEO. Firma také nedávno informovala, že se špatná situace kolem dodavatelských řetězců trochu zlepšila.

Výkonný ředitel TSMC se vyjádřil, že se mu současné geopolitické bitky ohledně výroby a dodávek čipů moc nelíbí. Dle jeho slov to ničí produktivitu a efektivitu a redukuje to výhody volného trhu. Zhoršila se také důvěra mezi zeměmi.

Samsung rozjel výrobu pamětí DDR5 na 12nm procesu. Dosahovat by měly na rychlosti 7200 MHz, tedy DDR5–7200 podle JEDEC.

Workday má nového Co-CEO, stal se jím Carl Eschenbach. Ten působil v Sequoia Capital a dříve jako provozní šéf VMwaru. Workday má vývoj i v Česku, a to díky akvizici startupu Stories.