Facebook hrozí odchodem z Evropy, Wikipedia chystá redesign a Twitter před retweetem vyzve k přečtení článku

1,56 milionu historických fotografií najdete v Newspaper Navigator . Není to samozřejmě nejrychlejší ani nijak extra vymazlené, ale vyváží to poklady, které tam objevíte.

Čína nemá důvod pro odsouhlasení „prodeje“ TikToku a samozřejmě to neváhá v tamních novinách patřičně komentovat. Přímo slovy „špinavý a neférový“ deal založený na „šikaně a vydírání“ Donaldem Trumpem. Via China has no reason to approve ‚dirty‘ TikTok deal: China Daily .

Casey Newton opouští The Verge a míří na Substack. V The Verge od roku 2017 vydal více než 750 dílů newsletteru The Interface (má přes 20 tisíc předplatitelů). Substack je nástroj právě pro tvorbu newsletterů. Přečtěte si rozhovor v Casey Newton on Leaving ‘The Verge’ for Substack and the Future of Tech Journalism.

YouTube chce využít AI pro zjišťování, jak věkově omezit videa. Pro diváky to bude znamenat nutnost přihlásit se, a to včetně těch, kteří se budou dívat na videa umístěna mimo YouTube. Detaily v Using technology to more consistently apply age restrictions.

Wikipedia chystá redesign. Po deseti letech. Detaily v Reading/Web/Desktop Improvements, nic velkého neočekávejte a některé změny jsou úsměvné. Třeba „omezení šířky obsahu“, které přichází se zcela minimální změnou a nechává obsah víceméně stejně široký a stále obtížně čitelný.

HARDWARE

Amazon má nové balonkovité Echo Dot. Cenově začínají na 50 USD a varianta s LED hodinami vyjde na 60 USD. Podobně vypadá i nové klasické Echo, které vyjde na 99 USD.

Ring má novou domácí bezpečnostní kameru v podobě dronu. Ten může létat po domě či bytě. Always Home Cam by měla stát 250 USD a dostupná bude až příští rok. Vzlétá z dokovací stanice kdykoliv je to potřeba (nebo po aktivaci uživatelem) a po návratu se ve stanici nabíjí. Via Ring’s latest security camera is a drone that flies around inside your house.

Dá se Raspberry Pi 4 použít jako stolní počítač? V Raspberry Pi 4 as Desktop Computer: Is It Really Viable? najdete slušný přehled o tom, jak Pi 4 přizpůsobit co nejvíce používání jako domácí/stolní počítače, ale závěr je samozřejmě ten, že plnohodnotnou náhradou není.

Jak to vypadá, když někdo hackne kávovar? Na to se můžete podívat ve When coffee makers are demanding a ransom, you know IoT is screwed. A představit si, že takto hacknutou mašinku třeba využívá útočník pro vydírání.

SOFTWARE

Twitter zkoumá rasové předsudky algoritmu pro vytváření náhledů fotografií. Má totiž více v oblibě bílé obličeje oproti těm černým. Twitter software testoval a neobjevil žádný problém, ale asi bude muset testovat znovu. Zajímavý problém má i Zoom. Via Twitter investigates racial bias in image previews.

Google už neumožní placená rozšíření pro Chrome. Tvůrci budou muset najít jiný způsob, jak si zajistit platby od uživatelů. Souvisí to s „dočasným“ přerušením plateb v Chrome Web Store, ke kterému došlo dříve v letošním roce jako následek růstu škodlivých rozšíření. Via Google is pulling the plug on paid Chrome extensions over the next year.

Google spustil Tables, konkurenci pro Airtable. Jde o nástroj pro sledování projektů. Via Google launches a work-tracking tool and Airtable rival, Tables.

V roce 2021 by mělo být možné si pořídit Microsoft Office za jednorázovou cenu. Bez nutnosti platit měsíčně za Microsoft 365. Lze se tak domnívat z věty „Microsoft Office will also see a new perpetual release for both Windows and Mac, in the second half of 2021“ v příspěvku na blogu.

Adobe se pokouší napravit nepoužitelnost PDF na mobilních zařízeních. Nový Adobe Acrobat si na pomoc vzal Sensei, strojové učení, které v Liquid Mode bude přeformátovávat dokumenty tak, aby se daly použít na mobilních zařízeních. Jde o vedlejší efekt toho, že PDF z původního dokumentu udělá něco, co perfektně vypadá v tiskárně nebo na velkém displeji, ale už nemá moc společného s původním dokumentem. A tím pádem neumí změnit formátování.

MARKETING A KOMUNIKACE

Studio Ghibli uvolnilo 400 volně použitelných obrázků z osmi filmů. Další filmy by měly následovat. Via Studio Ghibli releases 400 free-to-use images from eight of its classic films, with more to come a From this month, we will start providing scene photos of Studio Ghibli works.

Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula má nový účet na Twitteru. A k tomu také minimálně tři staré, z nichž jeden byl aktivní od dubna 2020. Otázkou je, proč si zakládal nový, když už od dubna jeden aktivní je. Záhady. 1) @PrymulaRoman aktivní a funkční od dubna, 2) @RomanPrymula mrtvý od roku 2011 a 3) @rprymula mrtvý od roku 2012.

Víte, kdo nejvíce inzeruje na YouTube v USA? Mrkněte do Top YouTube Advertisers So Far This Year. Je to docela zajímavé, protože na prvním místě je PayPal, který o polovinu předstihuje druhý Apple.

Možný konec TikToku v USA je důležitou lekcí pro osobnosti coby značky. Na TikToku (ale ani jinde) nemají zaručeno vlastnictví značky a kdykoliv o ni mohou přijít. Čtěte v Threat of TikTok Ban Shows the Need for Ownership Urgency for Personal Brands.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Federální soudkyně na poslední chvíli (dočasně) znemožnila Donaldu Trumpovi zakázat WeChat. Podle ní jsou v kontra-žalobě podané uživateli WeChatu předloženy zásadní otázky týkající se podstaty Prvního dodatku. Via A judge has stalled the WeChat App Store ban a U.S. WeChat Users Alliance v. Donald J. Trump (3:20-cv-05910).

Aplikaci Bingu uniklo 6,5 TB dat záznamů o tom, co uživatelé vyhledávali. Původně zabezpečená databáze někdy v září přestala být zabezpečena. Data obsahují vyhledaný text, geolokaci, čas, zařízení a operační systém. Via Microsoft Bing Suffers a Huge User Data Leak a Data Leak: Unsecured Server Exposed Bing Mobile App Data.

Shopify má problém s krádeží údajů od 200 prodejců, za kterou stojí dva ze zaměstnanců. V uniklých datech mohou být i data o zákaznících jednotlivých e-shopů. Via Incident Update.

Zdrojový kód pro Windows XP se možná objevil na 4chan. Samozřejmě je otázkou, zda to je skutečně (kompletní) zdrojový kód. Pokud ano, tak to může znamenat problém pro ještě stále dost velké množství lidí a firem, které XP používají. Via Looks Like the Windows XP Source Code Just Leaked on 4chan.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook vyhrožuje opuštěním Evropy, pokud na něj regulátoři nepřestanou tlačit. Problémem je požadavek, aby data evropských uživatelů nebyla přenášena do USA, a ve hře je 400 milionů uživatelů Facebooku i Instagramu. Mírně pikantní je vlastně i to, že ve stejnou chvíli chce USA totéž po TikToku, tedy aby data občanů USA zůstávala v USA. Facebook přitom svou výhrůžku odmítá považovat za výhrůžku. V argumentaci se objevuje i to, že Facebook v Evropě stojí za obratem ve výši 208 miliard eur. Dost dobrý důvod, proč je to jen prázdné vyhrožování. Via Facebook Says it Will Stop Operating in Europe If Regulators Don’t Back Down.

Instagram prodloužil videa v Reels na 30 sekund a snaží se je vylepšit. Problém je, že o Reels není zájem. Vylepšený je i editor pro vytváření videí. Že se nedaří, není překvapivé, Reels jsou stále ukryta kdesi v hloubi Instagramu, a opakuje se tak stejně chybný postup jako s Instagram TV. Via Instagram’s TikTok clone Reels updates to allow longer videos, easier edits.

Facebook ruší penalizaci reklam obsahujících v obrázcích text. Původní striktní zákaz více než 20 % plochy zasažené textem se před pár lety změnil na omezování zobrazování přímo úměrné objemu textu v inzerátech. Tolik let komplikování života marketérům a náhle to není potřeba. Via Facebook Is Removing Its Restrictions on Text Content in Facebook Ad Images.

Twitter to myslí vážně s varováním před retweetem. Bude v něm upozorňovat, že si máte přečíst, co vlastně retweetujete. V testech Twitteru vyšlo, že uživatelé o 40 % více otevírali sdílené články než bez této výzvy.

LinkedIn nasazuje nový vzhled a Příběhy pouští do celého světa. Podrobnosti v LinkedIn Launches Updated Look, Makes LinkedIn Stories Available to All Users.

MOBILNÍ APLIKACE

Facebook chce, aby Apple umožnil Messengeru stát se výchozí aplikací pro zprávy. Reaguje tak na možnost změnit si výchozí prohlížeč a klienta pro e-mail od iOS 14. Via Facebook Opens New Fight With Apple Over Messaging.

STARTUPY A EKONOMIKA

Microsoft kupuje ZeniMac Media a tím Bethesda Softworks (The Elders Scrolls, Fallou, DOOM, Quake, Wolfenstein, Dishonored a další) za 7,5 miliardy dolarů v hotovosti. Viz též WHY MICROSOFT IS THE PERFECT FIT.

Firefox klesl o 85 procent, ale nejvyšší šéf je přesto o 400 procent lépe placený – upozorňuje Firefox usage is down 85% despite Mozilla's top exec pay going up 400%. Upozorňuje i na přezaměstnanost a otazníky okolo zdrojů příjmů. A jak příjmy klesají, tak propouští hlavně inženýrské profese.

Apple dal Facebooku výjimku do konce roku. Nebude účtovat 30 % z ceny placených online událostí. Celé je to ale součástí dlouhodobé a stále intenzivnější bitvy o to, kolik a z čeho může Apple získávat provize. Facebook v téhle věci Apple trochu doběhl v tom, že online události, zejména různorodé vzdělávací, ponechal zcela bez jakýchkoliv vlastních poplatků. A totéž chtěl po Applu, který dokonce původně zakázal Facebooku informovat o tom, že si strhává 30 procent z každé platby. „Úleva“ do konce roku je ale ve skutečnosti „čas na to“, aby Facebook přešel z Facebook Pay na klasické nákupy v aplikaci. A tím umožnil Apple vybírat svých třicet procent. Via Apple backs down on taking 30% cut of paid online events on Facebook.

Čínsko-americká obchodní válka pokračuje. USA omezuje vývoz pro SMIC. Ten je největším čínským výrobcem čipů. USA uvádí, že je zde nepřijatelné riziko, že vyvážené zboží by mohlo být použito pro vojenské účely. Via U.S. imposes curbs on exports to China's top chipmaker SMIC.

INFOGRAFIKY

Množství zajímavých internetových statistik a faktů najdete v infografice 99+ Amazing Internet Statistics and Facts.

Čtyři trendy měnící marketing v roce 2020 a dalších v podobě infografiky. Nutno dodat, že většina z nich je něco, co se už dlouhé roky uvádí jako trendy.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.