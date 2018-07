 »  Finální část přehledu set-top boxů, certifikovaných pro tuzemské DVB-T2/HEVC vysílání

V tabulce certifikovaných přístrojů uvádějí stránky DVB-T2ověřeno.cz celkem 32 set-top boxů vhodných pro příjem DVB-T2/HEVCna území České republiky.

Ačkoli se počet schválených set-top boxů postupně zvyšuje, stále tvoří jen zlomek certifikovaných přístrojů ve srovnánís téměř sedmnácti stovkami schválených televizorů.

PROSTUDUJTE SI SEZNAM DVB-T2 PŘIJÍMAČŮ SCHVÁLENÝCH ČRA

Pořízení set-top boxu je z pohledu diváka tím finančně nejméně náročným způsobem přechodu na nový vysílací standard zemské digitální televize. Stávající vysílání v DVB-T by se mělo vypnout nejpozději do konce ledna 2021.

Nejvíce set-top boxů otestovaných Českými Radiokomunikacemi nese značku TeleSystem, která si nechala prověřit celkem pět přístrojů. Za otestování jednoho přístroje přitom výrobci platí kolem patnácti tisíc korun.

Přehled DVB-T2 set-top boxů certifikovaných ČRa (červen 2018):

Výrobce Testovaný model Firmware Kompatibilní modely Alma Alma Ice 2880 mini 1_0_16777216_538248472 16/3/2017 1_0_16777216_538313239 25/4/2018 2800 HEVC 2880 mini Amiko T-665 V1.1.2 (31/05/2017) T-665 DI-WAY T2-ONE 512MbT2 (17/01/2018) T2-ONE EMOS EM170HD Jul 22 2017 17:12:14 EM170HD EMOS EM180HD H.265-V1.0.1(27/6/2017) EM180HD Evolveo Omega T2 V2.0.0 (01/04/2017) Omega T2 Evolveo Gamma T2 H265 V1.2.7 (30/03/2018) Gamma T2 GoGEN DVB168T2PVR V2.2 (08/10/2017) DVB168T2PVR GoGEN DVB168T2PVR V2.2 (08/10/2017) DVB115T2PVR GoSAT GS7075COMBOi L4 1.04 GS7075COMBOi GoSAT GS200T2 dvbt2_V1.2.4 GS200T2 Maxxo DVB-T2/HEVC-265 May 25 2017 17:46:14 DVB-T2/HEVC-265 Sencor SDB5003T H.265-V1.0.3(9/11/2017) SDB5003T Sencor SDB5003T H.265-V1.0.3(9/11/2017) SDB5004T Sencor SDB5003T H.265-V1.0.3(9/11/2017) SDB550T Sencor SDB5002T H265 V1.0.4 (May 22 2018) SDB5002T Strong SRT8211 V2.3.3 (09/02/2018) SRT8211 Strong SRT8211 V2.3.3 (09/02/2018) SRT8212 Synaps T-665 V1.1.2 (31/05/2017) T-65 TeleSystem TS6811 V1.0.9 (06/04/2017) TS6811 TeleSystem TS6811 V1.0.9 (06/04/2017) TS UNICO – MC 6590_J1600370 TeleSystem TS6811 V1.0.9 (06/04/2017) TS6811 – MC 6620_J1600583 TeleSystem TS6811 V1.0.9 (06/04/2017) TS6808 – MC 6620_J1600583 TeleSystem TS6820 V1.3.3 (22/01/2018) TS6820 Tesla Vista T2 Vista-V1.0.1 (28/03/2018) Vista T2 Tesla TE-310 V1.00 (May 15 2018) TE-310 Tesla Thomson 2880 mini THT712 1_0_16777216_538313239 25/4/2018 V2.3.3 (09/02/2018) TE-380 THT712 Vivax DVB-T2 180H dvbt2_V1.4.2 DVB-T2 180H Zircon Ice 1_0_16777216_538248472 16/3/2017 Ice Zircon Ice 1_0_16777216_538248472 16/3/2017 Fire

Nadílka modelů od TeleSystem

Přehled první desítky přístrojů skončil u značky GoGEN. U druhého dílu jsme se dostali až k přijímači od německého Synapsu. Úvod třetího dílu se pak nese ve znamení italské firmy Telesystem, která je na českém trhu etablována především jako výrobce satelitních parabol.

První uvedený model TS6811 se na českém trhu prodává od necelých jedenácti set korun. Nabízí až Full HD (1.080p) rozlišení a standardní funkce jako je elektronický programový průvodce EPG, teletext, nahrávání pořadů nebo možnost Timeshift, tedy časového posunu při sledování pořadu.

Je vybaven konektory pro HDMI 1.4, SCART, nabízí digitální koaxiální audio výstup a USB ve standardu 2.0. Box je široký 138, vysoký 35 a dlouhý 100 milimetrů. Přehrává formáty JPG, MP3, HE-AAC, MPEG-1, MPEG-2 a H.265.

TS6811

Jako další prošel certifikací model TS Unico, který je krome DVB-T2/HEVC zpětně kompatibilní i s vysíláním ve standardech jako MPEG-4, H.264 nebo MPEG-2. Umožňuje také nahrávání televizního vysílání na externí USB disk nebo flashdisk.

Jako přidanou hodnotu je možno zmínit dva dálkové ovladače dodávané s přístrojem, z nichž jedno zjednodušené je vhodné „pro seniory“ kvůli většími klávesám a „funkcím vhodným pro seniory“.

Přístroj o rozměrech 168 × 90 × 30 milimetrů je vybaven čtyřmístným displejem na předním panelu, podporuje připojení prostřednictvím USB 2.0, funkci přehrávání TimeShift a formáty MKV, AVI, MPG, MP4, MOV, MP3, JPEG.

Umožňuje také záznam událostí z elektronického programového průvodce EPG a LCN seřazení kanálů. Aktualizace softwaru pak probíhá prostřednictvím USB. Jeho cena začíná na necelých dvanácti set korunách

TS Unico

Dalším schváleným modelem je TS6808, který podporuje příjem vysílání ve formátech H.265/HEVC a H.264/AVC až do Full HD rozlišení. Umožňuje nahrávat vybrané pořady na připojený USB nebo pevný disk pro pozdější zhlédnutí, stejně jako spuštění filmů z vlastní videotéky.

Funkce TimeShift umí pozastavit živé vysílání pro pozdější přehrání. Jak upozorňuje e-shop Alza, k přístroji přiložený manuál není v češtině. Je vybaven vstupy a výstupy pro HDMI, SCART, S/PDIF koaxiální a USB. Přístroj lze pořídit i za necelých sedm set korun.

TS6808

Z řady přístrojů vybočuje kvůli dvojici tunerových sad pro DVB-T a DVB-T2 model TS8820, který tak umožňuje v obou uvedených standardech jeden pořad nahrávat a druhý sledovat. Kromě dvou tunerů přístroj nabízí i dvojici rozhraní USB, dále je vybaven konektorem SCART umožňující připojení starších televizorů a nechybí ani HDMI.

PSALI JSME: TeleSystem TS6820 T2 HEVC twin – zdvojené tunery i poslech internetových rádií

Box podporuje příjem v MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC a H.265/HEVC s rozlišením 480i/p, 576i/p, 720p a 1080i/p (Full HD). Maximem je pak 1080p, 60 Hz. Video s HEVC zvládne přijímač přehrát i přes USB a poradí si mj. i s MP3, AVC, HE-AAC a také se zvukem v Dolby Digital+. Pořídit se dá za částku lehce přesahující patnáct set korun.

RECENZE: TeleSystem TS6820 T2 HEVC twin – dvojí nahrávání plus sledování jiného pořadu



Autor: Impesat TS6820

Zajímavostí je, že mezi certifikovanými přístroji se nenachází jeden z prvních DVB-T2/HEVC set-top boxů na českém trhu, model TS6800. Ten podrobně popsal jeden z našich recenzentů už v roce 2015.



Foto: Čestmír Polák TS6800

Tesla hned třikrát

Za necelých sedm set korun je možné zakoupit model Tesla Vista T2. Jednoduchý box umožňuje nahrávání na USB disk a jeho plánování a zpožděné přehrávání pomocí funkce Timeshift. Je vybaven rozhraním pro HDMI 1.4, připojením SCART, digitálním koaxiálním zvukovým výstupem, USB portem a anténním vstupem i výstupem.

Podporuje FAT32/NTFS a umožňuje automatickou instalaci a ladění programů. Jeho součástí je české menu, teletext i programový průvodce a rodičovský zámek. Přístroj disponuje rozměry 168 × 90 × 36 milimetrů a váží 0,4 kilogramu.

Vista T2

Na více než osm set korun pak může vyjít model TE-310, který pro FTA příjem formátů MPEG2, MPEG4/H.264 nebo H.265 nabízí předvoleb pro televizní a rozhlasové kanály. Umožňuje automatické i manuální ladění, stejně jako nahrávání na USB disk.

Přístroj podporuje titulky, teletext i popis vysílané scény pro nevidoméformou funkce Audio description. Je vybaven jedním SCART konektorem, HDMI konektorem s podporou rozlišení 1080p, jedním IEC vstupem a výstupem, LAN konektorem a je připraven na interaktivní aplikace.

Umožňuje využívat rodičovský zámek nebo časovač deseti událostí. Podporuje formáty MP3, JPEG, AVI a využívá USB pro aktualizaci firmware. Box má rozměry 160 × 95 × 32 milimetrů a jeho balení váží půl kilogramu.

Tesla TE-310

Nejlevnějším nabízeným Tesla přijímačem je mini set-top box TE-380, který lze koupit už za 559 korun. Přijímá vysílání až ve Full HD rozlišení a umožňuje nahrávání i odložené sledovaní pomocí funkce Timeshift. Je vybaven dvojicí USB vstupů, jedním na zadním a jedním na bočním panelu přístroje.

Box podporuje formáty JPG, MP3, WMA, AVI, MOV, MP4, MPG, MKV, TS, VOB, WMV. Jeho rozměry jsou 11,5 × 9,5 × 2,5 centimetrů a váží pouhých 0,25 kilogramu.

Thomson s ethernetem…

Za necelých osm set korun je k mání box od firmy Thomson s označením THT712 disponující klasickým připojením SCART, digitálním audio výstupem a na čelní straně konektorem USB 2.0. Na zadní straně najdou uživatelé i konektor RJ-45 pro ethernetové (LAN) připojení.

Jak uvádí ve své recenzi Televizní web, výrobcem přijímače je společnost Strong Group, která v rámci licence používá značku Thomson, patřící nyní firmě Technicolor. Thomson THT712 má zabudován tuner Maxlinear MXL608 a je postaven na stejné platformě jako Strong SRT8211.

THT712

…stejně jako Vivax

Přístroj Vivax 180H dokáže přehrát AVC, Dolby Digital, MPEG4, MPEG, H.264, H.265, Dolby Digital Plus nebo MPEG2. Za zmínku stojí určitě také skutečnost, že přijímač podporuje i H.265 kodek. K síti je možné se připojit pomocí RJ-45 konektoru. Bohužel podle serveru Heureka už přijímač není v nabídce žádného eshopu.

Funkce Timeshift umožní sledovat vybrané pořady s časovým posunem, přístroj podporuje i jejich nahrávání na připojený USB nebo pevný disk. Kromě konektorů SCART a HDMI je přístroj vybaven digitálním optickým výstupem a koaxiálním digitálním výstupem.

Na šířku maří přístroj patnáct centimetrů, na výšku dosahuje 3,5 centimetrů a do hloubky jeho rozměr činí 9,7 centimetrů. Vivax 180H váží pouhých 0,2 kilogramu.

A na závěr Zircon

Úplně první certifikovaným set-top boxem Českými Radiokomunikacemi byl přístroj Zircon Fire. Podle našeho recenzenta jde o solidní a citlivý přijímač s výborným obrazem s tím, že všechny jeho běžné funkce prověřil a neshledal žádný zásadní problém. Box je možné pořídit za necelých sedm set korun.

Je absolutně nenáročný na obsluhu a je to první přijímač po dlouhé době, který má modulátor. Přepínání kanálů je okamžité i u DVB-T2 programů. Aktualizace software bude možná přes USB.

Přijímač je tak určen především těm divákům, kteří mají starší televizor nepodporující nový standard, a to na přechodnou dobu, než si zakoupí televizor nový, který bude s tímto novým standardem již kompatibilní.



Autor: Čestmír Polák Zircon Fire

Bílý sourozenec s přídomkem Ice je o něco dražší, nabízen je za necelých osm set korun. Box podporuje nahrávání na USB externí disk a je vybaven funkcí TimeShift.

Podporuje širokou škálu formátů jako je MKV, AVI, MPG, MP4, MOV, MP3 nebo JPEG. Jako rozhraní nabízí RF modulátor pro připojení televizoru bez scartu nebo distribuci přes koaxiální kabel do jiné místnosti, HDMI, SCART, RF out, ant in, ant out, coax. Podporuje třídění programů LCN. Jeho rozměry jsou 167 × 92 × 3,6 milimetrů a hmotnost 0,3 kilogramu.