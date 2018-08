 »  Facebook mazal falešné účty a stránky, WordPress na křižovatce a Google chystá podcastovou aplikaci

Facebook odstranil stovky falešných skupin, stránek i účtů na Facebooku i Instagramu. Na (nejenom) volby v USA se podle něj chystají už nejenom Rusové, ale také Írán. Viz Taking Down More Coordinated Inauthentic Behavior, kde je zajímavá zmínka o FireEye a jejich tipu na Liberty Free Press, síť stránek a účtů. Možná konečně Facebook začne likvidovat i ty záplavy fake stránek, které vydavatelé (včetně těch českých) používají pro umělé posilování návštěvnosti.

Facebook si označuje důvěryhodnost uživatelů v podobě skóre od nuly do jedničky. Teď ale tvrdí, že myšlenka centrálního reputačního skóre je „prostě špatná“ a také tvrdí, že Washington Post (který na to přišel) používá zavádějící titulek. Má prý jít o proces, který uživatele ochrání před lidmi snažícími se podvádět systém označováním zpráv jako fake news. Skóre tak prý mají mít jen ti, kdo někdy označili nějakou zprávu jako falešnou. Viz Facebook Pushes Back on Reporting About its User Trust Ranking.

Virální video robota kráčejícího po ulici vyvolalo zájem. Možná jste si říkali, kde jsem tohle vlastně viděl? Říkali jste si to správně, je to Adam od Oats Studios. Ti před osmi a více měsíci vytvářeli skvělá videa naznačující vznik filmů a řadu dalších věcí. Od té doby bohužel nic.

TELEgraficky

RIP Time Travel ■ Elm 0.19 ■ Elizabeth Harvest ■ JSLinux ■ TIME a topící se Trump ■ NotPetya ■ VORACLE útok ■ Spycam porn ■ California.com prodána ■ Google France skončil s Google+ ■ ICO Indiegogo nedopadlo

WEBDESIGN, INTERNET

Čína má více než 800 milionů uživatelů internetu. Viz Chinese internet users surge to 802 million in test of government’s ability to manage world’s biggest online community a nutno dodat, že stále je kam růst (online nejsou dva z pěti, penetrace je 57,7 %). Pouze 1,7 % z uživatelů nepřistupuje na internet přes mobilní zařízení a 566 milionů používá mobilní platby (až o řád výše, než jak je tomu například v USA).

Pouze třetina webů, co používají AMP, se dočkala navýšení návštěvnosti. AMP přitom přináší řadu komplikací, od technického rázu a nákladů na vývoj a udržování v chodu až po omezení možnosti příjmů z reklamy. Analýza Chartbeatu ukazuje, že někde AMP přináší až 58% pokles návštěvnosti, jinde až 151% růst. Viz Chartbeat: Only A Third Of Google AMP Publishers See Traffic Boost a Research Study: Only 1 in 3 publishers see a clear traffic boost from AMP.

WordPress prý stojí na křižovatce. Píše to Jonathan Bailey ve WordPress is at a Crossroads. Zajímavé čtení ukazuje, jak rozdílné mohou mít lidé požadavky na CMS. Z našeho českého malého rybníčku je tam úsměvné třeba to, že podle Jonathana je Medium a Tumblr oproti WordPressu lepší, protože má čtenáře. V čem ale například má pravdu? V tom, že WordPress musí dokončit nové rozhraní, to staré je prostě příliš poplatné době před deseti lety. V čem pro změnu pravdu nemá, je bědování nad tím, že na e-shopy se hodí něco jiného než WordPress. To je logické, protože k tomu WordPress určený není. Užitečné čtení.

SOFTWARE

Windows 95 můžete mít jako aplikaci pro macOS, Linux i Windows. Ano, jako aplikaci a fungovat bude skoro všechno (až na Internet Explorer například). Viz Windows 95 is now an app you can download and install on macOS, Windows, and Linux.

Hru GTA V je možné kompletně dohrát za 10 hodin. Fascinující, neuvěřitelné a šílené. Viz GTA V World Record Speedrun Is A Grueling, Fascinating Ten Hours a klidně se na těch 10 hodin podívejte na YouTube.

Stormdivers možná budou chtít konkurovat Fortnite:

Chrome (68) při spuštění označuje Dropbox za nekompatibilní aplikaci a nabízí uživateli, aby Dropbox z počítače (nikoliv z Chrome) odinstaloval. Je to pomýlené varování a stačí počkat na další verzi Chromu (varování je záložka, která jde normálně zavřít). Hlavně to ale nepište do Dropboxu, jejich uživatelská podpora se projevuje jako klasičtí mimoni. Prý máte použít jiný prohlížeč nebo incognito režim.

HARDWARE

Zvláštní, v tomhle článku si někdo stěžuje, že mu GSM telefon nefunguje v CDMA síti. Viz Apple Kills The SIM Card, kde to navíc záhadně míchají s výměnou SIM karty a blížícími se eSIM (přímo integrovanými). Něco tak zmateného si asi hned tak nebudete mít šanci přečíst.

MARKETING A KOMUNIKACE

Huawei v reklamě ukazuje záběry ze zrcadlovky, jako by byly z mobilu. Skoro by se dalo říci, že v tomto ohledu se firmy zřejmě nikdy nepoučí. A také to, že na podobné podvody se prostě prakticky vždy přijde. Nejvtipnější na této nové kauze je, že to na sebe prozradili sami v Huawei, asi trochu omylem na Instagramu. Viz Huawei gets caught faking DSLR shots as smartphone pictures in a commercial, kde je ještě pár příkladů toho, jak si Huawei „pomáhá“ v reklamě.

Podivná armáda botů na Twitteru brání práci ve skladech Amazonu. Viz What is this weird Twitter army of Amazon drones cheerfully defending warehouse work? Na konci zjistíte, že tuhle nepochopitelnou aktivitu organizuje a platí Amazon.

Facebook ještě více tlačí Příběhy. Ve With news-feed user growth slowing, Facebook revs its pitch for Instagram Stories upozorňují, že u inzerentů Facebook už neřeší klasický newsfeed na Facebooku, ale snaží se je přetáhnout na Instagram a k využití Příběhů. Vlastně je to docela dobrá taktika, něco, co se automaticky přehrává, se bude skvěle vykazovat jako úspěšné. Bohužel média (a DigiDay není výjimkou) budou příštích pár let opakovat výmysly Facebooku o tom, že na Instagramu je silnější zapojení než na Facebooku. A vynechávat to, že cokoliv, co se automaticky přehrává, těžko může nabízet věrohodné metriky.

BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, PRÁVO

Hacknuté účty na Instagramu vyvolávají pochybnosti o dvoufaktorovém ověření, píší v Instagram hacks raise questions about its 2FA security. Tady je nutné dodat, že Instagram má 2FA v klasické základní SMS podobě, která je méně vhodná, ale také lepší než nic. Na druhou stranu, tyhle pochyby vyvolává to, že zhruba 10 z 275 hacknutých uvádí, že používali 2FA.

Přišel o práci poté, co se jeho Instagram o prdění v práci stal virálním. Což je tak trochu zvláštní, když si uvědomíte, že prdící aplikace byly (svého času) zásadním obsahem App Store a Google Play. Budiž. Viz Security guard loses his job after going viral for farting at work.

Facebook odstranil aplikaci Onavo z App Store. Porušovala Pravidla. Což není žádné překvapení, tahle aplikace tvrdila, že jde o VPN ochraňující soukromí, ve skutečnosti ji ale Facebook využíval k sledování toho, co v telefonu děláte, jaké tam máte aplikace a kam chodíte. Prostě klasický spyware. Pokud tuhle aplikaci čirou náhodou ještě někde máte, tak co nejrychleji smazat. Viz Facebook Pulls Its Data-Harvesting Onavo VPN From App Store After Apple Says It Violates Rules.

Americký T-Mobile byl hacknut, zásah se týká 2 milionů zákazníků (ze 77 milionů). Co vlastně hackeři získali, známo není, ale nemělo by jít o finanční data ani hesla. Viz Hackers stole Personal Data of 2 Million T-Mobile Customers a informace přímo od T-Mobile. Zajímavé je, že to opět vypadá na přístup k API, které nemělo být veřejně dostupné.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Facebook rozdmýchával útoky proti imigrantům v Německu. Zjistila to studie, která sledovala dění v malém městě Dirk Denkhaus, kde klesá počet obyvatel, klesá ekonomika a žije tu množství nudících se mladých lidí. Viz Facebook Fueled Anti-Refugee Attacks in Germany, New Research Suggests. Poučné čtení. Včetně studie, kterou najdete v Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime.

Instagram bude uživatelům zobrazovat doporučené příspěvky od účtů, které nesledují. Postupná proměna v další Facebook tak pokračuje, byť prozatím je uvidí uživatelé pouze na konci newsfeedu. Viz Testing Recommended Posts in Feed.

Je vůbec možné, aby Facebook dokázal moderovat a hlídat příspěvky dvou miliard lidí? Navíc ve stovce jazyků a v zemích, kde vůbec nemá zastoupení? V The Impossible Job: Inside Facebook’s Struggle to Moderate Two Billion People se tématu věnují a ukazují, že Facebook si stále myslí, že to zvládne. Osobně bych k tomu dodal, že to by Facebook musel přestat snít o algoritmech, které to udělají bez lidí, a začít otevírat lokální zastoupení a týmy. Jenže to je moc pracné, a hlavně nákladné. Ve výše uvedeném článku je navíc řada dostatečně absurdních případů, které ukazují, proč tohle nikdy nemůže fungovat.

Měli bychom se všichni vrátit zpět na Tumblr? Zajímavý nápad v souvislosti s Twitterem a jeho nejasnou budoucností. Samozřejmě poplatný USA, kde tenhle nápad vznikl. Tumblr v Česku nikdy masově rozšířený nebyl. Na druhou stranu, Tumblr je v první padesátce světových webů (podle Alexy, takže to berte s rezervou). Viz LET’S ALL GO BACK TO TUMBLR.

CEO Twitteru Jack Dorsey přiznal, že Twitter je poněkud levicový. Viz Twitter CEO Jack Dorsey: I ‚fully admit‘ our bias is ‚more left-leaning‘. Vliv na rozhodování o obsahu na Twitteru to ale prý rozhodně nemá. Horší bude, že tady se spíš projevuje onen naivistický pohled lidí, jako je Dorsey či Zuckerberg, na svět. Má opravdu hodně společného s levicovými ideologiemi.

Ve čtvrtek měl Facebook špatný den, nešlo vkládat příspěvky a již vložené se skrývaly. Vše bez jakéhokoliv vysvětlení. Prostě jste vložili příspěvek (zejména na stránku) a on náhle nebo po pár minutách zmizel. Jako obvykle to nebyl problém u vás, to se jen Facebooku něco rozbilo a trvalo několik hodin, než to dal do pořádku. Od Facebooku omluvu ani informace nečekejte, ale případně viz FACEBOOK POSTS DISAPPEARING AS SITE HIT BY BUG. A pozor, je dost dobře možné, že pokud jste pod vlivem téhle chyby posty vkládali znovu, tak se ty „zmizelé“ vrátily.

MOBILNÍ APLIKACE

Google pracuje na „experimentální“ podcastové aplikaci Shotwave. Experimentální proto, že na ní pracuje Area 120 inkubátor. Podcastová dost dobře možná proto, že to, co v téhle oblasti Google má, je hodně nedostačující. Viz Google is developing an experimental podcast app called Shortwave.

Netflix se pokouší obejít nutnost odvádět Applu 30 % z každé částky (15 % z opakovaného předplatného) a nelze se moc divit, že nechce třetinu všech předplatných přes Apple dávat právě Applu. Nové platby se pokouší vybírat mimo iTunes, přesměrováním na mobilní web. O totéž se má pokoušet i u Googlu, který si také sráží 30% odvody. Viz Netflix tests a bypass of iTunes billing in 33 markets. Úvaha na téma 30% „zdanění“ viz The 30% Tax.

Verizon omezil „neomezená“ data požárníků při hašení požárů v Kalifornii a ani ve výjimečné situaci jim neslevil, museli si připlatit, aby byli schopni fungovat. Podle Verizonu šlo o „chybu na zákaznické podpoře“ a „rozhodně to nemá nic společného se síťovou neutralitou“. Omezení „neomezených“ dat se přitom týkalo vozidla, které používalo SIMku pro komunikaci. Viz Verizon throttled fire department’s “unlimited” data during Calif. wildfire.

STARTUPY A EKONOMIKA

Smluvní pracovníci testující chyby pro Microsoft chtěli lepší podmínky. Neustáli to, ani když si založili odbory. V tomhle přitom nejde zdaleka o ojedinělý případ – „nová“ a „digitální“ ekonomika je hodně založená na nezaměstnávání lidí (stačí se podívat na Uber, Lyft, Taskrabbit, Amazon, Google, Facebook atd). Mít lidi na smlouvu je totiž levnější. Snáze se jich lze zbavit, není jim potřeba věnovat tolik pozornosti. Viz Microsoft Bug Testers Unionized. Then They Were Dismissed.

Ofo odmítá, že by snad firmu měl koupit ridesharingový gigant Didi. Zajímavé na tom je, že se to už řeší dobře druhým rokem a vždy byly zprávy o akvizici „skoro zaručené“. Jisté je jenom to, že ofo omezilo rozšiřování do dalších zemí. Viz Despite cash troubles, ofo denies renewed rumors of Didi acquisition.

891 milionů dolarů ztráty za druhé čtvrtletí 2018. Ubere, uber. Byť tedy firma ubrala, co se růstu týče, a navíc jí zásadní množství peněz spotřebovává divize aut bez řidičů. Těch 891 milionů dosáhla při 2,8 miliardy příjmů (loni v tom samém období 1,1 miliardy ztráta). Viz Uber reportedly lost $891 million in the second quarter of 2018 as growth slows.

Facebook nebude chtít 30% podíl z příjmů z Instantních her v Messengeru na Androidu. Viz Facebook Instant Games User Acquisition and Monetization Updates a asi tam mezi řádky dojdete k tomu, že ony hry na Messengeru nijak extra nefungují, takže je nutné přistoupit k fázi „cukr“. Kdyby náhodou začaly fungovat, přijde klasický „bič“.

Budovat podnikání závislé na Facebooku je „šílenost“. Souhlasím s Why building a business that’s dependent on Facebook is ‘crazy’ a dodám, že se to netýká jen médií (tam je to jen aktuálně vidět ze všeho nejvíc), ale i dalších oblastí podnikání.

Facebook to dal médiím jasně vědět: nezajímají ho a nebude se s nimi bavit o návštěvnosti. Viz Facebook’s message to media: “We are not interested in talking to you about your traffic…That is the old world and there is no going back” a vůbec se nedivte tomu, že Facebook popírá, že by to mohla být pravda. Bohužel Campbell Brown, globální šéfka pro partnerství s médií ve Facebooku, řekla něco, co říkat neměla. Což je ostatně také klasické, Facebook má dlouhodobě nepříliš šťastnou ruku při výběru lidí.

Elon Musk, s odvoláním na obavy investorů, Teslu zpět do soukromých rukou nepřevede. Je ale dost dobře možné, že to nikdy udělat nechtěl, celé to totiž vypadá jako jedna z mnoha aktivit na odvedení pozornosti. Prostě takové klasické PR aktivity. To, co začalo jedním tweetem a pokračovalo poněkud bouřlivě, končí prohlášením Staying Public na blogu. Viz Musk Ditches Plan to Take Tesla Private, Citing Investor Concern.

Co se (většinou) nedostalo do článků a stojí z právě uplynulého týdne za pozornost. Mohlo by se hodit, mohlo by zaujmout, možná to prostě jenom nějak tak uniklo v záplavě stovek článků a zpráv, které se uplynulém týdnu objevily. Ručně tříděné ze stovek zdrojů a tisíců přečtených zpráv. V drtivé většině zahraničních.

Vzniká průběžně celý týden.