EU spustila nejvyspělejší výrobu čipů světa, Rusové zakotvení v Praze dají 400 miliard do AI, disky dál zdražují

Vždy v pátek připravuje reportér Jan Sedlák výběr zajímavých zpráv ze světa IT. Co se událo v tomto týdnu?
Evropa spouští nejvyspělejší výrobní linku na čipy na světě. Má určovat další milníky v oboru. Jde o pilotní prototypovací linku NanoIC, která se zaměří na výrobní procesy pod dva nanometry. Rozbíhá se v belgickém Imecu, což je hlavní světové výzkumné centrum tohoto druhu, kam se jezdí radit TSMC, Intel, Samsung a další. Určuje to, jak bude polovodičová výroba vypadat za několik let.
Do Česka se dere nový armádní softwarový dodavatel napojený i na Gripeny. Chce využít zdejší výroby CV90 či nákupu F-35. Švédský Systecon vyvíjí software Opus Suite, pomocí něhož lze například zjistit celkovou cenu vojenské techniky během životního cyklu, tedy ne pouze pořizovací cenu, ale celkové náklady včetně oprav, náhradních dílů a tak dále. Švédové jsou standardem v rámci armád a zemí NATO a pronikají i do zbrojní výroby. U nás mají partnerství s firmou PragoData.
Rusové zakotvení v Praze letos investují přes 400 miliard do datacenter pro umělou inteligenci. Nebius, který vznikl ze zahraničních aktiv jinak v podstatě znárodněného Yandexu, také za 275 milionů dolarů koupil firmu Tavily pro napojování AI na webová data a buduje vlastní GPU cloud. Nebius v Praze staví inženýrské centrum, dodává třeba Microsoftu.
Rusko postupně omezuje přístup ke komunikátorům WhatsApp a Telegram. Národní DNS blokuje domény WhatsAppu, jsou snižovány kvality služeb a podobně. Podle Pavla Durova se Rusko snaží lidi donutit používat státní sledovanou aplikaci Max.
Po pamětech ve velkém zdražují i disky. Situace se bude zhoršovat, trh se chystá zachránit Čína. “Situace je velmi složitá. Zákazníkům doporučuji datová úložiště kupovat hned, jak je potřebují. Není jasné, co bude, ceny rostou velice rychle,” uvedl například Sam Werner, ředitel divize datových systémů společnosti IBM. Třeba WD má do konce roku vyprodáno. Ředitel Phisonu (řadiče do disků) varoval, že krize kolem nedostatků čipů DRAM a NAND může pokračovat i do roku 2030.
USA odstranily ze sankčního seznamu čínské firmy YMTC a CXMT. První vyrábí NAND čipy do SSD disků, drahá DRAM čipy do RAM, a společně dělají i na HBM pro AI akcelerátory. Apple už dříve chtěl hlavně s YMTC spolupracovat, kvůli sankcím USA z toho ale ustoupil. Teď se zdá, že opět dojde ke sbližování. Vypadá to, že čínští výrobci paměťových čipů do značné míry dohánějí Samsung a spol. Tedy až na HBM, tam je to stále o generaci až dvě pozadu. Šéf Nvidie Jensen Huang uvedl, že čínské čipové firmy jsou nanosekundu za západem.
Micron rozjel výrobu prvního SSD disku s PCIe 6.0 na světě. Jde o model 9650 se čtyřmi linkami. Sekvenční čtení má dosahovat až 28 GB/s, zápis až 14 GB/s. Disk je určený do serverů, připojovat se bude přes E1.S a E3.S.
Samsung začal expedovat paměti HBM4. Rychlosti mají až 11,7 Gb/s, časem ještě vyšší. Paměťový čip se produkuje 6nm procesem a řídící část pomocí 4nm procedury. Používá se 12 vrstev, takže lze mít 24 až 36GB čipy. Časem se najede na 16 vrstev a 48GB verze. Zákazníky budou producenti AI čipů jako Nvidia a AMD. Samsung také dodal Qualcommu první testovací vzorky pamětí LPDDR6X.
OpenAI už nepoužívá jen Nvidii. Nový model GPT-5.3-Codex-Spark běží na AI čipech od firmy Cerebras. Jak jsme na Lupě ukazovali, Cerebras dodává největší čip na světě, má rozměry waferu. Používá SRAM a je orientovaný hlavně na inferenci a rychlé přenosy dat z integrované paměti. Nvidia i kvůli SRAM investovala 20 miliard dolarů do firmy Groq, konkurence Cerebrasu.
Meta ve svých datacentrech masivně nasadí procesory ARM. Konkrétně půjde o modely Nvidia Grace, které mají 72 jader ARM Neoverse V2 s podporou až 480 GB paměti LPDDR5X. Testují se také novější modely Vera s 88 jádry či podporou PCIe 6.0. Firma uvedla, že ARM je oproti současnému řešení (x86) efektivnější.
Google spustil preview technologie WebMCP. Mohlo by jít o budoucí standard pro interakci webových stránek s AI agenty, kteří tak dostanou jasný přístup k funkcím, takže půjde automatizovat řadu věcí.
Anthropic nakonec v posledním kole získal dalších 30 miliard dolarů. Oceněn byl na 380 miliard dolarů. Investici vedl singapurský fond GIC, který v minulosti držel podíl v CETINu.
Britský startup Ineffable Intelligence získal investici ve výši jedné miliardy dolarů. Jde o nejvyšší kolo seed v historii Evropy. Firma Davida Silvera, jednoho z předních evropských AI vědců a bývalého zaměstnance DeepMind, byla ohodnocena na čtyři miliardy dolarů. Startup se zabývá trénováním AI skrze reinforcement learning. Paper je k dispozici zde.
Google představil telefon Pixel 10a. Jde o levnější a odlehčenou verzi klasického Pixelu 10, o němž jsme na Lupě psali. Novinka stojí 13 290 korun (128 GB) a 15 690 korun (256 GB). K dispozici je čip Tensor G4, 8 GB RAM nebo 120Hz displej.
Lenovo čelí žalobě, že posílá data občanů USA do Číny. Jde o hromadnou žalobu, kterou podala právnická kancelář Almeida Law Group. Lenovo prý má sbírat data o uživatelích skrze reklamní systém a posílat je centrále v Pekingu, což má být hrozbou pro národní bezpečnost. Lenovo to odmítá. O složité historii a zakotvení Lenova jsme psali v reportáži z Číny. Rovněž čínský TP-Link zase čelí žalobě v Texasu. Důvody jsou podobné, napojení na čínskou vládu a bezpečnostní díry.
Nvidia DLSS 4.5 má lepší kvalitu obrazu než je nativní rozlišení. Vychází to z testu ComputerBase. Zdá se, že Nvidia bude na tento druh generování grafiky skrze AI sázet stále více, takže cynici mohou říci, že inovace lze čekat hlavně na softwarové, nikoliv hardwarové stránce GPU.
Intel po nějaké době lelkování vydal nové procesory Xeon pro pracovní stanice. Jde o 3nm kusy Xeon 600 s 12 až 86 jádry. Threadripper od AMD tak získává potřebnou konkurenci.
Legendární evropská značka Bull se vrací. Bull dlouhá léta vyrábí superpočítače a poslední roky byl součástí francouzské skupiny Atos, respektive Eviden. Nyní došlo k přejmenování a větší nezávislosti HPC sekce, která soupeří hlavně s HPE. Silný regionální tým Bullu sedí v Praze.
Příchod nového hráče v high-end zakázkové výrobě čipů se blíží. Japonský Rapidus už poskytnul možným zákazníkům nástroje (PDK) pro chystanou 2nm produkci. S masovou výrobou se počítá v druhé polovině příštího roku, začne se s šesti tisíci wafery měsíčně a dojde až k 25 tisícům.
Oracle slíbil, že opět zapojí komunitu do vývoje MySQL. Firma další vývoj označuje za novou éru a reaguje tak na řadu kritiky, kdy nebyly přijímány komunitní příspěvky a podobně.
